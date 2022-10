NORDSTREAM : un ancien conseiller du Pentagone confirme la responsabilité des USA !

Un ancien conseiller du Pentagone affirme que les coupables les plus probables derrière les explosions du gazoduc Nord Stream sont les États-Unis et la Grande-Bretagne, et que l’attaque a été menée pour empêcher l’Allemagne de se désengager de la guerre en Ukraine.

Le colonel retraité de l’armée américaine Douglas Macgregor a fait ces commentaires lors d’une apparition sur le podcast Judging Freedom.

Douglas Macgregor

Macgregor a déclaré qu’un processus d’élimination excluait l’Allemagne, car elle dépend de Nord Stream pour sa sécurité énergétique, alors qu’il n’y a aucun avantage pour la Russie à avoir saboté sa propre infrastructure.

Faisant référence au tweet tristement célèbre de Radoslaw Sikorski, député européen polonais, dans lequel il écrivait « Merci, les États-Unis », Macgregor a noté :

“Douglas Macgregor, former advisor to US Defense Secretary in the administration of Donald Trump, argued the absurdness of the rhetoric that Russia was behind the Nord Stream attack, and said, ‘The Russians did not do this’." pic.twitter.com/zVKesXKVIN

