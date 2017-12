Nordpresse - Le créateur du site parodique se noie dans la bière après avoir été bloqué par Facebook

En exclusivité et de source impure composée à 90% d'eau - La bière était belge !

Nordpresse, on aime ou on déteste. Le créateur du site parodique qui finalement a survécu à son abus de malt et de houblon. Connu sous le pseudo de Vincent Flibustier, se déclare lui-même être le « cousin belge et demeuré du Gorafi », son but est de « creuser bien profond le sillon de la débilité ».

Sa motivation serait de se "moquer d’une certaine presse qui ne se gêne pas pour faire des articles vraiment bas de plafond, simplement pour faire du clic. Du pur “chien écrasé” ...

Pour ce qui est du bas de plafond et faire du fric avec du clic, le fondateur de 26 ans du site se débrouille pas trop mal non plus. Il annonce se payer "2.000 à 2.500 euros par mois" et précise "que ça a pu osciller entre 10.000 euros et 200 euros par mois."

Comme le disait le regretté Pierre Desproges, « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Mais comment ne pas comprendre que la publication de certains sarcasmes soient blessants pour la famille et les proches d'un disparu. Comme seul exemple puisqu'il est d'actualité, la mort de Johnny Hallyday. Lorque Nordpresse publie... "une image de cercueil, avec l'annonce "Tout Johnny bientôt réuni dans un seul coffret" ou encore l'annonce d'un "cancer au stade de France" du rockeur. Certes, la famille du chanteur depuis l'annonce de la maladie, savait que les vautours médiatiques tournaient autour d'eux et attendaient avec une impatience malsaine le moment ou la mort de l'idole serait annoncée pour se jeter sur sa dépouille. Pour autant, lorsque la mort frappe, un peu de pudeur et de décence, est-ce trop demander ? Mais, Nordpresse n'est pas seul en cause, souvenez-vous des dessins de Charlie Hebdo après le séisme qui avait fait 300 morts en Italie.

Le drame pour Nordpresse, ce n'est jamais le malheur des autres, l'horreur c'est lorsque le mercredi 13 décembre sa page Facebook qui comptait 204 000 fans, a été fermée.

La réaction de Vincent Flibustier ne s'est pas fait attendre...

"Merci Facebook, il est vrai que nous sommes de vrais diffuseurs de haine, Rivarol, Fdesouche, Sudpresse... n'ont pas ce problème. Chers lecteurs, préparez-vous à ce que cela continue à l'avenir, un monde consensuel où diffuser pernicieusement et quotidiennement de la malveillance passe sous les radars mais où l'humour noir et la provocation est sanctionnée."

Ce qui n'est pas toujours vrai, puisque "la semaine dernière, ce sont les pages d'Alain Soral et de son site "Egalité et réconciliation" qui ont été supprimées".

C'est la perte d'audience qui fait mal au site belge, avec parfois de "2 à 6 millions de pages vues". Selon le fondateur du site, les signalements qui ont poussé Facebook à le bloquer ne viendraient pas des fans de Johnny, mais il le suppose "d'un autre post, sur Mylène Farmer (une fausse annonce de chirurgie esthétique ratée). Mais peut-on le croire sur parole.

http://nordpresse.be/

https://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20171128.OBS7913/les-blagues-de-nordpresse-ne-font-pas-rire-facebook-qui-l-a-bloque.html

http://www.lesinrocks.com/2017/12/19/actualite/facebook-ferme-definitivement-la-page-du-site-parodique-belge-nordpresse-111023775/