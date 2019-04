Notre-Dame de Paris : réactions de l’homme-masse

N’en doutons pas : l’homme-masse, c’est-à-dire l’homme commun aveugle et sans intériorité, réagit face au dramatique incendie de Notre-Dame comme il réagit face à tous les événements dramatiques qui secouent périodiquement les sociétés occidentales veules et décaties. On propose dans cet article un petit test en douze questions pour déterminer si vous êtes un homme-masse ou pas.

A chaque fois, répondez par OUI ou par NON.

1)

Pour être informé des tenants et des aboutissants de l’incendie, il suffit de regarder les chaînes d’information en continue ou, à défaut, le JT de 20 heures d’une grande chaîne, voire le TPMP de Cyril Hanouna. OUI/NON

2)

Les réactions des réseaux sociaux, twitter notamment, après l’incendie, même celles qui se réjouissent de l’incendie, sont marginales et sans intérêt. OUI/NON

3)

Il est tout à fait possible de reconstruire la cathédrale en 5 ans, et d’ailleurs Emmanuel Macron était plutôt beau gosse le soir de son allocution. OUI/NON

4)

La justice, totalement indépendante, a entièrement raison d’écarter ou, au moins, de déprécier la piste criminelle. OUI/NON

5)

L’incendie de Notre-Dame renforce votre volonté de voter pour LaREM aux Européennes afin de promouvoir la tolérance et le progrès. OUI/NON

6)

Notre démocratie nous protège et, d’ailleurs, sous un régime souverainiste autoritaire, il se produirait davantage de catastrophes de ce type. OUI/NON

7)

Les photographies montrant des visages ricanants devant l’incendie sont des montages fascistes destinés à alimenter de fausses rumeurs. OUI/NON

8)

Donald Trump est laid et con ; Emmanuel Macron est beau et intelligent. OUI/NON

9)

L’épiscopat français a raison de ne pas attacher trop d’importance aux actes anti-catholiques et, notamment, aux nombreux actes de vandalisme qui ont dégradé des églises cette année. OUI/NON

10)

D’une manière générale, vous pensez que le vandalisme contre les églises catholiques est marginal, et que les actes perpétrés contre des bâtiments d’autres confessions religieuses sont plus nombreux et plus graves. OUI/NON

11)

La justice est trop clémente avec les identitaires, les souverainistes et les nationalistes qui se permettent de faire des commentaires complotistes à la suite de l’incendie. OUI/NON

12)

Rénover une église, c’est bien. Mais il ne faudrait pas diminuer les aides qu’on donne pour soulager la misère des banlieues. OUI/NON

************************************

Voilà… Je m’arrête à ces douze questions, en hommage respectueux aux douze apôtres. Mais j’aurais pu prolonger la liste.

Résultats du test :

Si tu as une majorité de OUI, tu es un homme-masse.

Si tu réponds NON à toutes les questions, tu as une chance d’être sauvé, au moins sous l’angle du salut intellectuel terrestre. Mais, le Christ n’a rien contre le salut intellectuel terrestre. Il n’est pas incompatible avec l’autre Salut. Je gage même qu’il y prépare un peu…

"La vérité vous rendra libres" (Jean, 8, 32)