Notre Dame de Paris : La marchandisation du sacré

"Aaron leur dit : Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. " (Exode 32)

Consternation ! C’est ainsi que l’on peut résumer l’incendie de la cathédrale de Notre Dame de Paris. Au-delà de l’exagération dont sont coutume les médias français, c’est un fait la compassion a fait qu’à des degrés divers les capitales mondiales ont envoyé des messages de solidarité et de compassion ; Même l’Iran et la Turquie et d’autres pays musulmans l’ont fait.. Il se trouve même des associations de mosquées en France qui elles aussi en rajoutent par culpabilisation et proposent une collecte. Longtemps la plus haute construction de la ville, elle est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Longtemps la plus haute construction de la ville, elle est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Commencée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa construction s'étend sur plus de deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Édifice à la fois religieux et patrimonial, elle est liée à de nombreux épisodes de l’histoire de France. Église paroissiale royale au Moyen Âge, elle accueille l’arrivée de la Sainte Couronne en 1239, puis le sacre de Napoléon Ier en 1804, les funérailles de plusieurs présidents de et qu’ont eu lieu des cérémonies à la mort des présidents Charles de Gaulle (1970), GeorgesPompidou (1974) et François Mitterrand (1996). En 2013, le 850e anniversaire de sa construction est célébré. Elle a inspiré de nombreuses œuvres, notamment le roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris. (1)

« Notre chère cathédrale est à genoux. » C’est par ces mots que Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a commencé son homélie le 17 avril à Saint-Sulpice Notre-Dame, est « bien plus qu’un tas de pierres ». Elle manifeste « une transcendance, une présence divine qui leur confère un caractère (2)

Les épreuves subies par Notre Dame

Edifice à la fois religieux et patrimoniale Notre Dame par son aura dépasse la France, elle représente quelque part l’âme chrétienne de l’Europe comme l’a écrit Me Merkel dans son message. Après avoir longtemps dominé le temporel et le spirituel par un mariage entre le trône et l'auteur, les premiers craquements de remise en cause de cet ordre le furent avec la révolution de 1789 .

ainsi, : "En février 1791, par une suite de décrets de l'Assemblée constituante pris sur une proposition de la mairie de Paris la cathédrale Notre-Dame de Paris devient le siège de la paroisse de la cité. Au cours de la Révolution française, de nombreux actes de vandalisme visèrent la cathédrale : les rois de Juda de la galerie des Rois de la façade furent décapités et enlevés on croyait qu’il s’agissait des rois de France représentés pour exalter la monarchie capétienne. Toutes les grandes statues des portails furent également détruites, à l'exception de la Vierge du trumeau du portail du Cloître. Le Culte de la Raison fit son apparition à Notre-Dame de Paris le 10 novembre 1793, avec la fête de la Liberté ; par décret, la cathédrale devient un temple de la Raison Ce culte fut organisé par Pierre-Gaspard Chaumette, et le maître-autel se vit ainsi transformé en autel de la déesse Raison. Fin novembre de cette année, le culte catholique fut d’ailleurs interdit à Paris. La cathédrale fut ensuite transformée en entrepôt. (1)

La cathédrale connut aussi d’autres attaques moins de quarante ans après la Révolution de 1789 Dans les années 1830, la construction d’une nouvelle Sacristie du Chapitre s’imposait. En effet, le bâtiment construit par Soufflot en 1758, et gravement endommagé lors des émeutes du 29 juillet 1830, avait connu un triste sort le 14 février 1831. Ce jour-là en effet le palais archiépiscopal et la sacristie furent pillés et détruits. Le budget de 2 650 000 francs pour la restauration de la cathédrale, voté par l'Assemblée nationale en 1845, permettait non seulement la réfection du sanctuaire, mais aussi la construction de cette sacristie, » (1)

Notre-Dame, emblème de la France des droits de Dieu et de la France des droits humains

Henri Tincq journaliste spécialiste des écrits religieux nous donne à sa façon ce qu’il entend par Notre Dame qui a vécu les époques tourmentées de l’histoire de France passant successivement d’époques où l’église était omnipotente à une situation de –coexistence – et aboutir à la situation actuelle où les Eglises se vident : « C'est un lieu écrit il qui charrie la foi des ancêtres, mais aussi les détresses et les espoirs du monde d'aujourd'hui, ses offrandes et ses pauvretés. Le silence, c'est l'heure où peuvent remonter enfin et se donner libre cours les souvenirs, dans ce lieu qu'on disait d'éternité. (…) Lieu emblématique de l'alliance d'autrefois entre le trône et l'autel, des fâcheries et des séparations. Emblématique des noces et du divorce entre les deux France de Poulat et Braudel, la France des droits de Dieu et la France des droits humains. Celle de Clovis, de Jeanne d'Arc et Pétain, qui a édifié les cathédrales, lutté contre la Réforme et la Révolution, et la France des Lumières, de la Révolution, de la République et de la Séparation. (…) » (3)

Henri Tincq insiste aussi sur la dimension chrétienne et sociale solidaire de la misère « Notre-Dame relie les fils aussi de la grande histoire de l'Église. Celle du Moyen Âge, quand le peuple croyant bâtissait des monuments de la taille de celui-ci, à la gloire de son Dieu créateur. La cathédrale gothique symbolise l'élan du renouveau spirituel qui revivifie l'Occident chrétien. Elle est l'image sur terre de la demeure céleste de Dieu. La cathédrale est le centre de la cité, pas seulement le lieu des prières, des fêtes, des commémorations. (…) Je me souviens de ces nuits de Noël où la cathédrale était envahie par tout, ou presque, de ce que Paris compte de marginaux, de SDF, de malades et de personnes handicapées. C'est un lieu, en effet, qui charrie la foi des ancêtres, mais aussi les détresses et les espoirs du monde d'aujourd'hui, ses offrandes et ses pauvretés. Qui accueille tous les Quasimodo et Esmeralda de la Terre, pour plonger dans l'univers d'Hugo, les mendiant·es, les pestiféré·es, les prostitué·es, les proscrit·es longtemps introduits dans ce lieu d'asile, en un temps où ce mot avait encore un sens. » (3)

Les accommodements raisonnables avec la laïcité

Après la chasse aux calotins durant la révolution de 1789, une lutte sourde dura plus d’un siècle Après la prise d’Alger Le 9 juillet un message transmis par Toulon annonça la prise d’Alger. Ce fut pour Charles X une grande joie. A cette occasion se déroula tout le cérémonial traditionnel qui célèbre les victoires françaises..Puis le 11 juillet Notre Dame se para pour un Te Deum, Charles X s’y rendit radieux » (4)

On sait que la bataille fut âpre pour arriver à la loi de 1905 de la laïcité de séparation de la religion et de l’Etat. D’une certaine façon la République a laïcisé les attributs de l’Eglise en prenant à son compte les fêtes religieuses pour en faire des journées chômées et payés sur les 15 jours de fêtes annuels une dizaine est relatif a à des fêtes chrétiennes La République a validé par l’Eglise certaines évènements de l’histoire laïque de la France, cette force de rappel du divin en action s’est concrétisée à plusieurs reprises Ainsi Le 26 août 1944 un Magnificat est chanté pour la Libération de Paris, en présence du général de Gaulle et du général Leclerc. Le 9 mai 1945, le cardinal Suhard, accueille le général de Gaulle L’archevêque y célèbre un office au cours duquel un Te Deum d’action de grâces pour la victoire est chanté, suivi de l’exécution de la Marseillaise" (1).

"Notre-Dame, poursuit Henri Tinq c'est l'histoire d'une autre inimitié, celle des visites concurrentes, à la fin de la guerre, d'un Pétain au bord de la défaite et d'un de Gaulle à l'orée de sa victoire, applaudis successivement sur le parvis par les mêmes foules parisiennes (…) En régime de séparation Église-État, le seul discours prononcé dans la cathédrale en l'honneur de l'agnostique François Mitterrand est celui de l'archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger. Mitterrand vivait douloureusement, dit-il, les nouveaux « temps de sécheresse spirituelle ». (3)

La cathédrale Notre Dame de Paris intervient dans le temporel

Dans l’histoire tumultueuse de Notre Dame il faut citer le fait que le premier trésor de Notre-Dame de Paris, fut utilisé comme réserve monétaire de la royauté. Les rois de France en vendent des pièces ou les envoient à la fonte en période de crise ou de guerre. Pillé en 1793, le trésor est reconstitué à partir de 1804 : Le trésor actuel de Notre-Dame de Paris est exposé dans l'immeuble néogothique de la Sacristie du Chapitre (…) Le public peut actuellement le visiter tous les jours sauf le dimanche. On peut y voir notamment des pièces prestigieuses comme la Couronne d’épines et d'autres reliques de la Passion du Christ, ostensoirs et reliquaires, un grand lutrin à la baroque envolée, une collection de camées des papes. La cathédrale bénéficie de 1844 à 1864 d'une importante restauration(1)

Il faut en convenir malgré la laïcité, le fond rocheux chrétien berce d’une façon invisible l’imaginaire des Français. Pour eux Notre Dame a une dimension culturelle et identitaire. Elle est le témoin d’un récit national depuis plus de huit siècles. C’est en tout cas le statut ambiguë de la cathédrale Notre Dame qui est à la fois un havre de ressourcement spirituel pour les croyants – d’une certaine façon, elle a de ce côté une vocation universelle tant il est vrai que l’on se sent saisis d’une sensation de paix de recueillement même si on n’est pas chrétien ; C’est en tout cas l’aveu des visiteurs éblouis par la majesté du lieu où on se croit plus proche de Dieu

L’instrumentation du sacré

La proximité de l’Eglise avec les pouvoirs temporels et avec le culte du veau d’Or a été dénoncée par plusieurs hommes d’Eglise. Le plus célèbre d’entre eux et qui devait rester dans l’histoire sera Martin Luther qui dénonça dans ces 95 thèses sur la « vertu des indulgences » : « Il y dénonce avec force le trafic des indulgences pratiqué depuis 1506 par le pape Jules II puis par Léon X qui finance la construction de St Pierre de Rome en octroyant une indulgence qui mène droit au ciel le généreux donateur dont les péchés sont absouts. L'église est riche, ses représentants bien loin des préoccupations du peuple et s'enrichissent sur son dos. L'institution romaine offre une désastreuse image de dégénérescence et de corruption.

Cupidité des moines bien plus soucieux de préserver leur existence oisive et opulente plutôt que de se préoccuper des misères et du sort des âmes de leurs ouailles. Cumul des bénéfices. Luther s'élève contre le marchandage des indulgences et accuse l'Église de profiter de la peur de l'Enfer. Le pape vend le paradis à ceux qui achètent les indulgences pour offrir aussi à une caste ecclésiastique un train de vie hors norme. Des envoyés de la papauté parcourent l'Europe et partout vendent des bouts de papiers qui permettent à tout un chacun la rémission de ses péchés « (5)

Cependant, on constate que la tentation de l’Eglise pour une proximité avec les pouvoirs est structurelle, elle constitue à des degrés divers des « fonds de commerce » mis en œuvre, quelle que soit la religion, pour arriver ou pour prendre le pouvoir. Nous connaissons tous comment le Père Noel a été inventé et pris en charge par le Néolibéralisme de Coca Cola Ainsi aux Etats-Unis, la religion est revendiquée par les candidats aux élections présidentielles. On sait que la religion fait irruption régulièrement dans les élections américaines. : « Les candidats affichent ouvertement leur conviction religieuse. G. Bush parle de soulever , s’il est élu : « une armée de compassion à travers toute l’Amérique ».Il ajoute qu’il « avait au cours de sa vie cherché la Rédemption », et qu’il s’attachait à « suivre l’influence de Jésus » au jour le jour » ». (6)

Henri Tincq s’interroge en fin sur la reconstruction de Notre Dame en l’absence de foi : « Reconstruire Notre-Dame ? Les promesses fusent déjà, les mécènes s‘avancent, les chiffres s'envolent. Mais une fois l'émotion retombée, il faudra se souvenir qu'autrefois la construction d'une cathédrale était avant tout l'affaire d'un peuple croyant, un acte de foi collectif, la réplique vivante d'un univers alors riche de ses croyances, de ses légendes et de ses superstitions. Or le peuple d'aujourd'hui, à Paris comme ailleurs, n'est plus croyant. Où est la foi des peuples qui bâtissaient hier des cathédrales, qui sera capable de rebâtir celle de demain ? » (3)

Religion et « démocratie » : Deux systèmes impérialistes d'asservissement du peuple

Pour certains philosophes les religions sont, avant tout, de fabuleux systèmes politiques chargés de discipliner la barbarie et la sauvagerie de l’être humain. L’homme se dessaisit de sa liberté en la transférant sur un Dieu, « que lui renvoie , magnifié et amplifié un double visage de férocité et de miséricorde ». C’est pourquoi, écrit Pascal Bruckner : « Le discours divin, spécialement dans le christianisme qui a plus que tout autre élevé le sang et la cruauté au rang d’un culte, distille à la fois la peur et l’apaisement : il vous terrorise autant qu’il vous console » (7)

A sa façon, le philosophe Manuel de Dierguez explique l’instrumentalisation des foules : « les Dieux sont de grands pédagogues du genre humain, ce qu’ont bien compris les trois génies civilisateurs du monothéisme Dierguez pense que les gouvernants ont pris la suite des religieux et opèrent de la même façon. : « La théologie et la politique ont tous deux le même fondement ; le sacrifice et l’obéissance à l’autorité. Il eut à titre d’exemple, dans le cas de la révolution française de terribles retrouvailles entre le jacobinisme et l’Inquisition, le guillotine remplaçant le bûcher ou encore mieux le Golgotha prouvant que le remède de la désunion est bien le sang des victimes. Les démocraties actuelles en Occident ont trouvé une autre forme d’instrumentalisation qui fait naturellement suite à la précédente. Elles sont arrivées à bouleverser les hiérarchies religieuses en pratiquant une « mutation immanentiste du sacré », en plaçant l’idole non plus à l’extérieur, mais à l’intérieur du peuple, à travers l’institution du suffrage universel. Ce dernier ne pouvant brûler son idole, y croit y tient, il la défend, contre ses alliés d’hier, ainsi est né le mythe de la laïcité ».(8)

Le croyant en devenant citoyen -consommateur- n’a fait que passer d'un impérialisme par un autre. Mieux encore sa foi il en fait un évènement festif - un veau d'or permanent , à l'instar de Hallowenn que l'Eglise a tenté vainement de combattre en proposant "holy Winn" Il en sera de même du mythe du Père Noêl réssucité par la firme Coca Cola qui a imposé l'uniforme rouge...

« Mais ,poursuit Manuel de Dierguez l’Etat laïc souffre d’un déficit congénital vis à vis du théologique : il a des difficultés à fonder une foi à partir du seul consentement des citoyens et des procédures (combines) électorales. Il lui faut pour cela s’approprier les outils de l’idole - l’imaginaire, le rythme, la fable, la promesse du rêve sans pour autant retomber dans la superstition classique. On peut comprendre alors, l’analogie entre République et Religion et qui n’est pas qu’une « métaphore ». Cette analogie repose sur la translation entre le dogme : l’infaillibilité pontificale de 1870 (une reprise du dogme de l’innerance cher à Saint Augustin ), qui peut être mis en parallèle avec le dogme de l’infaillibilité de la volonté majoritaire socle de la démocratie » (8)

La compassion à géométrie variable

Comme nous l’avons vu, l’incendie de l’Eglise de Notre Dame est vécu comme un drame de l’Occident qui a inoculé le virus de la compassion sélective pratiquement à tous les pays occidentaux au premier rang desquels Trump n’est pas en reste. Ce m’as-tu vu de l’exagération qui veut que les Français soient le centre du Monde le temps d’une information a été dénué d’équilibre. Personne n’a compati à la douleur des innombrables destruction de mosquées notamment par les islamistes formés dans les officines occidentales Même les Boudda de Bamyan sont cités tout juste pour diaboliser l’Islam L’amour du beau et la tolérance ne sont pas l'apanage de l’Occident. La cathédrale est un symbole plus qu'un lieu de culte, et pour d'autres lieux détruits, Quand la mosquée centenaire de Mossoul à perdu sa coupole....silence de cathédrale. Quand la mosquée millénaire des Ommeyades à été agressée du fait de la guerre. .silence religieux Circulez y a rien à voir ! Ce qui arrive à Notre Dame est tragique...Mais comme d'habitude les Français en rajoutent ad nauseam. La compassion selective est est une marque déposée de la doxa occidentale

Dans le même ordre de l’atteinte aux spiritualités sans qu’il y ait tout ce tintamarre, une grande mosquée vieille de 800 ans dans l'est de la Chine avait été détruite. « L'édifice datant de près de 800 ans inscrit au patrimoine national chinois a disparu Shawn Zhang, s'est ému le 2 avril dans un tweet de la possible destruction de la grande mosquée Aitika à Keriya dans le Xinjiang (ouest du pays), Selon les images publiées par le jeune homme, l'édifice religieux, construit au XIIIe siècle, était visible depuis le ciel en octobre 2017, mais n'apparaît plus à cet emplacement en mai 2018, ce qui laisse penser qu'il a été rasé entre temps. « Cette mosquée a été désignée comme "Site historique et culturel majeur protégé au niveau national" » (9)

La symbolique de Notre Dame ,de sa dimension spirituelle est un patrimoine de humanité au même titre que tous les peuples pourvu qu’ils soient vus ainsi Nous compatissons et nous vibrons à la tragédie de Quasimodo Quand une culture est attaquée par les hommes, et que les lieux culturels sont saccagés, comme ce le fut dans tous les pays du Moyen Orient qui ont vu l’enfance de l’humanité ( Palmyre, Bagdad… c'est toute l'humanité qui devrait se sentir blessée. La peine ne devrait pas être sélective car Patrimoine de l'humanité, est un mot pour toutes les langues pour toutes les spiritualités

Conclusion

La marchandisation du sacré pervertir tout. Le néolibéralisme et la doctrine de l’avoir ne fait pas de place à l’être devenu ringard. Notre Dame est devenue dans ce siècle de marchandisation du divin une poule aux œufs d’or. Aucune religion n’y échappe l’Islam saoudien a prit en otage la dimension symbolique de la Mecque devenue une Las Vegas des Sables. La maison de Khadidja l'épouse du prophète a été démolie pour faire place à un hôtel 5 étoiles. 240 hôtels de luxe permettent à cettte royauté rétrogade de capter les espérances religieuses des croyants -Un tourisme religieux sans spiritualité- pour 50 milliards de dollars.

.Ce qui se passe actuellement à propos de Notre Dame, c’est un Téléthon planétaire non pas pour le repos et le ressourcement mais pour garantir des emplois Mutatis Mutandis cette façon de faire rappelle ce que faisait le moine Tetzel qui vendait les indulgences. le rôle du moine étant tenu par le spécialiste du patrimoine Stephane Bern

Le tourisme en France c’est 7 % du PIB, On fait la manche pour mobiliser 1 milliard d'euros pour rendre Notre Dame prête à continuer à à accueillir 13 millions de touristes par an soit à 1000 euros/ touriste ou encore 13 milliards d'euros Rappelons que les croyants peuvent prier par tout. Jésus Christ n'a pas laissé d'église. Il priait au pied d'un arbre La Terre entière est une Eglise comme elle est une Mosquée Pas besoin de décorum quand le croyant s'adresse à Dieu !

Dans un monde de plus en plus sécularisé où les Eglises se vident et que les croyants se bricolent des spiritualités nomades entre les religions pas seulement monothéistes mais aussi extrême orientales Car ce ne sont pas simplement que des pierres, c'est bien plus que ça... c’est l’histoire des hommes qui l’ont construites cet ordre des tailleurs de pierre devenus des bâtisseurs de cathédrale avec un savoir faire qui transcende les âges et qui appartient à chacun de nous . Oui je suis triste indépendamment de la religion. Pour l’histoire le roman Notre Dame de Paris a été écrit par Victor Hugo en 1830 au moment où la cathédrale était une fois de plus saccagée. L’aura de notre Dame est en partie due à l’œuvre de Victor Hugo.

Quand à sa reconstruction, il est inconvenant d’étaler tout cet argent alors que le gouvernement a toutes les peines du monde à revaloriser de quelques dizaines d’euros le quotidien de dizaines de milliers de Gilets Jaunes plus préoccupés par les fins du mois que par la fin du monde et de leur salut. Henri Tinq s’interroge à juste titre sur la signification de la reconstruction de Notre Dame : « Reconstruire Notre-Dame ? Les promesses fusent déjà, les mécènes s‘avancent, les chiffres s'envolent. Mais une fois l'émotion retombée, il faudra se souvenir qu'autrefois la construction d'une cathédrale était avant tout l'affaire d'un peuple croyant, un acte de foi collectif, la réplique vivante d'un univers alors riche de ses croyances, de ses légendes et de ses superstitions. Or le peuple d'aujourd'hui, à Paris comme ailleurs, n'est plus croyant. Où est la foi des peuples qui bâtissaient hier des cathédrales, qui sera capable de rebâtir celle de demain ?" (3)

Rien à ajouter sinon que la foi s'est refroidie en rites. La marchandisation du divin, permet à bon compte de se bricoler une planche de salut. Pendant ce temps le néo-libéralisme prospère plus que jamais.

Professeur Chems Eddine Chitour

Ecole Polytechnique Alger