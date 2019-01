Nous basculons vers 2019, regardons 2018 !

Quelques points vécus en 2018

- Changement climatique

- Récupération de ces changements pour taxer davantage et générer de nouveaux profits sur le dos du citoyen tout en l'amadouant par la bonne conscience environnementale

- Disparition de la Syrie dans les médias

- Disparition du fameux et fabuleux OSDH de Londres (Observatoire syrien des droits de l'homme du célèbre méconnu Rami Abdel Rahman, alias Ossama Suleiman, alias OSDH.

- Mise en veilleuse de la guerre contre les habitants pro-russes du Donbass (Ukraine).

- Désengagement militaire US à travers le monde

- Entente USA – Corée du Nord

- Début de la réunification des Corées

- Relation chaleureuse Trump - Kim Jong Un

- Relation chaleureuse Trump – Poutine

- Relation chaleureuse Trump – Xi Jinping

- Dénigrement quotidien et soutenu contre Donald Trump

- Popularité de Trump qui se maintient.

- Poursuite de la dissolution des Nations par l'immigration massive.

- Poursuite de l'installation du communautarisme par l'ingérence religieuse

- Négation des deux sexes nécessaire à la reproduction de la vie.

- Maintien de la confusion politique en dénaturant les concepts Gauche – Droite – Extrême droite et refus d'employer les termes Mondialisme versus Nationalisme.

- Maintien de la confusion dans la lutte de l'égalité des sexes. On multiplie les genres de plus en plus loufoques pour faire disparaître l'homme et surtout la femme. Les luttes féministes deviennent conséquemment caduques puisque l'on soutient que la femme n'existe plus vraiment. Tous sont femmes s'ils se sentent femmes, même avec une paire de grosses couilles, aujourd'hui on peut être reconnue comme femme et gagner la médaille d'or aux olympiques.

Voilà quelques thèmes qui ont meublé notre année 2018 qui se termine avec l'éveil français et même européen et peut-être mondial des Gilets jaunes.

Nous venons de basculer vers 2019.

Arrêtons-nous.

Voyons où nous en sommes.

Revoyons notre vécu collectif.

Comment vous sentez-vous ?

Faites-nous-en part en commentaire.

Comment voyez-vous la marche du monde ?

Quelles sont les choses qui vous préoccupent ?

Les changements climatiques, sûrement !

Ils sont là.

Incendies épouvantables, inondations épouvantables, augmentation du niveau de la mer, ralentissement des courants marins dû à l'apport d'eau douce issu de la fonte des glaciers. Ralentissement des systèmes météo d'où ces pluies torrentielles conséquence de systèmes stationnaires.

Il fait plus froid en Europe, le Gulf Stream circule moins.

Il fait plus chaud ailleurs et il y a moins de pluie (les nuages circulent moins) ce qui cause des incendies dans les forêts totalement desséchées.

Ces catastrophes ne peuvent être ignorées, ni par les médias et encore moins par les politiciens.

On en fait donc un battage médiatique intense, on nous alarme et on nous dit que nos hypocrites qui nous gouvernent sont en grand émoi face à ces événements hors contrôle qui sont la conséquence du réchauffement climatique.

Lors de grandes réunions de "COPxx", on nous joue de grandes scènes émotives sur le sujet. Les hypocrites disent s'entendre pour un 2°C, 2,5, 1,95 de réchauffement (on nous prend pour des cons) ! Une hypocrisie d'une grande "précision" ! Une vraie et ridicule farce ».

Les hypocrites n'ont que le profit et la croissance de leur profit en tête.

On nous parle de changement climatique uniquement pour justifier les fameuses taxes "vertes", les taxes dites "environnementales". Les capitalistes jouent à la bourse du carbone et grâce au réchauffement climatique ils ont trouvé un nouveau filon à exploiter afin de faire croitre leur débordant portefeuille d'actions tout en creusant ce fossé inadmissible entre leur richesse et la pauvreté du reste de la planète.

Ouais ! Le climat… !

Le climat est malsain. On nous insinue que nous sommes les responsables de ce changement climatique. On laisserait trop couler l'eau lorsqu'on se brosse les dents, on utiliserait trop notre auto pour nous déplacer. On nous dit que "nos petits gestes" peuvent faire toute la différence.

Et surtout, on nous dit qu'il faut payer des taxes "vertes". Plus on paie, plus on sauverait la planète ! C'est du capitalisme de haut niveau ! C'est l'art de prendre les gens pour des cons afin de leur soutirer leur dernier rond !

Et pendant que l'on paie des taxes "vertes" les hypocrites subventionnent l'industrie pétrolière ainsi que plusieurs autres industries reconnues pour leur pollution extrême.

- « Cimenterie et « menteries » [1]

- « La destruction environnementale du PLQ » [2]

- « Ciment McInnis : le plus grand pollueur en gaz à effet de serre au Québec ! Même si le premier ministre dit être convaincu qu’il fait tout pour l’environnement ! » [3]

- « Le plus gros pollueur du Québec pas encore soumis au marché du carbone » [4]

- « Ottawa achètera le pipeline Trans Mountain pour 4,5 milliards $ » [5]

- « Ottawa allonge 1,6 milliard pour le secteur pétrolier » [6]

Nos médias favorisent l'hypocrisie. On nous fait aimer les hypocrites. On nous dit que Justin Trudeau, « lui », a signé, les fameuses et resplendissantes ententes des COP2X. Et on déteste Trump qui ne fait finalement pas pire que tous les autres, mais le fait sans hypocrisie.

Du côté des hypocrites, on nous fait chaque année du grand show. On nous joue même la grande émotion.

« COP21 : Laurent Fabius au bord des larmes au moment de présenter le projet d'accord » [7]

« COP21 : Fabius ému aux larmes en annonçant le projet d'accord final » [8]

« Le président de la COP24, Michal Kurtyka, a sauté par-dessus son bureau à la fin de la session finale du sommet sur le climat. » [9]

Avouez qu'ils sont touchant ces hypocrites ! Ils nous contrôlent l'émotion verte au degré près !

Les hypocrites parlent de réchauffement climatique, mais refusent la décroissance.

Ils refusent de cesser de produire et de produire et de surproduire.

On refuse de sortir du capitalisme pour sauver la planète.

« Pour sauver la planète, sortez du capitalisme » Hervé Kempf [10]

« Ceux qui détiennent les leviers politiques et financiers sont aussi les promoteurs d’un modèle de consommation à outrance, dévastateur pour la planète... » [11]

Nous l'avons bien vu à Copenhague en 2009. Les socialistes latino-américains se sont confrontés à l'oligarchie capitaliste. [12] Ce fut la rencontre la plus significative au sujet de l'environnement. C'est là que nous avons bien vu que l'hypocrisie s'installait et prenait le contrôle. Depuis, le climat poursuit son réchauffement et la production capitaliste n'a jamais été freinée malgré toutes les belles paroles de nos hypocrites au service du profit et non de l'environnement.

En 2018, les hypocrites ont parlé beaucoup de changement climatique toujours dans le but, non pas de sauver la planète, mais pour justifier de nouvelles taxes. Des taxes et des coûts n'apportant aucun changement environnemental et servant uniquement à favoriser les profits de certains exploiteurs utilisant le prétexte "vert".

Le jaune… une couleur chaude comme un réchauffement !

En 2018, en France, grâce à ce qui ressemble de plus en plus à une dictature néolibérale d'extrême droite, la population française s'est éveillée. Nous avons vu un soulèvement de Gilets jaunes !

7 ans après le journaliste Hervé Kempf, les Gilets jaunes ont dit : « L'Oligarchie, ça suffit, vive la démocratie » [13]

Nous voilà donc avec un mouvement citoyen qui fait boule de neige en Europe et même au-delà. Comme pour tous ces éveils citoyens, le pouvoir en place, bien épaulé par les médias à leur service, espère un essoufflement du mouvement. D'ailleurs, comme toujours dans ces circonstances où les citoyens se soulèvent et manifestent, les médias nous martèlent l'essoufflement du mouvement plutôt que les revendications et la ténacité des citoyens.

Nous assistons à une reprise des mouvements contre l'austérité que nous avions vue en 2010 et en 2011 avec les mouvements "occupy" ou "indignés" un peu partout.

Je le notais dans mon bilan 2010 ( 2010 finit, 2011 commence… [14])

Je disais :

2010, un espoir est né… 2010 aura tout de même été une année où l’espoir est devenu permis. Il n’y a qu’à voir les multiples manifestations à travers l’Europe (Grèce [15], France [16], Angleterre [17], l’Irlande [18], Belgique [19], Espagne [20], Italie [21], Allemagne [22], Portugal [23]). « L’austérité » exigée par le FMI, la Banque Mondiale et tous ces riches fidèles de l’économie de libre-marché est rejetée par les populations. Ces injustes mesures visant à protéger les fortunes des très bien nantis en appauvrissant davantage les "utilisateurs-payeurs", de plus en plus démunis, ont pour effet d’éveiller le sens politique des citoyens. On a suffisamment sauvé les banques et les grosses entreprises lors de la crise économique virtuelle de 2008. Les citoyens prennent maintenant la rue pour exiger que la richesse soit un peu mieux répartie et que l’on cesse de leur presser le citron. 2010 fut donc l’année d’un éveil réjouissant. 2011 servira-t-il, avec l’aide des médias, à rendormir tout ce beau monde ? Voilà une terrible question que les meilleures boules de cristal ne sauraient répondre catégoriquement. L’aide des médias… Ce quatrième pouvoir maintenant soumis à l’autorité économique…

C'est toujours intéressant de revoir le passé !

Je disais qu'en 2010 « Un espoir était né » ! Un peu comme en cette fin de 2018, on pourrait dire qu'avec les Gilets jaunes, « un espoir est né » !

Je disais en 2010 : « Ces injustes mesures visant à protéger les fortunes des très bien nantis en appauvrissant davantage les "utilisateurs-payeurs", de plus en plus démunis, ont pour effet d’éveiller le sens politique des citoyens. » C'est exactement comme présentement en France où les mesures économiques de Macron qui visent à protéger les fortunes des très bien nantis au détriment des moins fortunés a eu pour effet d'éveiller le sens politique des citoyens.

Je me demandais si le pouvoir, avec l'aide des médias, allait rendormir tout ce beau monde ? C'était une terrible question et aujourd'hui nous savons la terrible réponse : C'est « Oui, ils ont réussi à rendormir les gens ! » Et oui, le 4e pouvoir est résolument soumis à l'autorité économique.

En 2010 on pouvait lire :

« De 825.000 à près de trois millions de manifestants » [16] et l'article disait, exactement comme on dit aujourd'hui : « Ce samedi, la mobilisation a été moins forte que mardi dernier. Pour le ministère de l'Intérieur, il s'agit du « plus bas niveau de participation » ! »

Les méthodes et les formules politico-médiatiques pour "essouffler" les mouvements de protestation restent toujours les mêmes et ont toujours la même efficacité.

La semaine précédente on titrait : « Les plus grandes manifestations en France depuis quinze ans »[16]

On disait : « La manifestation du 12 octobre contre la réforme des retraites a rassemblé mardi en France 3,5 millions de personnes, selon la CGT, et 1.230.000, selon le ministère de l'Intérieur. Un taux de participation record. »

L'article nous liste aussi les plus grandes manifestations tenues en France depuis 15 ans. Ça vaut le coup d'œil et ça nous permet d'évaluer l'importance des manifestations des Gilets jaunes.

Macron ne démissionnera pas et il mettra au pas ces "vilains" (sic) Gilets jaunes qui, selon lui et ses semblables, ne respectent pas la démocratie !

On ne peut que faire le constat désolant que les manifestations ne changent rien. Et on ne peut pas vraiment contredire une personne qui en vient à conclure que seule une révolution violente peut parvenir à vraiment changer les choses [24].

La Syrie !

Vous souvenez-vous des nouvelles il y a quelques années ? On ne parlait pas de Trump à chaque bulletin et sur chaque Une de chaque journal, non, on parlait de Syrie. Et on nous livrait chaque jour un verset de la bible de l'OSDH. Cette OSDH bienveillante qui voulait, tout comme nos grands médias d'ailleurs, le bien-être des pauvres Syriens et des pauvres Syriennes. Cette OSDH menée par un seul grand brave du nom de Rami Abdel Rahman ! [25]

En 2018, la Syrie est complètement disparue de nos médias. Nos médias aiment compter les morts et comme la guerre est perdue en Syrie, il n'y a plus suffisamment de morts pour faire des nouvelles. Nos journalistes au grand cœur qui se faisaient du sang de cochon pour les Syriens et les Syriennes ne s'intéressent plus du tout à eux ! Les vivants n'intéressent pas nos ordures médiatiques. Aucun de nos journalistes ne veut se rendre en Syrie pour voir comment ils vont et comment ils reconstruisent leur Pays. Aucun de nos journalistes ne veut nous dire de quoi ils ont besoin. Tous nos journalistes regrettent le bon temps des rebelles "modérés" (modéré en quoi ?). Le bon temps où l'on égorgeait au quotidien et où on décapitait dans la joie !

C'est ça l'humanité de nos médias. Michèle Ouimet n'implore pas dieu [26] pour que celui-ci aide les Syriens à reconstruire leur vie. Je trouve ça assez dégueulasse de la part de nos médias de ne plus parler de la Syrie. Nos médias se foutent royalement de la misère des gens. Nos médias aiment la guerre et les massacres. Nos médias sont des hypocrites et des sans-cœurs.

Trump, cette maladie qui affecte tous nos grands médias !

2018 aura été, « encore une fois », une année où tous les grands médias nous ont régurgité de la vomissure sur Trump. Leur haut-le-cœur pour ce président ne s'estompe pas.

C'est quand même étrange qu'on vomisse avec autant de cœur sur un président qui, finalement, ne fait que remplir une à une ses promesses électorales.

L'économie va bien aux USA. Le chômage est à la baisse comme jamais. La production locale est redémarrée. Aussi Trump s'occupe activement des communautés défavorisées. 52 millions de citoyens américains vivent dans ces communautés défavorisées. Le 12 décembre dernier Donald Trump signait la mise en place du THE WHITE HOUSE OPPORTUNITY AND REVITALIZATION COUNCIL [27]. Ce plan vise à favoriser le développement économique de ces secteurs régionaux qui, dans bien des cas, ressemblent à des ghettos malfamés. Les compagnies qui s'installent dans ces lieux et offrent de l'emploi aux habitants ont des allégements fiscaux considérables et des subventions intéressantes.

Il faut voir la cérémonie de signature [28] pour comprendre l'ampleur et la réception faite à ce projet social-économique majeur.

Cette signature et ce projet ont été complètement ignorés par nos médias.

Il est tout de même étrange de voir que nos médias ne saluent pas les efforts de Paix déployés par Donald Trump au niveau international. Sa rencontre avec le président nord-Coréen fut un événement de Paix majeur. Cette initiative de Trump lança une série de rencontres entre les deux Présidents coréens. Le Nord et le Sud sont en voie de se réunir. Les tensions mondiales qui émanaient de cette région ont été à toute fin pratique totalement dissipées. Il faut se souvenir des tensions croissantes avec la Corée du Nord lors des derniers mois de la présidence Obama et au début du mandat de Donald Trump [29].

On doit aussi noter la volonté de Donald Trump de rencontrer ses homologues russes et chinois. Donald Trump mène une diplomatie pacifique nettement supérieure à ses prédécesseurs.

Et que dire de l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie [30] et d'Afghanistan [31]. En tant que pacifiste, ces annonces me réjouissent et je lève mon chapeau à ce président américain.

Mais Trump ne contrôle pas tout. Il a dû renvoyer James Mattis [32] et suite à ce renvoi, des rumeurs courent qu'une mutinerie serait en cours en Syrie. Certains va-t-en-guerre ont donné l'ordre de ne pas rentrer [33]. Voilà pourquoi Donald Trump a annoncé que le retrait de Syrie se fera graduellement sur 4 mois [34].

Nos médias ne sont pas très heureux de cette décision du rapatriement des troupes US faite par Donald Trump. Nos médias préfèrent faire la promotion de la guerre plutôt que de la Paix. On préfère nous compter les morts plutôt que nous parler de la vie. La Syrie en est un bon exemple, tout comme la Libye d'ailleurs. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe en Libye depuis que l'OTAN, aidée de ces fous beuglant « allah wakbar », a assassiné le guide libyen ainsi que 100 000 de ses citoyens. Nous n'avons aucune idée de la destruction faite par les sept mois de bombardement intense de l'OTAN [35] ni aucune idée de la reconstruction et de la marche du Pays et encore moins de ce qu'en pensent les citoyens libyens.

Non, la vie et le bien-être des gens n'intéressent pas nos journalistes. Ce qui les allume, c'est d'aller « sur le front » nous montrer le courage des braves "modérés" et la méchanceté des soldats défendant leur Pays. On aime montrer la guerre qu'ils disent "juste" (sic) et même souvent "humanitaire" (SIC) [36].

En 2018, la guerre entre les mondialistes et les nationalistes s'est poursuivie. Macron l'a d'ailleurs clairement souligné lors des cérémonies du 11 novembre [37]. Un discours qui s'adressait à Donald Trump.

Trump est nationaliste tout comme Poutine, tout comme Xi Jinping, tout comme Marine Le Pen, tout comme Bachar al-Assad, tout comme feu Mouammar Kadhafi, tout comme le vieux Mugabe ou encore Laurent Gbagbo (injustement arrêté par la France et emprisonné en Europe [38]). Ces gens refusent de se plier aux diktats des organisations mondialistes tels le FMI, la Banque mondiale ou l'OMC ou encore aux lois de libre-marché réduisant leur souveraineté politique.

Emmanuel Macron quant à lui, est résolument au service de l'oligarchie mondiale mondialiste. Il est un bon pion du Club de Bilderberg, cette clique oligarchique qui possède et contrôle la quasi-totalité du monde [39].

En 2018 les médias se sont évertués à dénaturer les concepts et à semer la confusion dans les cerveaux. On nous a martelés de l'extrême-droite et de la gauche à chaque bulletin. Il y aurait des partisans d'extrême-droite partout et bien sûr Trump ne serait pas simplement un nationaliste de droite capitaliste, mais il serait un fasciste misogyne d'extrême-droite, c'est-à-dire un Être dégoutant prêt à abattre ses opposants comme le fait Emmanuel Macron avec sa police contre les Gilets jaunes.

La confusion règne aussi du côté du concept « gauche ». On formule l'actualité de sorte que les défenseurs de l'immigration massive seraient de gauche et non de droite. On masque ainsi que les promoteurs de l'immigration massive sont avant tout des mondialistes et visent ainsi à diluer les Nations en favorisant l'immigration massive. Ce mouvement n'a rien à voir avec la gauche. Les Macron, Trudeau, Obama, Clinton, Merkel, Couillard et Cie n'ont rien de gauche. Ce sont tous des capitalistes de droite mondialiste.

Il y a bien sûr quelques idiots utiles de la gauche tel le parti québécois Québec Solidaire qui favorise aussi ce mouvement mondialiste. Les mondialistes ont su mettre à profit le grand cœur des gauchistes qui ne peut résister à sauver "les pauvres victimes" qu'on leur présente.

En 2018 la confusion des sexes a aussi été savamment exploitée. On a fait disparaître les luttes traditionnelles féministes et les luttes contre le sexisme dans une sauce confuse de genre se multipliant à l'infini. Une multitude de genres qui noie la nature des deux sexes servant à la reproduction. Selon cette nouvelle théorie, il n'y aurait plus d'hommes et encore moins de femmes. Nous serions tous n'importe quoi selon notre désir du moment. Comme Marc Labrèche le dit dans son excellent sketch du Bye Bye 2018 lors de son imitation de Céline Dion : « Mon ti-bébé, t'as même plus besoin de savoir si t'a une bizoune (pénis) ou une tite noune (vulve)… » (Sketch à voir pour bien rigoler à 37'45" du début [40]).

Que nous réserve 2019 ???

Nous voilà rendus à frotter notre boule de cristal !

Vérifions si nous l'avions bien frottée l'an dernier [41]

L'an passé je disais :

« La population française, aidée de leurs plus puissants médias, a donc élu un pion mondialiste de droite totalement au service de cette oligarchie qui contrôle la quasi-totalité de la richesse mondiale. Le peuple français a préféré se faire enculer plutôt que d'affronter leur peur Le Pen habilement cultivée depuis des années. La France aura donc un quinquennat pour réfléchir à ce geste. »

Je crois que la population française a effectivement commencé à réfléchir sérieusement à leur geste, c'est-à-dire à leur vote aveugle pour le pion mondialiste Macron !

Je disais aussi :

« Du côté de la Syrie, il ne faut pas se leurrer, la souffrance ne cessera pas rapidement. Ces ordures qui y font la guerre depuis six ans sont des prédateurs qui n'abandonnent jamais leur proie. Ils vont tout faire pour tenter de prendre le contrôle syrien. »

Effectivement la souffrance n'est pas disparue rapidement, mais elle s'estompe chaque jour. La guerre est vraiment pratiquement totalement gagnée et totalement finie. L'annonce du retrait des troupes américaines faite par Donald Trump est une nouvelle inespérée. Bien sûr, on peut demeurer sceptique sur sa réalisation, mais c'est définitivement une bonne annonce. Malheureusement, la lutte interne entre les va-t-en-guerre US et Trump va probablement faire en sorte d'empêcher que ce retrait se fasse rapidement et complètement.

L'an dernier nous faisions le constat suivant :

« 2018 commence avec une tentative classique de déstabilisation de l'Iran. Nous sommes présentement en pleine campagne de propagande contre le gouvernement iranien. Nos ordures nous font croire à un vaste soulèvement populaire. Il s'agit en fait d'un grossissement médiatique classique. »

Le 1er janvier 2018, on pouvait lire :

« Iran : vent de révolte sur la République islamique » [42]

Le 18 janvier 2018

« Iran : pour un soutien international à la révolte populaire » [43]

Le 22 janvier 2018

« Soulèvement populaire en Iran : le régime déstabilisé » [44]

Ma boule de cristal avait vu juste ! Je disais :

« La population iranienne, tout comme le gouvernement iranien n'est pas dupe. Ils ne se laisseront pas entraîner à favoriser un retour dans le giron américain. Dans quelques jours nos ordures journalistiques feront du patin artistique et dans quelques semaines le vaste soulèvement sera chose du passé. »

Eh ! Oui ! Le vaste soulèvement en Iran n'était qu'une bulle de propagande médiatique occidentale. Aujourd'hui plus personne ne se souvient de ce grand émoi du soulèvement populaire en Iran et aucune conséquence n'a été ressentie chez les Iraniens. Et comme je disais : « Nos journalistes-propagandistes vont continuer à se ridiculiser et à perdre de leur crédibilité. La réalité et les faits ont la tête dure. »

Finalement, mes prévisions 2018 n'ont pas été trop farfelues.

Mais 2019 !

Faisons simplement des souhaits.

En premier, faisons le souhait que les Gilets jaunes puissent persister, malgré que tout indique que l'on va les essouffler comme cela a toujours été le cas.

Ce qui est positif pour 2019, c'est que la réalité va peut-être réussir à déloger la confusion. Certains vont prouver que pour faire des enfants il faut toujours un mâle et une femelle.

Probablement que certains autres vont faire comprendre que les Nations existent et que leur souveraineté doit être protégée. Le vicieux pacte sur l'immigration signé à Marrakech [45] sans le moindre consentement populaire [46] sera probablement fortement contesté par toutes les populations occidentales lors de sa mise en application.

Il faut espérer que Donald Trump poursuive sa mission de pacifier le monde et de retirer graduellement toutes ces troupes américaines qui font la pluie et le beau temps dans leurs très nombreuses (et couteuses) bases militaires à travers le monde.

Il faut espérer que le dialogue soit mis de l'avant plutôt que les armes militaires, diplomatiques ou économiques.

Souhaitons-nous une Bonne Année 2019 de PAIX, d'amour, de partage et de coopération. Souhaitons que la fierté nationale envahisse chaque Pays et que nous puissions tous nous rencontrer pour savourer nos différences. Vive la langue et la culture de chacun issu de son Histoire, de son terroir et de son climat.

BONNE ANNÉE À TOUS.

Serge Charbonneau

Québec

Liste des bilans et des boules de cristal précédentes :

-2017-

Bilan 2017 - Espoir 2018

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/bilan-2017-espoir-2018-200268

- 2016 -

2016 : Les chiens aboient, mais les caravanes passent - 2017 : La double fin du monde !

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/2016-les-chiens-aboient-mais-les-188141

- 2015 -

2015, avons-nous vécu le pire ? Et que nous réserve 2016 ?

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/2015-avons-nous-vecu-le-pire-et-176209

- 2014 -

Survol 2013 / Boule de cristal 2014

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/survol-2013-boule-de-cristal-2014-145847

- 2013 -

Moment de réflexion - 2012 : La faute aux Russes ?!

Regard sur 2012 et les augures de la boule de cristal 2013

http://www.vigile.net/2012-La-faute-aux-Russes

- 2012 -

Jamais nous n’avons eu une information mensongère aussi soutenue et aussi organisée.

2012, vers où allons-nous ?

http://www.legrandsoir.info/2012-vers-ou-allons-nous.htmlm

- 2011 -

C’est l’heure des boules de cristal.

2010 finit, 2011 commence…

http://www.legrandsoir.info/2010-finit-2011-commence.html

- 2010 -

L’année qui bascule

L’heure des boules de cristal

(Les prédictions… mais surtout un regard sur le passé)

http://www.legrandsoir.info/L-heure-des-boules-de-cristal-Les-predictions-mais-surtout-un-regard-sur-le-passe.html

- 2009 -

Quel pouvoir nous réserve 2009 ?

Que nous réserve 2009 ?

Sûrement quelques crises et plusieurs secrets.

http://www.ledevoir.com/commentaire/liste?id=225738&limit=5&sort=

----------------------------------

Liste des liens :

[1] Cimenterie et « menteries »

https://www.ledevoir.com/non-classe/474856/couts-de-la-cimenterie-de-port-daniel-cimenterie-et-menteries

[2] La destruction environnementale du PLQ

https://www.journaldemontreal.com/2018/09/04/la-destruction-environnementale-du-plq

[3] Très polluante, la nouvelle cimenterie McInnis

https://www.tvanouvelles.ca/2015/12/04/tres-polluante-la-nouvelle-cimenterie-mcinnis

[4] Le plus gros pollueur du Québec pas encore soumis au marché du carbone

https://www.lapresse.ca/environnement/201804/22/01-5162063-le-plus-gros-pollueur-du-quebec-pas-encore-soumis-au-marche-du-carbone.php

[5] Ottawa achètera le pipeline Trans Mountain pour 4,5 milliards $

https://www.journaldemontreal.com/2018/05/29/le-gouvernement-trudeau-sentend-avec-kinder-morgan-1

[6] Ottawa allonge 1,6 milliard pour le secteur pétrolier

http://mi.lapresse.ca/screens/51dcd0da-e407-4f95-a5e0-86b207839113__7C___0.html

[7] COP21 : Laurent Fabius au bord des larmes au moment de présenter le projet d'accord

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/video-cop21-laurent-fabius-aux-bords-des-larmes-au-moment-de-presenter-le-projet-d-accord_1218717.html

[8] COP21 : Fabius ému aux larmes en annonçant le projet d'accord final

http://www.leparisien.fr/environnement/cop21/cop21-fabius-emu-aux-larmes-en-annoncant-le-projet-d-accord-final-12-12-2015-5364735.php

[9] Le président de la COP24, Michal Kurtyka, a sauté par-dessus son bureau à la fin de la session finale du sommet sur le climat.

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/543710/accord-cop24

[10] Pour sauver la planète, sortez du capitalisme - Hervé Kempf

http://www.seuil.com/ouvrage/pour-sauver-la-planete-sortez-du-capitalisme-herve-kempf/9782020975889

[11] Comment les riches détruisent le monde

https://www.monde-diplomatique.fr/mav/99/KEMPF/16157

[12] Copenhague : L’entente avec l’Empereur (ce que nos médias ne nous montrent pas)

https://www.legrandsoir.info/copenhague-l-entente-avec-l-empereur-ce-que-nos-medias-ne-nous-montrent-pas.html

[13] L'Oligarchie, ça suffit, vive la démocratie

https://www.lagalerne.com/videos/1961009/details/

[14] 2010 finit, 2011 commence…

https://www.legrandsoir.info/2010-finit-2011-commence.html

[15] Grèves et manifestations en Grèce contre les mesures d’austérité https://www.liberation.fr/futurs/2010/02/10/greves-et-manifestations-en-grece-contre-les-mesures-d-austerite_609200

Austérité en Europe : manifestation violente en Grèce et ailleurs https://www.lepoint.fr/monde/austerite-en-europe-manifestation-violente-en-grece-actions-limitees-ailleurs-16-12-2010-1275867_24.php

Grèce : nouvelle manifestation à Athènes

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/12/15/97001-20101215FILWWW00486-grece-nouvelle-manifestation-a-athenes.php

[16] France : De 825.000 à près de trois millions de manifestants http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/16/01016-20101016ARTFIG00452-des-manifestations-ce-samedi-partout-en-france.php

Les plus grandes manifestations en France depuis quinze ans https://www.lepoint.fr/economie/les-plus-grandes-manifestations-en-france-depuis-quinze-ans-12-10-2010-1248397_28.php

[17] Les Anglais se réveillent face à l’austérité

http://www.marianne2.fr/Les-Anglais-se-reveillent-face-a-l-austerite_a199568.html (lien devenu non fonctionnel)

Article de Marianne repris sur le site Égalité et Réconciliation

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Les-Anglais-se-reveillent-face-a-l-austerite-4647.html

Royaume-Uni : la jeunesse manifeste contre l’austérité https://information.tv5monde.com/info/royaume-uni-la-jeunesse-manifeste-contre-l-austerite-5864

Photos des manifestations contre l’austérité en Europe http://www.penseelibre.fr/photos-des-manifestations-contre-lausterite-en-europe/ (lien devenu non fonctionnel)

[18] Irlande : Manifestation contre le plan d’austérité

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/14346570

Crise irlandaise : manifestation contre les mesures d’austérité http://french.peopledaily.com.cn/International/7213880.html

[19] Bruxelles : L’austérité mise à mal https://www.lejdd.fr/International/UE/Bruxelles-L-austerite-mise-a-mal-223498-3253463

Grève européenne à Bruxelles contre l’austérité https://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20100929trib000553902/greve-europeenne-a-bruxelles-contre-l-austerite-.html

[20] Les Espagnols manifestent contre la cure d’austérité préparée par Zapatero https://www.france24.com/fr/20101218-espagnols-manifestent-contre-cure-austerite-crise-economique-reforme-retraite

[21] Italie : grève générale contre l’austérité, des milliers de manifestants https://www.rtbf.be/info/monde/detail_italie-greve-generale-contre-l-austerite-des-milliers-de-manifestants?id=4836793

[22] Manifestations en Italie et en Allemagne contre la rigueur http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/06/12/04016-20100612ARTFIG00459-manifestation-syndicale-contre-l-austerite-italienne.php

[23] Portugal : manifestation contre la politique d’austérité du gouvernement http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/06/12/04016-20100612ARTFIG00459-manifestation-syndicale-contre-l-austerite-italienne.php

Portugal : manifestations contre le plan de rigueur https://www.nouvelobs.com/monde/20100529.OBS4681/portugal-manifestations-contre-le-plan-de-rigueur.html

[24] Il est l'heure de se réveiller !!!

https://www.facebook.com/parisblocage/videos/631690253937986/

[25] L'« OSDH » : un seul individu, dans une maison en briques, quelque part au Royaume-Uni

https://francais.rt.com/international/30690-osdh-un-individu-royaume-uni

[26] Quand la propagande implore dieu !

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quand-la-propagande-implore-dieu-188182

[27] Executive Order on Establishing the White House Opportunity and Revitalization Council

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-establishing-white-house-opportunity-revitalization-council/

[28] Donald Trump Signs White House Opportunity and Revitalization Council - December 12, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=8WtieNtB1HA

[29] Pyongyang affirme être un État nucléaire capable de frapper le continent américain

https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2017/11/28/la-coree-du-nord-procede-a-un-nouveau-tir-de-missile-balistique_5221725_3216.html

[30] Donald Trump décide, seul, de retirer ses troupes de Syrie

https://www.ledevoir.com/monde/544059/moyen-orient-trump-decide-seul-de-retirer-ses-troupes-de-syrie

[31] Donald Trump envisage de retirer ses troupes d'Afghanistan

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1143313/armee-americaine-guerre-soldats-afghanistan-etats-unis

[32] James Mattis' last day as defense secretary

https://www.cnn.com/videos/politics/2018/12/31/james-mattis-farewell-barbara-starr-lead-pkg-vpx.cnn

[33] Les forces US positionnés à l’Est de l’Euphrate sont en mutinerie.

https://strategika51.blog/2018/12/30/mutinerie-us-en-syrie/

[34] Syrie : Trump repousse de 4 mois le retrait des forces US

https://www.presstv.com/DetailFr/2019/01/01/584559/Syrie-Trump-retrait-amricain-prolongation-Joseph-Dunford-Lindsay-Graham-Paul-LaCamera

[35] LIBYE. Ces morts que l'Otan ne veut pas voir

Sept mois de bombardements aériens, 26.323 sorties, 9.658 raids de bombardement, 7.700 bombes et missiles tirés sur la Libye, et aucune victime civile ?

https://www.nouvelobs.com/monde/20111220.OBS7180/libye-ces-morts-que-l-otan-ne-veut-pas-voir.html

[36] Après l'intervention en Libye, où s'arrête la guerre "humanitaire" ?

https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/23/apres-l-intervention-en-libye-ou-s-arrete-la-guerre-humanitaire_1497317_3232.html

Lettre ouverte à la SRC et surtout à ses journalistes de Serge Charbonneau

La guerre « humanitaire » de Libye

https://www.legrandsoir.info/la-guerre-humanitaire-de-libye.html

Guerre Humanitaire en Libye : Il n’y a pas de preuve ! (Vidéo)

https://www.mondialisation.ca/guerre-humanitaire-en-libye-il-n-y-a-pas-de-preuve-vid-o/27103

Cet excellent film documentaire de Julien Tell a été en bonne partie rayé d'internet.

Voyez : https://www.agoravox.tv/actualites/international/article/la-guerre-humanitaire-par-julien-32289

Entrevue avec Julien Teil

Libye : le Montage de la Guerre "humanitaire"

https://www.youtube.com/watch?v=1WC4u6Z8hvk

Une copie encore disponible de

Guerre Humanitaire en Libye : Il n'y a pas de preuve !

https://www.youtube.com/watch?v=koYzkEWHtQA

[37] 11 Novembre : « Le patriotisme est l’exact contraire du nationalisme », rappelle Macron

http://www.leparisien.fr/politique/11-novembre-le-nationalisme-est-l-exact-contraire-du-patriotisme-rappelle-macron-11-11-2018-7939908.php

Pour Macron, « Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. »

https://fr.euronews.com/2018/11/12/la-lecon-de-patriotisme-d-emmanuel-macron

[38] Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale ?

https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Laurent-Gbagbo-acquitte-Cour-penale-internationale-2018-10-01-1200972740

Non, Laurent Gbagbo n’a pas été remis en liberté

https://blogs.mediapart.fr/m-bamba/blog/191218/non-laurent-gbagbo-n-pas-ete-remis-en-liberte

[39] Bilderberg, vous connaissez ? Je crois que vous devriez.

https://www.legrandsoir.info/bilderberg-vous-connaissez-je-crois-que-vous-devriez.html

"Libre. Pour la vérité et la justice" : les révélations de Laurent Gbagbo

https://www.nofi.media/2018/12/libre-pour-la-verite-et-la-justice-les-revelations-de-laurent-gbagbo/61520

[40] Le Bye Bye 2018 de Radio-Canada (je vous le recommande)

https://www.youtube.com/watch?v=HzmSscxo1yw

[41] Bilan 2017 - Espoir 2018

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/bilan-2017-espoir-2018-200268

[42] Iran : vent de révolte sur la République islamique

https://www.liberation.fr/planete/2018/01/01/iran-vent-de-revolte-sur-la-republique-islamique_1619872

[43] Iran : pour un soutien international à la révolte populaire

https://www.liberation.fr/debats/2018/01/18/iran-pour-un-soutien-international-a-la-revolte-populaire_1623161

[44] Soulèvement populaire en Iran : le régime déstabilisé

https://blogs.mediapart.fr/irani/blog/220118/soulevement-populaire-en-iran-le-regime-destabilise

[45] Pacte de Marrakech : non contraignant toi-même !

Théoriquement non contraignant, il pourrait peser dans le droit français

https://www.causeur.fr/pacte-marrakech-migrants-contraignant-157508

[46] Pacte mondial sur les migrations : le Canada signera, malgré les critiques et les opposants

https://www.lapresse.ca/actualites/national/201812/06/01-5206963-pacte-mondial-sur-les-migrations-le-canada-signera-malgre-les-critiques-et-les-opposants.php