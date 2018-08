Norman Finkelstein : Israël n’a aucun droit de se défendre contre Gaza

Qui a gagné ce round ??????

Le Hamas a perdu des hommes, 150 installations estimés a des millions qu’ils n’ont plus et ne pourront refaire de sitôt, ils ont réclamés eux même le cessez le feu et n’ont rien obtenu du tout.





Israël n’a eu aucunes victime, n’a subi aucun dommages, a prouvé sa capacité de réaction.