Nostra maxima Culpa ! Français, vous verrez que ça sera de votre faute !

Gaulois réfractaires, vous êtes ingouvernables, désobéissants et ingrats.

Vous ne voulez pas reconnaître tout ce que les politiques qui nous gouvernent ont fait pour vous lors de cette sacrée pandémie.

Tous les jours depuis 4 mois notre président, le gouvernement, ses ministres, les 360 députés qui le soutiennent aveuglément, se sont dévoués pour vous.

Ils ont confisqué les médias d'information continue et du matin au soir, du lundi au dimanche, depuis des mois il se sont relayés pour vous apporter, aide, réconfort, conseils et parfois réprimandes pour vous aider à affronter ce fléau. Ils vous ont même protégés de la présence sur nos écrans d'une opposition toujours prête à vous inquiéter et répandre des fausses informations.

Le pouvoir vous a confinés, pour vous éviter la contagion. Le pouvoir est même allé jusqu'à vous payer quelques semaines de salaire pour rester à la maison sans rien faire pour, que vous puissiez vivre sans travailler et éviter des convulsions sociales.

Mais rien n'y fait, vous êtes de tous les peuples européens

-le peuple le plus pessimiste

-Le peuple qui est le plus terrorisé par cette pandémie,

-le peuple qui a le jugement le plus sévère envers son président.

https://www.lefigaro.fr/politique/coronavirus-les-francais-sont-les-plus-severes-d-europe-envers-leurs-dirigeants-20200510

Décidément, réfractaires, ingrats et désobéissants.

Un exemple frappant de votre mauvais esprit de gaulois réfractaires,

On vous a dit pendant un moment, « Le masque est inutile », réaction, tous les jours vous contestiez cette affirmation et réclamiez des masques.

Aujourd'hui on vous dit « masques obligatoires, dans les transports » Tous ne les mettent pas et on est obligés de sévir et de verbaliser. Peuple de « sans dents » et « sans cervelle. »

Si vous continuez à faire les imbéciles,le pouvoir menace de vous reconfirmer et vous l'aurez bien cherché.

Jean CASTEX le M. Déconfinement du gouvernement

“S’il y a un certain nombre d’indicateurs qui se dégradent, on ne va pas attendre le 2 juin pour reconfiner”.

Voilà ce que notre président, le gouvernement et les députés hors sol pensent de nous, et ce qu'ils disent globalement bien sûr de manière édulcorée.

La vérité est toute autre, la vérité est que certains ministres tremblent de trouille en se rappelant Fabius et l'affaire du sang contaminé, et les plaintes en justice qui s'additionnent. Alors il leur faut diluer les responsabilités.

Richard Ferrand : "Le déconfinement sera le succès ou l'échec de tous"

Édouard Philippe : « Nous serons tous responsables du résultat du déconfinement »

Ils savent en haut lieu que leur impréparation, leur manque de réaction, leurs contradictions et leurs nombreux mensonges, ne vont pas passer aux oubliettes.

Plaintes des médecins et de tout le personnel soignant, plaintes des dirigeants des Ehpads, et d'autres corps de métiers. Plaintes du personnel ayant dû accomplir des tâches dangereuses sans avoir les protections indispensables fournies par l'état. Plaintes des Ehpads, ou les personnes âgées sont décédées en masse faute de tests qui auraient permis de mettre en quarantaine les personnes positives, et manque de masques pour tout le monde. les plaintes vont pleuvoir sur ce gouvernement et sa gestion de cette crise. Soixante-trois plaintes visent désormais le gouvernement selon le décompte de la cour de justice de le République a annpncé le procureur général François MOLINS.

Alors bien sûr le pouvoir ouvre une pluie de parapluies.

Tout le monde coupable, la seule issue

cela les arrangerait bigrement, car cela équivaudrait à personne coupable.

Le pouvoir va essayer de mouiller le plus de monde possible, sur les raisons qui ont mené au confinement et sur les conséquence d'un déconfinement peut être raté parce qu'encore mal préparé. On va chercher des responsables en Chine et chez nous dans les pouvoirs qui ont précédé. Cela est vrai aussi, mais n'altère en rien leur propre responsabilité. On va pour le présent essayer d'impliquer les maires bien sûr et continuer d'accuser ce peuple indiscipliné.

Pourquoi le gouvernement n'a pas pris ce 11 mai une mesure essentielle,

le masque obligatoire dans tout l'espace public dès qu'il y a risque d'attroupement ?

Bizarre cette absence de mesure ? Pour quelle raison obscure ?

Alors on assiste dès le premier jour et il n'était pas sorcier de le prévoir à des rassemblements de gens sans masques.

Bien sûr, on envoie la police pour les disperser et donc montrer du doigt les futurs coupables d'un rebond éventuel. Tactique cynique ?

Bien sûr les médias de désinformation relaient complaisamment ces quelques démonstrations de désobéissance.

On est en droit de se poser la question. Que cache cette stratégie ?

Vous avez compris que c'est les messages que nous allons recevoir régulièrement, bien entendu, "tous coupables" et qu'il faudra les rejeter, car nous sommes victimes et non coupables. Il faut faire savoir au pouvoir, que : "L'on n'oubliera pas."

Maintenant croisons tous les doigts, pourvu que ce déconfinement se passe bien. Patience, les comptes seront faits plus tard.