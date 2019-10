Nous entretenons des jardins malfamés

Pourquoi arroser sans cesse la plante qui empoisonne et le chiendent. Sans cesse, je me retrouve confronté au malheur ambiant. Il me suffit d'être face à un écran, ou pire, un réseau social, pour être éclaboussé, envahie, abattu par tout ce qui fait de ce monde, un enfer. Oui, la souffrance est immense. Oui, la guerre frappe encore le Kurdistan qui n'existe même pas dans les arcanes de l'ONU. 18 000 enfants et chaque jour, crèvent littéralement de faim. La misère et la crasse sont partout. Les hommes se ruent en joutes violentes avec une fierté nauséabonde. Les hôpitaux, les écoles et les cœurs sont en ruine. Quoi de plus dramatique que ce spectacle quotidien dont se régalent les âmes égarées. Mais nous entretenons ce putain de jardin. Nous ne cessons de l'arroser, et pas seulement de par nos attitudes consuméristes et égoïstes, mais simplement par le fait que nous le laissons envahir nos échanges. Tout dans notre communication nous ramène au malheur et aux côtés les plus sombres de l'être humain. Les comportements sauvages ne sont pas le fruit de la stupidité, mais de l'ignorance.

Nous sommes constamment dans la dénonciation, la contestation, la revendication. J'en veux pour preuve les manifestations jaunes et l'émergence des mouvements pour l'écologie telle qu'Extinction Rébellion. Mais quand allons-nous une bonne fois pour toutes prendre les choses en main ? Existe-t-il un intérêt à demander à ceux-là même qui mettent le monde à feu et à sang, d'éteindre l'incendie ?

Heureusement, d'autres n'attendent pas après quelconques gouvernants, ni même un sauveur descendant des cieux pour avancer. Certains ont pris le pas, non seulement d'améliorer eux-mêmes leurs quotidiens, mais qui de plus, tentent d’entraîner avec eux, le maximum de monde possible dans les voies de l'émancipation. Tandis que certains nous annoncent l’apocalypse à tout bout de champ, ne laissant entrevoir en guise d'espoir que l'apparition d'un quelconque miracle, d'autres en revanche, ont pris le pas du positivisme. Parfois à outrance, c'est vrai, mais comment se sortir d'une dépression collective en ressassant constamment tout ce que l'humanité à de plus misérable et de plus lugubre ? Certes, les défis à relever pour conduire l'humanité vers un autre destin, que celui de l'autodestruction qui lui pend au nez, sont gigantesques, mais cette même humanité a déjà, et à maintes reprises, fait la preuve de sa capacité à réaliser et construire l'impossible.

Je scinde les plus grandes fortunes en deux, il y a les héritiers et ceux qui manipulent le système bancaire, et qui ne sont que des profiteurs de la misère, et il y a les entrepreneurs. Ceux-là au contraire, font avancer le monde plus rapidement que les autres, avec certaines lacunes et autres soucis étiques, j'en conviens, mais si je suis ici à exploiter un outil informatique et une plate-forme numérique pour communiquer avec vous, c'est aussi parce que d'autres avant moi, ne se sont pas contentés de dire que tout va mal, mais au contraire se sont levés avec des rêves impossibles, et les ont réalisés.

Il y a ceux qui râlent, ceux qui rêvent, et ceux qui agissent. Les uns ne font que s'entraîner et entraîner leurs semblables vers le désespoir, les autres stagnent dans l'imaginaire. Seuls les derniers contribuent à faire progresser l'ensemble, et l'ensemble ne se prive pas de profiter de leurs travaux et de leurs réussites, non sans oublier de cracher sur les effets secondaires du fruit de leur persévérance, à savoir : leurs comptes en banque.

Il faut cesser de compter sur la chance ou les autres. Nous sommes les architectes de nos vies.

Nous devons tous participer au changement collectif, ou il est clair que nous continuerons de subir, avec toutes les conséquences que ça engendre. Nous devons réaliser nos rêves, affronter les obstacles, relever les défis, entreprendre, et surtout, surtout, être dans le positif.

Nous sommes éduqués pour être salariés (esclaves à temps partiel), nous sommes conditionnés pour vivre selon un modèle préétabli, aussi stupide soit-il. Nous vivons dans une illusion démocratique, mais comment la démocratie pourrait-elle exister dans un pays où l'implication de chacun s'arrête à mettre un bout de papier dans une urne tous les trente-six du mois, le plus souvent sans avoir pris le temps de lire un quelconque programme ? Nous devons cesser de vivre selon les préceptes fixés par les dominants, pour les dominants.

Nous en avons marre du nucléaire ? Arrangeons-nous pour produire une autre énergie. Nous en avons marre des injustices ? Arrangeons-nous pour produire une autre législation. Nous en avons marre d'être payé au lance-pierre par un patron qui ne nous respecte pas ? Devenons nos propres patrons. N'ayons pas peur du travail que cela représente, puisque de toutes façons, il n'y a que de la souffrance à gagner dans un monde de prolétariat, alors autant souffrir pour nos propres intérêts.

Mettons en avant quelques projets constructifs et positifs.

Voici le site : positif.fr, comme son nom l'indique, ce site vous tirera vers le positif en vous présentant des informations, des actions et des témoignages de ceux qui cherchent avant tout à aller de l'avant :

https://positivr.fr/

Sur ce même site, j'ai découvert ce projet original et allant vraiment dans le bon sens.

https://positivr.fr/thelocalshakers-the-library-of-things/

Cette bibliothèque, basée à Prague en Bulgarie, propose de louer des objets servant peu. Vous me direz, c'est un service de location comme un autre, sauf que cette « bibliothèque d'objets » ne se spécialise pas dans tel ou tel domaine, mais permet simplement de « partager » tout ce que nous avons tendance à acheter et à laisser au-dessus du placard ! Combien de fois par an sortez-vous votre appareil à raclette ? La surproduction est un problème majeur, et le partage d'objets du quotidien peu usité, c'est convivial, intelligent, écologique, et à recopier dans toutes les villes !

Une autre initiative géniale, fondée par Gilles LAMBERT : COLOGI

https://cologi.fr/apropos/

Une initiative pour regrouper des prétendants à la propriété afin qu'ils puissent acheter ensemble un bien immobilier en commun, qui sera ensuite divisé en copropriété classique. Tout, de la prospection, à l'achat, en passant par les travaux se passe en collectif. Un moyen pour des budgets modérés ou des gens ayant difficilement accès au crédit, comme les personnes âgées, d'envisager l'accession à la propriété, avec la garantie de profiter d'une véritable équipe pour avancer dans leur projet. Facilitation, accompagnement, motivation, complémentarité, solidarité, tout ce qui fera les vertus d'un autre monde plus collectif et plus intelligent sont réunis dans ce projet. À méditer, étudier, recopier.

Michel Poulaert, conférencier et positiviste averti, nous présente sur son site, une initiative adorable qui se passe à l'hôpital de Valenciennes où les enfants se rendent au bloc opératoire...en voiture électrique ! Une idée simple et originale qui réduit le stress des enfants et les rend acteurs de leurs propres guérisons, plutôt que de les laisser dans une position où ils se sentent piégés dans un monde d'adultes. Bien sûr, cela ne révolutionnera pas l'Univers, mais ce genre de petites idées simples et originales nous démontre tout de même qu'il suffit parfois de peu pour changer beaucoup de choses. Une idée inspirante.

http://www.sourcedoptimisme.com/2018/01/une-initiative-optimiste-et-audacieuse-a-l-hopital-de-valenciennes.html

Et avant de conclure, j'aimerais souligner ces deux initiatives prises respectivement par les maires d'Avesnes les Auberts (nord), Alexandre Basquin, et d'Essarts en Bocage (Vendée) Freddy Riffaut. Le premier ayant pris un arrêté municipal pour inciter les gens de sa commune à sourire !

https://actu.fr/insolite/un-maire-nord-prend-arrete-inciter-habitants-sourire_28106614.html

« Considérant la fin de l’été et son si beau soleil et l’arrivée de l’automne et sa grisaille ambiante ; […] considérant que les journaux télévisés et les chaînes d’information continue sont bien trop souvent annonciatrices de mauvaises nouvelles ; sans mésestimer les difficultés ou la peine que peuvent rencontrer les uns et les autres », annonce l’arrêté en préambule avant d’acter que le sourire sera de rigueur ce vendredi. « Article 1 : il est recommandé aux moustachus de rire dans leurs moustaches, aux barbus de rire dans leurs barbes […], aux pneumologues de rire à pleins poumons, et aux océanographes de rire comme des baleines. »

Et l'autre un arrêté pour les obliger à être de bonne humeur ! Et pour les raisons suivantes :

Un arrêté qui prend en considération plusieurs points :

Le risque élevé de mauvaise humeur à l’arrivée de l’automne.

La vitesse à laquelle une émotion négative peut se répandre

Le fait que les citoyens d’Essarts en Bocage souhaitent communiquer la joie

https://actu.fr/pays-de-la-loire/essarts-en-bocage_85084/en-vendee-maire-prend-arrete-obligeant-citoyens-etre-bonne-humeur_27342437.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi

Ça ne mange pas de pain, c'est drôle, et surtout, ça envoie du positif ! Arrosons ce qui est beau.

Quelques conseils de vidéos et chaînes Youtube qui vous donneront envie d'avancer au lieu déprimer :

La méthode Rudelle, ou comment un papy nous fait la leçon, toujours d'actualité :

https://www.youtube.com/watch?v=ogPj2UKoW54&feature=youtu.be

Pour bricoler, l'Atelier Floky :

https://www.youtube.com/watch?v=ogPj2UKoW54&feature=youtu.be

L'Atelier passion du bois :

https://www.youtube.com/user/AtelierPassionduBois

Craft ideas from cement (création en ciment) :

https://www.youtube.com/channel/UC0ubL2C-sD3QCTv2nrfIkMA

https://www.youtube.com/user/TheVinodsingh

Pour cuisiner, la chaîne Bon Ap' :

https://www.youtube.com/channel/UC4sMp26uEV17PSI1PyYHWQg

Et celle du chef Michel Dumas :

https://www.youtube.com/user/ChefMichelDumas

Les liens Chroniques-Humaines :

Blog : http://chroniques-humaines.over-blog.com/

Tipeee : https://fr.tipeee.com/chroniques-humaines-club

Discord : https://discord.gg/WC5a2eK

Chroniques-Humaines Club : https://www.youtube.com/channel/UCKpctdrmDm3ZkCzveO5v3nw

Chroniques-Humaines Vlog : https://www.youtube.com/channel/UC4jXISuNBdlbN7Pv6QJcwBw?view_as=subscriber

Agoravox : https://www.agoravox.fr/auteur/chroniqueshumaines

Facebook page : https://www.facebook.com/Chroniques-Humaines-104347867640221/?modal=admin_todo_tour

Facebook groupe : https://www.facebook.com/groups/420189118633096/

Twitter : https://twitter.com/ChroniquesH