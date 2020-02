Nous avions Greta Thunberg, voilà maintenant son contraire avec Naomi Seibt

Pour certains penseurs éclairés à la bougie voire même un peu allumés du plafond, le Coronavirus ne serait rien d'autre qu'une vengeance de la nature sur l'homme. L'humain, responsable du réchauffement climatique, l'humain l'irresponsable incarnation du mal absolu qui massacrerait jour après jour la planète sans se soucier du lendemain et de la jeunesse sacrifiée, grande consommatrice de smartphone. Alors, tant que nous y sommes, pourquoi pas pousser le raisonnement encore plus loin et imaginer que le Covid-19 pourrait être une malédiction divine qui se présenterait sous la forme d'une pandémie digne d'un déluge purificateur. La faute aux imbéciles heureux et insouciants que nous sommes, coupables de l'impardonnable péché d'avoir adoré sans modération le veau d'or noir, responsable de l'infernal C02.

Heureusement, mais tout le monde ne sera pas de cet avis, une jeune fille venue de Suède est apparue un jour presque à l'improviste pour nous prédire un apocalypse caniculaire si nous ne changions pas de comportement. Au diable la climatisation et vive la trottinette électrique !

Heureusement, cette fois pour les climato-sceptiques, une jeune fille venue d'Allemagne, Naomi Seibt, une jeune youtubeuse de 19 ans, est apparue un jour presque à l'improviste pour tenir un discours bien différent sur le réchauffement climatique. Si vous ne connaissez pas cette jeune personne, le moment est venu de faire sa connaissance en visionnant la vidéo ci-dessous.

Certes, cette jeune fille est encore très méconnue par rapport à l'égérie suédoise. Mais son apparition n'est certainement pas due au hasard. Car, ses liens avec le think tank américain Heartland Institute qui serait, d'après le Washington Post, proche de Donald Trump. Mais aussi du parti d'extrême droite allemand AfD ne sont des secrets pour personne.

Naomi Seibt, considère qu'il y a bien un rapport entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Voilà déjà une déclaration qui ne fait pas d'elle une véritable climatosceptique. Elle pense que leur impact a été surestimé par les scientifiques. « Je ne veux pas que les gens arrêtent de croire que le changement climatique n'a pas de cause humaine », et d'ajouter « Les émissions de CO2 d'origine humaine ont-elles autant d'impact sur le climat ? Je pense que c'est ridicule de le croire. »

"Selon elle, le réchauffement climatique a de nombreuses autres origines, en particulier l'énergie envoyée par le soleil.

Et ce, alors même que les scientifiques ont calculé que la quantité d'énergie solaire atteignant la Terre diminue depuis les années 1970, et que de nombreux rapports soulignent que les émissions de CO2 sont la principale cause de réchauffement depuis le milieu du 20e siècle."

Greta ou Naomi, ou inversement Naomie ou Greta. L'une des deux est probablement plus proche de la réalité que l'autre, au moins selon vos idées. Une chose est certaine, Naomi n'aime pas qu'on l'appelle l'anti-Greta. Pour la jeune Allemande, anti-Greta laisse penser...

"que je suis moi-même une marionnette endoctrinée, pour l'autre côté je suppose".

Ainsi font, font, font, Les petites marionnettes ...