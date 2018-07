Notre pays dans la tourmente

Salut jl...





non je ne parle pas de cela et ce que tu décris est vrai pour certains pas pour tous , mais ce sont ces gens là qui dominent car ils sont prêt à tuer et détruire pour arriver à ce qu’ils pensent croire être un paradis, qui n’est jamais là bien sur alors ils en deviennent encore plus tarés et mauvais car vivant des souffrances mentales terribles .. ...l’entraide, la solidarité, le partage, le compassion, l’envie de faire ensemble de coopérer, etc ne sont pas des capacités de la pensée...donc ne sont pas des objectifs à atteindre mais des effets secondaires d’un éveil de nos capacités endormies...







comme la pensée analytique c’est la seule capacité qui nous reste sauf exceptions de moments + que rares et de personnes, et bien nous fonctionnons selon et avec ce qui nous reste..qui est l’analyse de la mémoire...appelée pensée..on en voit le résultat sur la planète...





bien sur c’est trop court mais après tout tout est là potentiellement pour tous tout le temps..





un humain éveillé refusera l’esclavage comme de dominer...au prix de sa mort prématuré si il le faut..car cela n’est pas une vie