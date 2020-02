Nous avons déclaré la guerre à la planète... nous dit Jean-Claude Carrière...

Un homme était assis seul.

Plein de tristesse.

Et tous les animaux

s’approchèrent pour lui dire :

« Nous n’aimons pas te voir si triste ... »

« Demande-nous ce que tu souhaite

et tu l’auras. »

L’homme dit :

« Je veux avoir une bonne vue. »

Le vautour répondit :

« Vous aurez le mien. »

L’homme dit : « Je veux être fort. »

Le jaguar déclara :

« Tu seras fort comme moi. »

Puis l’homme dit : « Je désire

connaître les secrets de la terre. »

Le serpent lui répondu :

« Je vais te les montrer. »

Et il en fut de même pour tous les animaux.

Et quand l’homme eutous les cadeaux qu’ils pouvaient offrir ...

il les quitta.

Puis le hibou dit aux autres animaux :

« Maintenant, l’homme en sait beaucoup

et est capable de faire beaucoup de choses ... »

« Soudain, j’ai peur. »

Le cerf dit :

« L’Homme a tout ce dont il a besoin. »

« Maintenant, sa tristesse va cesser. »

Mais le hibou a répondu : « Non.

J’ai vu un trou dans l’Homme ...

Profond comme une faim

il ne remplira jamais ...

C’est ce qui le rend triste

et ce qui lui donne envie.

Il va continuer à prendre et à prendre ...

Et puis un jour, le monde dira :

»Je ne suis plus

et je n’ai plus rien à donner. « »