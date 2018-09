Nous étions des fils d’Abraham, nous sommes désormais des fils d’Amazon...

Abraham était la clé de voute des 3 grandes religions monothéistes, Amazon est la clef de voute des religions du 21ième siècle.

Jadis on jalousait le crucifix que le voisin avait dans son salon ou on essayait d'avoir le plus beau tapis de prière, désormais c'est après le dernier Iphone qu'on court et c'est le dernier Thermomix qu'on jalouse. L'époque a changé, pas les méthodes.



Les ingénieurs marketing (métier odieux s'il en est) ont bien bossé pour nous faire avaler des couleuvres le sourire aux lèvres, n'en soyez pas dupe il s'agit bien là des même biais cognitif qui sont exploités par certaines marques et qui l'étaient jadis par la religion.



Ces marques religion ont toutes connues un profond succès et les consommateurs de ces dernières s'en font les premiers défenseurs et par conséquent les premiers commerciaux.



Pour la petite anecdote il y a même une marque de vêtement qui s'appelle Religion allant jusqu'à reprendre la croix solaire ou (roue solaire) qui est un signe religieux païen dans leur propre logo.

Allez dire à quelqu'un qui a un Iphone et qui n'a comme application dessus que le bon coin, la météo et Facebook, qu'il ferait tout aussi bien de s'acheter un téléphone Android dans les 150 € et qu'il n'y verrait aucune différence si ce n'est une économie de plus de 600 € ?

La plupart du temps ce dernier va se poster en fervent défenseur d'Apple comme si en se prenant à la firme à la pomme on s'en prenait à sa personne de la même façon qu'un religieux défendrait sa religion. Au delà de la marque c'est un style de vie, une place dans la société, un art de vivre qu'on embrasse.

C'est bien au delà de la simple notion de marque, on s'attribue le prestige qu'elle renvoie et on en détermine directement notre position dans la société.

Cette adulation permet aux marques de pratiquer l'obsolescence psychologique qui alliée au conformisme social pousse les gens à changer leurs appareils.



Bien qu'il fonctionne encore pleinement, bien qu'il leur ai coûté cher et que malgré la revente de l'ancien il faille encore rajouter environ 20 % du prix pour avoir le nouveau.

Malgré toutes ces raisons ils changeront d'appareil pour des nouvelles fonctionnalités ? Chimères, bien qu'Apple prétendent faire une "révolution" à chaque nouveau produit il n'en est rien sur l'iPod (baladeur MP3 d'Apple) ils avaient dans une évolution de version seulement ajouté des boutons physique pour le volume au lieu qu'il n'y ai que des tactiles et vendaient ceci comme une véritable révolution, en en parlant avec quelqu'un de plus âgée que moi elle m'a dit : "mais sur mon Walkman il y avait déjà une roulette pour le volume". C'est dire l'évolution...



Donc si ce n'est pas pour des nouvelles fonctionnalités, pas non plus parce-qu’il ne fonctionne plus et bien qu'il coûte cher pourquoi les gens changeraient-ils leurs appareils ?



Car ça saute aux yeux quand vous n'avez pas la dernière version !



Si vous avez un vieux Thermomix et si des amis viennent manger chez vous et qu'ils ont le dernier, ils vous feront la remarque et vous dirons ce qu'ils ont de plus, auquel cas la place et le standing que vous accordait le produit dans la société comme par magie n'opère plus, vous en êtes immédiatement déchu, vous ne faite plus partie de la famille. Vous êtes un "has-been" qui ne daigne même pas se tenir à jour dans sa propre religion, qui ne daigne même pas craquer un demi salaire pour le nouveau produit... Ce manquement ne vous apparait pas de façon frontale et consciente directement mais de façon subtile dans votre inconscient il vous fait réfléchir et vous remettre en question et à terme acheter le nouveau...



Les produits des marques religion se distinguent systématiquement des autres, justement pour favoriser cette identification, un aspirateur Dyson ne ressemble à aucun autre aspirateur classique et ceci est valable pour Harley Davidson, Gopro, Apple etc... etc... L’esthétique doit être soignée, cette dernière est la composante essentielle pour que la marque devienne religion.

La plupart des produits qui sont devenus cultes avaient une esthétique particulière.



"Quand il s’agit d’argent, tout le monde est de la même religion."