Notre-dame-des-landes : alors, ça va à la baston ou pas ?

La question clé concerne l’augmentation prévue du trafic aérien. Il y a quelques années, après le 11 Septembre et la crise bancaire, on pensait que le trafic allait stagner, mais il est reparti en forte hausse, notamment les charters de vacanciers et les compagnies low cost. Nantes Atlantique tient le coup pour l’instant, mais ses capacités maximales finiront pas être atteintes, alors que les potentialités d’extension de NDDL seraient plus vastes.

C’est donc un choix entre un développement raisonnable et durable, conforme aux engagements de l’état à la COP21 (et suivantes), ou bien la poursuite de la fuite en avant de la consommation.

La question de la ZAD est bien évidemment tributaire de la décision qui sera prise concernant le futur aéroport : aménagement « raisonnable » de Nantes Atlantique, ou construction d’un tout nouvel aéroport dans une zone verte. Dans le premier cas, la ZAD n’aura juste plus raison d’être, dans le second, il y aura « baroud d’honneur » par les plus ultra.

Concernant Vinci, certains brandissent la menace de devoir payer des pénalités, mais il pourrait recevoir en compensation d’autres marchés publics, donc en cas de bras de fer l’état peut le menacer de faire appel à des concurrents pour ces autres marchés, soyons vigilants connaissant les « complaisances » des pouvoirs publics vis à vis des grands groupe, comme on l’a vu suite à renonciation de l’écotaxe, et sur la question des contrats autoroutiers.