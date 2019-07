Note de lecture - La saga des Rothschild par Tristan Gaston Breton

D'après Tristan Gaston Breton, l'essentiel de l'ascension financière de la famille Rothschild se produisit pendant les guerres européennes, jusqu'à la chute de Napoléon. Après Napoléon, les Rothschild consolident leurs acquis, se renforcent, pénètrent les sphères politiques, s'installent, dilapident leur fortune en loisirs de types divers – équitation, botanique etc. - font de la gestion d'actifs.

PARTIE I : Essor des Rothschild

Il faut noter, au préalable, que l'organisation du clan familial a facilité l'accumulation et la préservation des richesses. Dès le commencement, Meyer Amschel envoie ses fils à Naples, à Vienne, à Francfort, à Londres, à Paris, afin d'étendre les services financiers des Rothschild à l'Europe. Puis il les lia par un contrat familial déterminant. Tout membre de la famille qui renonçait à ses activités bancaires devait y laisser ses avoirs. Rien aux filles. Rien aux conjoints.

Ce livre fait apparaître la prédilection originelle des Rothschild pour l'Angleterre. C'est depuis ce pays qu'ils étendent leurs influences sur le reste de l'Europe, et qu'ils s'essaieront à la domination du « monde chrétien », pour reprendre les termes de l'auteur.

Concrètement, cela se traduit par un formidable investissement en faveur de la cause anglaise. Ainsi, l'auteur note que de 1811 à 1815, 40 milliards de livres seront acheminés par les Rothschild, en Europe, afin de s'opposer aux menées du gouvernement français.

D'autre part, Tristan Gaston Breton relève trois objectifs de la famille Rothschild :

1, ramener les grands emprunts internationaux vers le marché anglais

2, faire de Londres l'arbitre du crédit européen

Enfin, mettre en place un processus d'intégration des marchés de capitaux

En 1812, meurt Meyer Amschel.

En 1815 : les obligations d'Etat de l'Angleterre auxquelles a souscrit Nathan Rothschild connaissent un accroissement de valeur à hauteur de 40% après la défaite française de Waterloo.

PARTIE II : Après Napoléon

Comme dit en introduction, cet après-napoléon est une période de consolidation des positions des Rothschild. Ils s’intègrent à la haute-société européenne, et deviennent « les banquiers de la sainte alliance », selon l'intitulé d'un chapitre de ce livre. La stratégie de pénétration politique fonctionne. Elle est d'autant plus efficace que les Rothschild acquièrent des obligations d'Etat afin d'être incontournables. Par exemple, en 1830, les Rothschild décident de « se rendre absolument maître des finances » de la Belgique, en achetant une part significative des obligations de l’État Belge.

En 1836, Nathan Rothschild meurt.

James de Rothschild deviendra donc, en France, la figure prépondérante de la famille Rothschild.

A mesure que le 19ème siècle passera, le clan Rothschild se fracturera, et les intérêts des membres de la famille Rothschild tendront à s'assimiler à ceux des nations, d'après Gaston Breton, et l'organisation initiale de la famille, voulue par Amschel, s'assouplira.

La saga des Rothschild relève que le sionisme familial est très antérieur à celui du mouvement intellectuel et historique qui l'avait fait naître. Il est vrai que le nationalisme est consubstantiel au 19ème siècle, et qu'il n'est nul besoin de Théodore Herzl pour en faire la pratique. C'est ainsi qu'Alphonse de Rothschild – fils de James de Rothschild - entreprend d'acheter des terres en Palestine, « 15 ans avant l'organisation sioniste d'Herzl », soit au début des années 1880. Pendant la première guerre mondiale, les Rothschild y installeront des colonies.

En 1917, Balfour, ministre anglais, adressera aux Rothschild un courrier annonçant l'instauration d'un foyer juif en Palestine.

L'ouvrage suit le parcours des Rothschild pendant l'entre deux guerres, la seconde guerre mondiale, et jusqu'à la fin du 20ème siècle. Période de troubles dans laquelle les Rothschild réussiront à se maintenir. Parfois avec difficultés. Les nationalisations faites par Mitterrand furent également une épreuve.Toutefois, en 1984, Badinter convaincra Mitterrand de conférer aux Rothschild une nouvelle licence bancaire. L'ouvrage mentionne que les Rothschild – ou leurs anciens collaborateurs – jouèrent un rôle significatif dans les privatisations, sous Thatcher, comme sous Mitterrand.

Par ailleurs, en 2003, les banques anglaise et Française des Rothschild se sont unifiées.

PARTIE III – Commentaires

Le nom des Rothschild claque comme une rolex. Lire cet ouvrage, c'est se mettre au contact de l'attirance que notre époque a pour le fric. Ce qui en rend la lecture malaisée. A l'exception du sionisme de conviction qui sera déployé plus tard, de leur modèle familial organisé pour l'accumulation de richesses, au parti pris pro-anglais, la quasi intégralité des instincts mobilisés relève de la soif de profits, de plaisirs, ou de dominations.

Néanmoins, cette famille déploie un incontestable sens politique, et une capacité à choisir les vainqueurs, et à s'en faire des alliés. Par exemple, ils prennent le parti anglais. Ils auraient pu s'associer aux Français sous Napoléon. Ils surent pénétrer les sphères de pouvoir, et briser les résistances antisémites, y compris chez des hommes tels que Metternich. Ils surent utiliser les dettes que l'Etat Anglais avait à leur égard – de Napoléon, aux prêts que ceux-ci ont accordé à l'Angleterre afin qu'elle acquiert des parts du canal de Suez que le Khedive Égyptien, surendetté, mettait en vente - pour mettre en place un processus de colonisation de la Palestine.

Ce pragmatisme leur a permis de surmonter toutes les crises qui rythmèrent le 19ème et 20ème siècle, jusqu'à nos jours.