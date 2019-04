Notre Dame : la honte de la récupération

Sans minimiser l’importance de la catastrophe qui a touché un des monuments les plus emblématiques de la France et en dehors de toute considération religieuse, il est étrange de voir toutes ces bonnes volontés se précipiter pour rétablir le bâtiment, reconstruire, rassembler…

Les milliardaires philanthropes se refont leur pub à moindre frais (ils déduiront de toute manière la majeure partie de leurs dons des impôts). Qu’ils sont bons, qu’ils sont gentils les milliardaires !!! Ils méritent d’être là où ils sont !!! Voilà le postulat qui se dégage de toute cette mascarade !

Si l’État n’avait pas vendu les autoroutes, Renault, EDF, etc, etc, il n’y aurait pas besoin de tout ça pour reconstruire et plus encore.

Stéphane Bern qui pleure ! Il va pouvoir reparler du retour du roi fabriquer encore quelques livres (si l’on peut les qualifier ainsi) et continuer à jouer aux ministres de la Culture…

Cependant…

Et le gagnant est : Emmanuel Macron !

Là où il devait annoncer encore le maintien de la suppression de l’impôt sur la fortune pour ses amis, il trouve un argument de poids pour défendre l’indéfendable : Voilà ! les premiers de cordée participent à la restauration de vos monuments.

De plus, l’attention est reportée ailleurs que sur les cinq mois de manifestations des gilets jaunes, sur le chômage, sur le pouvoir d’achat en berne, sur l’école délabrée, sur les inégalités croissantes… la liste est vraiment longue…

Un président rassembleur, de nouveau combatif, bien rasé cette fois, bien propre et prêt au combat s’est présenté devant les Français qui n’ont rien demandé de tel. Rassembler les Français sur un thème qui fait généralement et largement l’unanimité est chose aisée. Personne ne peut être contre la reconstruction d’un monument historique ; aussi bien les croyants que les athées, tous sont d’accord pour ça.

Parler des gilets jaunes et des mesures (que son entourage a pris soin de fuiter dans la presse afin de préparer l’opinion publique) est autrement plus ardu. On attend les effets positifs du rassemblement autour de Notre Dame et on voit après !

La récupération politique est à chi… !

Mais, ainsi va le monde, vous diront les bonnes âmes !

Ah oui, j’oubliais ! Finalement, si l’incendie n’était pas survenu, il aurait fallu l’inventer (j’exagère à peine).

En attendant, les enfants du Yémen meurent de faim sous les bombes, nos amis Kurdes de Syrie sont laissés à l’abandon, les Indiens d’Amazonie sont déracinés comme les arbres de leur forêt… Là, il n’y a même plus de milliardaires pour faire l’aumône (un vrai fléau qui maintient les gens dans la dépendance). Pas assez médiatique ! Tandis que l’incendie de Notre Dame en mondovision…