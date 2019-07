Nos Ancêtres les Gaulois, vers un Celtisme franc

Les Celtes étaient-ils "celtistes" ? Non. Les Celtes ne participaient pas du "celtisme" : bien qu'on dise "néo-celtisme", en vérité, le celtisme est nouveau en soi, puisque les Celtes n'avaient pas besoin de militer pour ce qu'ils étaient socioculturellement. De toute évidence d'ailleurs, le celtisme (contemporain, donc) a renoncé à pratiquer le (rare) sacrifice humain, comme bien d'autres cultes sur Terre. La question qui se pose alors, est celle du "port" de valeurs anciennes-européennes ou escomptées telles, polythéistes d'une part, mais aussi spiritualistes en général, pas forcément "chamaniques". La spiritualité spiritualise l'instinct, la culture humanise, les valeurs élèvent, il y a dignification des choses si l'on veut. D'autres portent la djellaba voire ... le burkini, "en 2019". Alors une saie druidique ou l'autre ... ce n'est pas la question. La question est celle du port des valeurs. Comme toujours, il y a ceux qui jouent la comédie, et il y a ceux qui vivent une aspiration. Le celtisme ne change rien à la donne religieuse. Par contre, ce qu'il est, c'est une donne religieuse précise, ancienne-européenne escomptée. Quant à la modernité, pas sûr qu'elle la serve si bien que cela, mais comme toujours : on fait son temps comme on peut et, autant que possible alors dans ces possibilités, comme on veut à peu près. Parler d'innovation ici est ridicule, autant qu'imposer une réaction. La tradition, c'est étymologiquement la trans-duction, la conduite à travers. A travers les générations. Le temps fait son temps.

Les Celtes, vastes Européens claniques diversement confédérés

Précisons qu'il faut arrêter d'oublier l'Europe centrale, quand on parle des Celtes, bien que ce soit par les Îles Britanniques que cela passa beaucoup aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Et donc que la tradition évolua, y compris à être récupéré-intégré dans le christianisme (christianisme magadalénien type Da Vinci Code pour le plus complotiste, quête du Graal et cycle arthurien pour le plus médiéviste, bardisme et autre néodrudisme pour le plus artiste).

Il n'y a rien à magnifier, et surtout pas dire qu'il y a une "essence" car les Celtes eux-mêmes sont originellement Indo-européens et variés, sans compter le sang-mêlé avec les Germano-scandinaves eux-mêmes indo-européens d'origine.

Il n'y a rien à magnifier ni essentialiser, par contre, ce qu'il y a, c'est une adhésion, un cœur et une communauté renouvelée, dans la joie d'une Histoire préférée, et pour tout dire d'une Sehnsucht. L'âme celtique, comme toute âme, est une vaste et étrange animation. Pour le moment il faut le dire, c'est encore en réanimation, du genre Frankenstein ou Golem. A la façon des Nordiques dans Game of Thrones on a envie de dire : "the Hearteurope remembers".

La Vie celtique

En vérité, les Celtes étaient une civilisation évoluée, méritoire, plutôt agraire que citadine (les Romains commencèrent agraires et perpétuèrent cet esprit terrien) encore qu'elle édifia des forts citadins, dans ses derniers siècles - après l'ère des "princes" à savoir des aristocrates primus inter pares qui pouvaient être révoqués voire exécutés s'ils n'avaient pas de bon soin populaire (grande partie des sacrifices humains, avec d'autres prisonniers parfois).

Mais la société reste organisée avec des aristocrates autour desquels gravitent des ambracts (élite guerrière) et des serfs, en dehors des autres corps de métiers. Le druide est un aristocrate formé pendant 20 ans aux savoirs transmis oralement ; en vérité, c'est un philosophe et un savant, encore qu'il ait une fonction sacrale, mais aussi juridique, éducative, artistique et diplomatique, selon spécialisation.

Or le choix est délibéré de tout enseigner par cœur aux disciples, car les druides utilisaient potentiellement les runes germano-scandinaves dans le Nord-Centre et Nord-Est européens, et on est sûrs qu'ils utilisèrent le grec et le latin pour de la comptabilité et autres échanges épistoliers savants, éventuellement jusqu'en Égypte. Le Grec présocratique Pythagore, numérologue inventeur du mot philosophe pour tout dire, leur doit une partie de sa science. Les Celtes utilisaient le compas, ils étaient bons astronomes !

Mais c'est une civilisation précédant leur arrivée, qui éleva les menhirs, dolmens et autres mégalithes, bien qu'ils les utilisèrent parfois comme lieux de rassemblement. Sacré meeting point !

Enfin bref : Astérix & Obélix, ça reste chouette, mais une image régulièrement fausse, d'autant plus qu'ils ont un look relativement Germain avec leurs casques, et encore que la rotondité des habitations existaient ; seulement, les Celtes ont beaucoup construit en rectangles aussi ! des corps de fermes fortifiés, sans parler de leurs remparts citadins qui épataient même la romanerie. Ils avaient aussi des temples. Ce qui fait qu'il ne nous reste rien, c'est l'utilisation de la chaume, du bois et de la chaux.

Sur un versant plus violent, ilscollectionnaient les crânes des vaincus pour orner leurs portes, voire pratiquaient le scalp ! seulement il faut bien comprendre qu'autres temps, autres moeurs, et que l'intimidation guerrière jouait beaucoup - encore qu'il y est un art morbide et funéraire aussi là-dedans ! A ce propos, les tumulus, tombes aristocratiques, peuvent être magnifiques.

Ce qui est sûr, c'est que pendant des siècles de leur grandeur avant Rome, les Celtes vendirent leurs services mercenaires aux Méditerranéens. C'étaient eux, les Celtes, la grande civilisation ! On leur doit l'implantation de quasiment toutes nos villes et le tracés de quasiment tous nos axes routiers.

Quant à leurs forts citadins, ils furent probablement dirigées par un administrateur pour un an par un conseil, tandis que la défense était assurée par un maréchal et deux sous-maréchaux, soumis au conseil de même : ils avaient le souci de l'équilibre des pouvoirs ! ... A noter que les dieux locaux varient beaucoup (Toutatis, c'est le nom générique du dieu local, pour ne pas communiquer le secret de son vrai nom à autrui), que l'on retrouve de grandes fonctions divines de l'Irlande à la Galilée israëlienne et la Turquie celtique, en passant par le Portugal et le Nord de l'Italie et de la Grèce en longeant le Rhin et le Danube, mais que chaque région avait ses spécificités, à creuser.

Enfin bref, l'Europe, massivement, ce sont les Celtes, et la seule migration substantielle jusqu'à nous (en dehors du Centre-Sud de l'Espagne islamisé un moment), ce sont les Germano-Scandinaves et quelques Asiatiques qui les poussèrent contre nos aïeux Celto-Romains (les fameuses "invasions barbares" quand l'empire faiblit). Mais les Germano-Scandinaves sont des Indo-Européens comme les Celtes, et ils partagent un vaste fond commun (Odin/Wotan correspond au Lug gaulois - les Gaulois sont des Celtes, n'est-ce pas, - etc.).

C'est complexe que les Celtes

Mais c'est extraordinaire. Ils avaient un véritable savoir-faire ornemental abstrait géométrique et astronomique, centré sur la végétation plutôt que le figuratif (les entrelacs, les arabesques) et fonctionnaient déjà en ateliers industriels. Ils ont inventé la cotte de maille, le soc, la charrue, plein d'instruments de jardinage, etc. pour dire comme on leur doit beaucoup !

On les ignore parce que les Romains firent leur entrée (y compris à conquérir la Grèce, qui reste méritoire à cause des philosophes et de sa langue que les élites romaines parlèrent comme on parlerait aujourd'hui l'anglais littéraire) et surtout que les Romains avaient une littérature et que "les vainqueurs écrivent l'Histoire" - mais oublier les Celtes est un manquement grave à notre auto-compréhension sociohistorique. On ne saurait en avoir que pour les Impériaux et leur monothéisme judéo-chrétien bientôt, le christianisme & dérivés islamisants.

On peut ajouter les Germano-Scandinaves aux Celtes, du coup, d'autant plus que les Vikings - 5 à 3 siècles plus tard - sont des polythéistes nordiques de l'an mil encore, véhicules - avec l'Irlande tardivement christianisée au christianisme hybride avec sa celtitude, - ayant conservés, plus proche de nous, quelque chose des Anciens Européens ... et encore que l'âge féodal dû bien se construire avec les invasions/croisements Germano-Scandinaves en milieu celte romanisé (les Celtes n'ont pas tous rechignés à la romanisation, loin de là, car il n'y a pas de pan-celtisme : chaque clan s'associe avec ses voisins, claniste mais certainement pas nationaliste ni ethniciste : avec des Germano-Scandinaves, des Romains, des Grecs, etc. selon proximité) sans parler de la propagande/imposition ecclésiale chrétienne.

Bref. Les études celtes font ce qu'elles peuvent pour comprendre cette Antiquité européenne au plus juste, et démontrer qu'il n'y a rien de "barbare" là-dedans. Il y a une tristesse je trouve, à se dire que seule la bureaucratie, le militarisme, la centralisation étatique, la propagande et la fourberie stratégique il faut le dire, eurent raison de la souveraineté celtique. Mais, comme Game of Thrones faisait sa publicité : "All men must die." et Paul Valéry ajouterait que "nous autres, Modernes, savons que les civilisations peuvent périr." D'où la (re)découverte, ou l'ignorance :

Le celtisme et notre civilsation post-christienne : la laïcité est forcément "polythéiste" et "mécréante"

De toute évidence, le christianisme - essentiellement catholique - a porté la tradition celtique, que ce soit par le cycle arthurien ou l'Irlande et son bardisme, ce qui se recoupe en bien des points évidemment. Il y a eu là un mariage heureux, une acculturation, au point que Dan Brown put accoucher du Da Vinci Code et la création de l'imaginaire d'un féminin sacré au côté du Christ, ce qui est énorme, tant ça emporta de foules. Mais il faut rester très dubitatif sur le matriarcat originel : le seul article Wikipédia permet de l'être. Notre esprit humain est très condition par ce que le psychanalyste Otto Rank nommait le Traumatisme de la naissance, c'est aussi un ouvrage de génie. Ce que je veux dire par là, c'est deux choses. La première, que l'idée de matriarcat nous renvoie spontanément à notre animalité mammifère : c'est psychorégressif plutôt que réellement préhistorique ; la seconde, que cela entraîne aussi bien une forme de purisme impossible quant aux origines.

A savoir que l'imaginaire celtique (Cornelius Castoriadis, l'Institution imaginaire de la société) porte des valeurs, justement, évidemment héritée des Celtes, comme on a une papesse au tarot de Marseille (ma référence est strictement symbologique). Il ne saurait y avoir coupure sociohistorique radicale, absolue et définitive. De plus, les résurgences existent. Il est clair que c'est le celto-christianisme qui est essentiellement vivant aujourd'hui.

Pour ma part, je l'honore et lui suis reconnaissant par héritage, sinon que ce celto-christianisme (qui atteint la grâce dans l'Immaculée Conception de la Vierge Marie elle-même, Reine du ciel et de la communion des saints, au XIXème siècle, sur la base de vieilles traditions populaires, donc fatalement celtisantes consciemment ou non) ... ce celto-christianisme reste chrétien.

Or Jésus n'est pas le Christ, et ne me semble pas mieux valoir : Jésus prêchait strictement pour la maison d'Israël, quand on lit bien les évangiles ; quant au Christ, il est son recyclage mystérique romain, en partie sur la base de l'assimilation/récupération polythéiste il est vrai, mais impérialiste et oecuméniste. Ces deux éléments me dérangent, sans compter l'apologie du martyr.

Quand même, de proche en proche, il y a écho avec le héros celtique sacrificiel et modeste, quand même le Christ est une forme de premier laïc (laissez à César ce qui est à César, etc.) on ne réalise pas la profanation que représente le scandale de la Croix (le dieu mort, déjà mort) et la morbidité de ce revenant qui monte aux cieux. C'est le monde à l'envers, on a perdu tout celtisme ; c'est fait pour subvertir la vie, et les chrétiens ne s'y trompèrent pas, à diaboliser Cernunnos, dieu cornu des Celtes en fait représentant de la nature (d'ailleurs encensé dans la néo-paganisme de la Wicca).

Et de base, qu'est-ce que la diaspora hébraïque, sinon la ferme intention de ne jamais bien s'assimiler, quel que soit le lieu où l'on s'installe au monde ? Hannah Arendt, ressortissante juive, parlait d'acosmisme judaïque : c'est-à-dire de non-mondialité, de purisme éthique. Le christianisme, et extrêmement l'islamisme aujourd'hui, cultivent cela, encore que le chrétien reste conscient des difficultés, qu'il nomme péché orginel. Les Celtes, ou du moins le celtisme contemporain, est relativiste devant cet absolutisme moral, du moins à mon sens.

Bien sûr, il y a une riche et vaste culture monothéiste, mais elle est pour moi bien plus mortifère que des pratiques celtiques cruelles qui pouvaient se justifier en leur temps par un certain nombre de superstitions ; ces pratiques naturellement, n'ont plus leur place aujourd'hui, mais pas au titre chrétien : au titre humaniste, et que dire du vaste sacrifice humain que constitue l'industrialisme actuel ? (les Celtes avaient une petite industrie d'arts & métiers, mais certes pas d'industrialisme.)

Finalement, il est à noter que la laïcité, dans le fait, est "polythéiste" et "mécréante" puisqu'elle tolère divers cultes sans souscrire à aucun normalement. De telle sorte que le monothéisme, aussi laïc et tolérant que le chrétien aujourd'hui, reste toujours dans l'embarras à cause d'elle. Le polythéisme/spiritualisme, par nature, est laïc. D'où druides philosophes, entre autres. Mais, cette laïcité, toutes les populations de la Terre n'en veulent pas, et pour cause, à juste titre, on voit mal comme, malgré elle, la laïcité serait autre chose qu'ainsi : "polythéiste" et "mécréante". C'est que le polythéiste lui-même, ne croit pas fidèlement en ses dieux, mais se trouve quelque chose comme mécréant entre eux.

Nature des dieux devant le "bon dieu" unique

Bienveillance et cruauté vont de paire, parfois main dans la main, parfois entrecroisées, parfois l'une après l'autre, l'une masquée par l'autre, ou l'une contre l'autre, selon, etc. Puisque je parlais d'un psychanalyste tout à l'heure (Otto Rank, sur le matriarcat) c'est l'idée fondamentale de Sigmund Freud d'ailleurs : l'intrication indissoluble de l'amour et de la haine, qu'on le veuille ou non (inconscient). Les dieux en sont justement la manifestation non-hypocrite, rapport au "bon dieu" chrétien qui rejette tout sur le dos "du diable", car les dieux sont ambivalents, tandis que symboliquement il faut au "bon dieu" cet artifice d'un opposant absolu, "le diable", pour exister lui-même en tant que bonté pure. C'est du délire, fanatique de principe en vérité, encore que le dualisme (l'ambivalence, la bienveillance et la cruauté, etc.) soit manifesté clairement. Mais au final, le "bon dieu" est si pur, que devant lui tout ne peut être que "diabolique" donc pécheur. De principe toujours, ça salit/souille/entache du péché/dégrade symboliquement tout, l'enfer est pavé de bonnes intentions ! Voilà pourquoi tout le monothéisme n'est qu'une vaste fourberie.

Comme on peut le remarquer, je parle de symbolisme, je raisonne en symboliste. Les dieux le permettent et y invitent même, par exemple avec l'accueil de Loki, dieu de la fourberie, au Valhöll par Odin : symboliquement ça dit qu'il faut rester sur ses gardes, selon l'adage "garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près". Pas fou le Odin ! Il n'est pas question d'y croire religieusement, mais de constater symboliquement. A ce niveau la cohérence est discernable pour un littéraire. De plus, j'ai parlé d'Otto Rank qui s'est beaucoup intéressé aux mythes, mais auparavant aussi de Carl G. Jung : il y a une vie de l'esprit inconsciente tendanciellement mystique, qui produit tous ces symboles, auxquels nous sommes tous réceptifs. Voilà les dieux et le divin en général. Il n'y a absolument pas à y croire religieusement, mais à s'y initier symboliquement. Cela ne contredit absolument pas, disons le réalisme. C'est qu'au titre des symboles, il y a des émergences et résurgences selon qu'on s'en inspire ou non. Le mot est lâché : inspiration, il y a une inspiration divine dont témoignent tous les auteurs antiques, muses ou fureurs ! Tout cela n'est pas d'un doux rêveur en vérité. C'est la vérité.

Les monothéistes ont cru pouvoir dire que seul leur dieu est réel, parce qu'il est auteur du Tout, et quoi de plus persuasif que l'idée de la Cause de Tout ? Les dieux semblent désarmés devant un tel ... réalisme religieux ! ... où l'on voit bien que se réclamer d'une telle totalisation réaliste n'est pas si non-religieux qu'on ne croit, même en science.

Mais, évidemment, le problème du dieu unique, dans sa frappante absence, si présente absence, c'est que c'est une contradiction dans les termes qui nous renvoie à un certain réalisme. Aussi le monothéisme a-t-il toujours été très réaliste dans la démarche : pas étonnant que de fourberie en conquête, il se soit imposé au monde. Mais c'est justement à cause de son manque de symbolisme, bien qu'il y ait bien des légendes et symboles monothéistes. Au sommet, il n'y a rien, le dieu unique ne donne sur rien quoiqu'on en dise (qu'il est amour ou autre), de telle sorte que l'être humain a perdu ainsi tout un pan de la réalité, la réalité symbolique. Et pourtant, incapable de s'en passer, elle revient toujours sous une forme ou l'autre (dans les légendes et symboles monothéistes en général, même si au sommet il n'y a rien).

Au contraire, les dieux nous parlent réellement de l'intérieur du réel. C'est pour cela qu'ils sont si souvent rattaché à l'ésotérisme, à l'occultisme, etc. Rien de magique à cela ! mais uniquement symbolique.

Mêmes les Modernes, sont capables de comprendre cette Ancienne Europe qu'ils vivent et expriment socioculturellement. Il faut sortir de la névrose d'échec christique.

