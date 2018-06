Norman Finkelstein : Israël a-t-il condamné les Juifs à un second Holocauste ?

Selon le droit international, un peuple luttant pour son auto-détermination peut utiliser la force pour obtenir son indépendance. Norman Finkelstein

Pour sa défense, Israël allègue qu'avant de bombarder des zones civiles, il largue des tracts avertissant les habitants de fuir ; et que si les Palestiniens ne tiennent pas compte de l'avertissement et restent sur les lieux [indépendamment du fait qu'ils n'y a aucun recoin de Gaza épargné par Israël], tout le fardeau de la responsabilité leur incombe si et lorsque Israël attaque.

Dans un discours prononcé le 8 juin 2018 à l'occasion de la Journée internationale d'Al-Quds (Jérusalem), le Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a déclaré :

Notre discours, le discours du peuple palestinien et le discours des peuples arabes et musulmans, et même le discours de l'Islam — je peux affirmer que c'est là le discours de l'Islam — et le discours de la Résistance est celui-ci : nous ne voulons pas tuer, nous ne voulons pas détruire, nous ne voulons jeter (noyer) personne dans la mer. Nous vous disons de manière très civilisée : embarquez dans vos navires, embarquez dans vos avions, et retournez dans les pays d'où vous êtes venus . En ce qui concerne (la minorité de) Juifs autochtones, qui sont originaires de Palestine, ce sont des habitants de la Palestine et ils pourront y rester. Quant aux envahisseurs, aux occupants, aux colons (sionistes) venus des quatre coins du monde, qu'ils ramassent leurs affaires et s'en aillent.



Tel est le message de l'Islam, et tel est le message de la Résistance. Tel est le message des peuples de la région. Contrairement à ce que prétend Netanyahou, personne ne veut perpétrer de nouvel Holocauste ou quoi que ce soit de tel. Mais si vous insistez pour perpétuer l'occupation, alors je vous déclare que le Jour de la Grande Guerre dans cette région, quel qu'en soit l'élément déclencheur, approche (à grands pas). Ce jour proche est celui où nous prierons tous à Al-Quds (après la Libération complète de la Palestine).

En attendant ce jour, d'une attente positive (active), en nous y préparant, véritablement et avec foi, je vous dis à la Grâce de Dieu, et que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que Sa Miséricorde et Ses Bénédictions.