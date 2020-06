« Notre pays est grand. C’est ce que je pense. C’est le plus grand pays du monde... »

Comme je l’ai déjà noté ailleurs, l’Empire sombre inexorablement sous nos yeux.

Si Trump ne vaut pas mieux, l’establishment démocrate n’en est pas moins pourri lui aussi jusqu’à la moelle : après la défaite insigne d’une candidate directement impliquée dans les plus sombres intrigues des réseaux pédo-satanistes qui contrôlent les sommets du pouvoir impérial, la simple préférence de l’appareil démocrate - plutôt que tolérer les perspectives de changement et d’espoir portées par un Bernie Sanders - pour un candidat presqu’officiellement frappé de sénilité est on ne peut plus explicite.

Et pendant qu’on se déchire au sommet et par médias main-stream interposés à coups d’intrigues plus tordues les unes que les autres (Russiagate, Epstein, ...), le sort de la population U$ importe bien peu aux élites de la globalisation, alors même que précipitée par la pandémie du coronovirus dans une crise bien plus grave que celle de 1929, elle se voit abandonnée du système et livrée à elle-même avec pour seules « consolations » présidentielles à son malheur d’en entendre accuser la Chine, tandis que les démocrates ne trouvent rien mieux à proposer pour expliquer l’actuelle flambée de violence raciale qu’en accuser comme à l’accoutumée les Russes, ...

Delenda Carthago !

Construite sur un génocide et toujours imprégnée des valeurs issues de l’esclavage et de la ségrégation raciale, recourant sans faiblir à la peine de mort et se targuant de son modèle « démocratique » pour asservir peuples et nations dont elle veut piller les ressources, la « nation exceptionnelle » paraît — à l’instar de tout l’Occident — bien mal barrée ! Et le spectacle qu’elle nous offre de sa décadence et de l’immense désolation qu’elle suscite au sein de sa propre population est plutôt terrifiant !

Pourvu seulement que — dans les toujours plus violents soubresauts de son agonie et si même elle a perdu les moyens de sa puissance - le monde et notre planète soient préservés de tout recours de la Bête aux solutions les plus extrêmes que proposent encore ses redoutables arsenaux en matière d’aventurisme international.