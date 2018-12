Nous avons le pouvoir

Acte I scène 1 On entend frapper à la porte. Les Médias : Qui est là ? Nous : C'est nous...

Divertir c’est à la fois détourner, écarter mais aussi amuser et récréer et nul doute que les grands médias sont très doués en la matière.

« Chacun fait, fait, fait c’qui lui plait, plait, plait » chantait Chagrin d’amour et force est de constater que les journalistes et leurs experts en tout, toujours prompts à parler, commenter voire expliquer parfois un fait avant même que celui-ci ne se produise, n’en font qu’à leur tête.

Quid de la vérité ?

Bof… apparemment c'est pas tendance.

Ils sont pourtant théoriquement censés respecter la Charte d’éthique professionnelle des journalistes, mais en bons éxécutants (rappel au cas où ici du « qui qui possède quoi » https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1), on peut gentiment ranger le propos liminaire de ladite charte dans le placard et vas-y que je t’enfume mon poulet.

« Le droit du public à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste, rappelé, dans la Déclaration des droits de l’homme et la Constitution française, guide le journaliste dans l’exercice de sa mission. Cette responsabilité vis-à-vis du citoyen prime sur toute autre ».

Rions.

Rions gentes dames et damoiseaux lorsqu’un Aphatie, un Duhamel, une Saint-Cricq, une Elkrief, un Cohen, un Bourdin, diantre que la liste est longue… nous somment de les croire.

Rions car ils nous divertissent ces bouffons du Roi courbant l’échine tellement bas qu’ils en sont presque à faire la culbute.

Rions car ils pensent que le peuple est encore endormi.

Rions car ils ne voient pas, ils ne savent même pas, qu’aujourd’hui ils vivent leurs derniers instants de gloire et que le coup de sifflet final va bientôt retentir.

Rions car c’est bien encore la seule chose de gratuit dans ce monde de brutes.

Rions car nous sommes libres de pouvoir le faire.

Et puis une fois que nous avons bien ri, posons-nous et réfléchissons.

Faisons là justement ce qu’ils, ces mêmes médias et ceux qui les détiennent, ne veulent surtout pas que nous fassions.

Faisons tourner nos cellules grises si chères à Hercule, et pour bien faire faisons-les taire.

D’une simple et légère pression de l’index, et avec style, coupons le son et l’image de ces arnaqueurs professionnels.

Et quand sera venu le moment de réécrire les lois, celles qui nous permettront à toutes et tous de vivre dans le respect, l’humilité, et la conscience de notre place dans la Nature avec un grand N, n’oublions pas de nous prémunir contre tout ce qui peut nous nuire.

Stop aux manipulateurs d’opinion qui n’ont d’yeux que pour leur(s) maitre(s).

Stop aux collaborateurs d’un système oppressif.

Le pouvoir réside dans nos choix, dans nos doigts.

Une pause illimitée de tous les médias aux ordres de la caste économique et dirigeante c'est gagner du temps de cerveau disponible.

Retour sur investissement ? Du 100%.

Ensuite ? Ensuite ce sera la scène 2...