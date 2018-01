‌Notre-Dame-des-Landes : Le grand perdant, c’est le peuple !

Avec la décision d'abandonner le projet de Notre-Dame-des-Landes, on vient d'apprendre qu'un groupe de pression de quelques centaines d'individus pouvait imposer sa loi dans un pays de 67 millions d'habitants. Peu importe les arguments des uns et des autres, le fait est là.

Présenté comme un combat populaire et de gauche, cette décision qui va dans son sens en réalité s'inscrit dans l'ordre d'un renoncement qui est celui de l'Etat de droit, de la démocratie, et met donc à mal le peuple. La démocratie rappelons-le signifie, le pouvoir au peuple, c'est-à-dire que la liberté pour le peuple, c'est lorsqu'il s'érige en corps politique souverain, la seule source du pouvoir politique. Il est même écrit dans notre Constitution, qu'aucune partie du peuple ne peut s'y substituer. Reconnaitre ainsi à un groupe quelconque ce pouvoir, c'est bafouer le peuple et notre Constitution, c'est organiser le désordre. D'autant plus, que cela ne manquera pas de faire jurisprudence en créant des vocations.

Le gouvernement qui vient de prendre cette décision et est censé faire respecter le droit, n'est qu'une partie de cet Etat de droit qui est le notre, car il est aussi formé du Parlement qui fait la loi, et de la justice qui veille à son respect. C'est tout cela qui vient d'être balayé, un projet porté par l'Etat à la demande d'une région à propos duquel un référendum populaire y a été très majoritairement favorable, et toutes les décisions de justice aussi, malgré mille recours.

L'Etat est l'expression de la nation, de l'intérêt général qui n'a rien à voir avec les groupes de pression divers qui ont parfaitement le droit de manifester, mais certainement pas d'être laissés libre d'agir à leur guise y compris en ayant recours à la violence, pour contrecarrer des projets collectifs qui concernent l'ensemble des citoyens, a fortiori s'ils sont consultés. On entendait sur France info juste avant la décision, un certain José Bové expliquer que, si on maintenait le projet on prenait le risque qu'il y ait des morts, montrant très bien comment opèrent ces groupes de pression en prenant en otage par la violence les populations et nos institutions. Mais ils ne le peuvent que grâce à un Etat qui ne cesse de renoncer à jouer réellement son rôle, sauf contre les travailleurs, qui, lorsqu'ils manifestent pacifiquement sont méprisés, poussant d'une certaine façon ces manifestants pacifiques a utiliser la violence pour se faire entendre. Est-on prêt du côté du gouvernement à laisser passer ce genre de choses, pour faire passer par ailleurs une politique ultralibérale commandée par le marché et le Medef ?

C'est un tournant dans l'histoire du droit, des institutions démocratiques, dans le prolongement du Non au référendum de mai 2005 sur le Traité constitutionnel européen, en faisant après, avec le Traité de Lisbonnes adopté par le Parlement réuni en congrès, rentrer par la fenêtre ce que le peuple avait fait sortir par la porte. La démocratie est en chute libre comme système crédible auprès de bien des citoyens dont les taux d'abstention élevés aux élections en sont le reflet, des votes qui se font de plus en plus par défaut, avec une crise profonde de la représentation politique. C'est dans ce constat que l'extrême droite puisse dangereusement sa force, la justification du projet d'un régime autoritaire dont elle rêve.

C'est un déni de démocratie qui appelle à ne plus rien respecter, et il en existe des groupes, y compris simplement de marginaux dans leur bulle qui sont près à passer à l'action violente, comme les défenseurs des animaux et autre groupes anti-avortement. La règle de droit, est abstraite et générale, elle s'applique à tous indifféremment, elle est obligatoire et sanctionnée, car sans le moyen de faire respecter la loi, nombreux seraient ceux qui ne la respecteraient pas et pour lesquels l'Etat c'est l'ennemi, et nous ne ferions vite plus société.

Depuis les premiers "faucheurs volontaires" anti-OGM, qui ont été jusqu'à détruire des champs d'OGM de l'INRA utile à la recherche médicale, jamais sérieusement condamnés, des militants de Greenpeace investissant des centrales nucléaires illégalement quitte à créer des risques que personne ne mesure vraiment s'ils n'avaient pas été empêchés d'atteindre des organes essentiels de celles-ci, jusqu'à NDDL, on a laissé des groupuscules imposer leurs règles contre l'Etat de droit, contre la loi commune et l'intérêt général et ce, depuis un bon moment. C'est un passeport donné avec ce signe à tous les groupes de pression aux intérêts divers, y compris communautaristes, qui font des procès permanent à l'Etat, ici comme jamais affaibli, pour tenter d'imposer des divisions sociales sur le fondement d'un droit à la différence se traduisant par une différence des droits, chacun ne se référant qu'à sa culture d'origine ou à sa religion et plus à la règle commune.

Dans un contexte de crise des repères, nous avons besoin de confiance dans la capacité de l'Etat a représenter des valeurs communes claires, des institutions respectées, une cohésion sociale qu'il garantisse, déjà largement en risque de voler en éclats. Ceux qui viennent de prendre cette décision ne peuvent plus incarner l'Etat, représenter le peuple. En toute bonne logique, il devrait être démis, ce qui n'arrivera malheureusement pas. Mais attention, la surenchère de violence est au rendez-vous de cette démission, et demain, il risque bien d'y avoir des morts, parce que cela va donner des ailles aux plus radicaux de tous bords, à tous les intérêts privés, qui vont y voir l'opportunité d'agir et d'imposer leurs vues, avec combien de fractures. Par delà l'imposture d'un Président qui a fait sa campagne sur l'engagement de faire cet aéroport, c'est l'encouragement à une remise en cause de l'Etat et de son rôle qui risque d'être payé très cher. Mais le plus grand perdant dans tout cela, sera encore comme toujours, le peuple, dont les intérêts sont ailleurs. C'est sans doute à lui que revient de prendre l'initiative, comme en d'autres circonstances historiques, pour imposer par son nombre un sens commun aux choses, seul susceptible de garantir la liberté au sens de l'Etat de droit, en dehors de quoi l'avenir nous promet d'être bien sombre.

Guylain Chevrier