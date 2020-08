Nos élus sont co-responsables de la gabegie actuelle : écrivez-leur pour les mettre en face de leurs responsabilités

Il n'est plus temps pour eux de se cacher derrière la toute puissance de l'Etat, qui trahit sa mission chaque jour qui passe à l'occasion de cette crise sanitaire dont le caractère artificiel ne peut plus faire aucun doute. En effet, personne ne peut plus décemment considérer qu'une épidémie qui ne fait que 10 à 15 morts par jour en France depuis plusieurs semaines (contre plus de 1500 morts journaliers d'autres causes) représente encore un danger pour les populations, d'autant que les nouveaux cas ne présentent en très grande majorité aucun signe de gravité.

On peut et on doit donc considérer cette épidémie comme terminée, et aucune mesure particulière n'est plus nécessaire, que ce soit le port d'un masque ou un vaccin, si jamais elles ont été utiles un jour, ce dont on peut douter.

Nos élus sont là pour nous représenter quand l'Etat ne nous représente plus, et quand les media aux ordres s'en font les complices.

Ils sont donc directement responsables devant les citoyens que nous sommes si l'Etat faillit à tous ses devoirs envers nous et qu'ils ne font rien pour y remédier. Leur absence de protestation devant les mesures iniques dont le gouvernement de Macron nous submerge les rendrait directement complices de cette trahison ou de cette incompétence criminelle.

La déclaration des doits de l'homme et du citoyen énonce explicitement dans son article 35 que "Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs".

Nos élus ont tous les moyens juridiques et tous les arguments scientifiques pour mettre fin à ces abus manifestes, dont l'origine est la corruption évidente des élites : ils seront donc tenus pour responsables de l'insurection qui menace et ne manquera pas d'arriver s'ils n'utilisent pas leur puissance de représentants du peuple pour arrêter la folie étatique dont tout les français sont témoins et victimes.

Ils doivent dénoncer à toute force les mensonges d'Etat qui se sont accumulés depuis 6 mois.

Ils doivent contraindre l'Etat à revenir sur ses positions, toutes plus stupides et iniques les unes que les autres depuis le début de cette période funeste pour les français.

Ils en ont le devoir, ils en ont les moyens.

Ils doivent le faire en notre nom.

Covid-19 : Lettre ouverte

Publié par wikistrike.com sur 24 Août 2020, 07:16am

Catégories : #Politique intérieure, #Santé - psychologie

Voici une lettre ouverte que chacun peut envoyer à son maire, à son député, à un sénateur, et à tous les responsables politiques pour les mettre en face de leurs responsabilités et de leurs choix.

Monsieur …(le député, le maire, le sénateur, etc..)

Je vous écris pour vous informer que toutes les mesures sanitaires qui ont été prises ou le sont encore pour résoudre la crise du Covid, telles que les confinements, l’obligation de porter le masque sur de longues durées et y compris en plein air, les interdictions de soigner le Covid au moyen d’hydroxychloroquine ou d’ antibiotiques, le maintien du plan blanc à l’hôpital, etc.. ne sont fondés ou étayés par aucun fait scientifique.

Les liens ci-dessous démontrent clairement que ces décisions prétendument sanitaires­ vont à l’encontre de la bonne santé de la population. ­

Vous êtes responsable de cette politique pour l’avoir initiée ou approuvée ou mise en œuvre ou laissé faire ainsi que de ses conséquences désastreuses. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.

Étant donné que la vérité finit toujours par se faire jour et vu le grand nombre de personnes qui maintenant sont au courant, vous serez tenu pour responsable de n’avoir rien fait en laissant cette politique désastreuse se réaliser ou en ne la dénonçant pas au moment de sa mise en œuvre lorsque la vérité éclatera.

Aussi nombreux que nous sommes nous ferons tout ce qui est possible pour faire éclater la vérité et reconnaître votre responsabilité dans ce choix malhonnête de ne pas avoir voulu vous informer sérieusement de façon à réellement protéger et informer correctement la population mais de choisir de l’exposer à des risques sanitaires avérés.

J’attends de vous que vous vous informiez avec objectivité et que vous agissiez pour arrêter ce jeu de massacre.

Ci-dessous la liste non exhaustive de liens vers des sources sérieuses pour votre information :

Je vous informe que l’épidémie est finie.

En France le nombre de nouveaux patients hospitalisés, de nouveaux patients en réanimation et de décès à l’hôpital a drastiquement chuté depuis le mois de mai. Le nombre de nouveaux patients hospitalisés, de nouveaux patients en réanimation et de décès à l’hôpital n’a pas du tout augmenté non plus depuis début juin. L’épidémie n’a absolument pas repris !

Je vous informe qu’il existe plusieurs traitements qui soignent le Covid, tels que l’association hydroxychloroquine/azythromicine

Je vous informe que les conflits d’intérêts de membres du conseil scientifique et des professeurs très médiatisés payés par des firmes pharmaceutiques sont à la base du dénigrement systématique du traitement par l’hydroxychloroquine. Je vous rappelle que l’interdiction de l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour soigner le Covid a été décrétée dans les 48 heures suite à la publication par le Lancet d’une étude, qui s’est ensuite révélée être falsifiée et a été désavouée par le Lancet lui-même. Cette interdiction n’a jamais été levée en France, même après le désaveu complet de la rédaction du Lancet et des auteurs eux-mêmes.

Les liens ci-dessous traitent des conséquences de toutes ces mesures : confinement abusif et catastrophique, hôpitaux vides, Plan blanc, victimes collatérales par dizaines de milliers, scolarisation complètement bouleversée, scène musicale française sinistrée, lourdes conséquences sociales, déstabilisation de la société alors que le nombre de tests positifs qui n’est que de 1% est stable depuis mi-mai

Voici également un lien qui traite de l’immunité et du sujet d’un vaccin anti covid :

