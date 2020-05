Nous avons redécouvert les vertus et les bienfaits du silence...

@Fergus

Lors d’un voyage au Québec, j’ai fais une halte dans une auberge isolée près d’un lac : l’image du Canada dont tout le monde rêve

Petite balade en canoé : il n’y avait absolument aucun bruit, on pouvait entendre un poisson qui sautait hors de l’eau à 100 m, et on entendait les battements de son coeur ... et c’était effectivement angoissant !