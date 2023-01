Notre réforme OUI, votre chienlit NON !

« La réforme, oui. La chienlit, non. » Olivier Véran aurait pu reprendre les mots du général de Gaulle pour son dernier point presse avant la grande journée de mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites. « Manifester, oui. Bloquer le pays, non », a-t-il ainsi lancé ce mercredi 18 janvier au sortir du conseil des ministres. Une sorte d’avertissement aux grévistes.

Le gouvernement espère effectivement que la mobilisation syndicale et politique ne se transformera pas en blocage du pays ou qu’il n’y aura pas de casse. « C’est un mouvement qui correspond à une expression démocratique, que nous respectons bien entendu. Nous espérons que cette expression populaire ne se transformera pas en blocage », a encore déclaré Olivier Véran, avant d’ajouter : « Contester, débattre, manifester, oui. Bloquer le pays et bloquer le quotidien des Français, non ».

« Ça ne nous est pas égal ce qui va se passer demain. On respecte cette mobilisation sociale, elle ne nous étonne pas » car les réformes des retraites sont « toujours des réformes qui sont difficiles. Mais on ne confond pas manifestation et droit de grève avec blocage. Ce qu’on ne veut pas, c’est que des Français qui n’ont rien demandé à personne se retrouvent dans l’incapacité d’aller travailler, d’amener leurs enfants à l’école ».

La réforme, entendez la nôtre OUI, votre chienlit NON !

Traduction : défilez si vous voulez si ça vous amuse, mais attention à la casse et aux blocages ! On n’est pas là, on a mieux à faire, mais on se tient en embuscade, prêts à sévir si vous n’êtes pas sages.

A cet effet, Darmanin a prévu 10 000 Terminator casqués (et qui eux ne partiront à la retraite ni à 62 ni à 64 ans) pour vous accueillir. A vos risques et périls.

Lequel Darmanin, jamais en reste de boutades, a déjà prévenu qu'un petit millier de casseurs, ultra-gauches et ultra-jaunes, des ULTRA quelque chose en tout cas, étaient comme à chaque fois attendus de pied ferme. Ultras dont ses propres services ont le nom, l'adresse et la pointure des chaussures vu que ce sont les mêmes que d’habitude, et qu'il se gardera bien de contenir à demeure. Un millier de casseurs, il est vrai, avec 10 000 CRS, c'est pas facile à pister.

Attendez-vous donc à quelques scènes de violences urbaines, ça fait bien entendu partie du package, les caméras de BFM seront prêtes à recueillir les images en temps réel et à les diffuser en boucle jusqu'à écœurement.

Macron et 11 de ses ministres, tels Ali Baba et les 40 voleurs, vous souhaitent depuis Barcelone où ils vont courageusement s'envoler de bien vous cailler les miches et de faire gaffe aux éclats d'obus en tous genres. Il fera entre 1 et 4 degrés sur Paris demain, avec quelques averses pour arroser le tout. Au programme : froid hivernal, crachats intempestifs, odeurs de saucisses et gaz lacrymo ! Prévoyez un budget pressing pour nettoyer les doudounes !

Quant à Madame Le Pen, la chère opposante soi-disant numéro un du Régime, grande défenseuse de la veuve, de l'orphelin et du pouvoir d'achat des gueuses et des gueux, celle qui vous promettait le retour de la retraite à 60 ans, ne vous en faîtes pas pour elle, elle aussi se dore la pilule au Maroc avec ses chats. Le RN, par la voix de son Président, le jeune et joli Jordan Bardella, l'a confirmé : ils ne viendront pas se peler le cul avec vous, les manifestations c'est pas leur truc, ils préfèrent les amendements et les motions de censure qui ne coûtent pas plus qu'ils ne rapportent. Faudra qu'ils nous expliquent, ceux-là, comment ils font pour instaurer un rapport de forces en restant planqués bien au chaud. Comme ce fut le cas pour les Gilets Jaunes, ils espèrent récolter les marrons du feu sans se mêler au petit peuple au moment crucial. C'est le principe même de leur rente, que de ramasser la mise sans jamais prendre de risque.

Pour finir sur une petite crotte de nez aux zemmouriennes et zemmouriens de tous poils s'il en reste encore quelques uns dans les classes populaires : votre Leader Minimo, toujours aussi modeste, a déclaré pas plus tard qu'il y a 48 heures que Macron lui avait pompé sa réforme des retraites et qu'il approuvait la photocopie à deux ou trois menus détails près. 64 piges pour le millionnaire auteur du Suicide Français, ça passe crème ! Ne comptez surtout pas sur lui pour grand-remplacer les intérêts du haut du panier, le tiers-état ne fait pas partie de son spectre.

Sur ces bonnes paroles, bonne manif amis gaulois. De tout cœur avec vous !