Nous ne sommes rien, soyons tout ! Mais d’abord, Soyons Unis !!

"Unir les communistes", "Construire le parti", Quel sens pour ces mots d’ordre aujourd’hui ?

Ou, de l’unité communiste comme processus dialectique !

Ces derniers mois, différentes initiatives, différents processus ont été entrepris pour tenter d’unir les communistes se réclamant du marxisme-léninisme, et pour certains, du maoïsme, sous l’expression « marxisme-léninisme-maoïsme ».

Pourtant, force est de constater que "construction du parti" comme "unité des communistes" sont déjà de l’ordre du mythe récurrent depuis un demi-siècle environ, dans ce pays, et que les choses ne paraissent pas, manifestement, être sur le point de changer.

Sans rentrer dans le détail des polémiques entre individus, groupes et groupuscules, on s’en tiendra, ici, aux considérations générales à la fois les plus importantes et les plus fondamentales sur lesquelles repose ce débat.

I. __ De la réalité actuelle des mots d’ordre "unitaires"

La première question posée par l’énoncé du problème lui-même, est déjà de comprendre s’il s’agit d’unir des militants et des courants politiques ayant une idéologie commune ou bien s’il s’agit carrément de construire une unité à partir d’idéologies différentes.

En effet, « unir les communistes », est un mot d’ordre des plus ambivalents, si l’on n’en précise pas davantage les limites et les contours...

Déjà archi-usée par les diverses fractions « de gauche » du parti archi-révisionniste PCF, la formule est elle- même, pour tout dire, archi-galvaudée... !

Même la caractérisation Marxiste-Léniniste, à laquelle nous restons particulièrement attachés en tant qu’outil théorique toujours pertinent, même si hérité des luttes prolétariennes qui ont façonné le siècle passé, et dont les leçons restent, en fait, à tirer, ne peut servir de « périmètre », en quelque sorte, tant ce « périmètre » reste flou par le nombre de gens qui s’y considèrent inclus de manière souvent pour le moins arbitraire.

Même sans considérer uniquement la "nuance" importante ML/MLM, il faut donc bien admettre qu’il y a pluralité d’ « idéologies » sous le vocable général.

Même si elles dérivent toutes du même corpus, on peut voir qu’elles ont précisément suffisamment dérivé, et de plus, en se ramifiant continuellement, et cela depuis autant de temps, pour constater qu’elles n’ont plus en commun entre elles que des apparences purement formelles.

Faut-il renoncer à toute possibilité d’unification pour autant ?

Même si les possibilités sont minces, renoncer complètement ne mène nulle part, et il le faut donc d’autant moins que le problème se reposera inévitablement si les luttes se développent, et qu’il ne peut rester insoluble sans les condamner à l’échec.

Mais se baser sur des apparences communes formelles ne mène donc à rien non plus...

Par contre, un autre aspect plus constructif du débat, quoi que encore plus mal compris, ces derniers mois, fut la critique du spontanéisme.

Ce fut notamment le cas, l’an dernier, au moment où la lutte contre la loi El Khomri s’était déjà nettement engagée dans une impasse, situation qui s’est alors déjà trouvée synthétisée dans cet article :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2016/04/04/marxisme-leninisme-conscience-spontanee-etou-avant-garde-proletarienne/

Effectivement, combattre le spontanéisme revient à réintroduire la politique dans la démarche et dans l’action militante.

Cela suppose donc de définir un but politique à cette action. Or, là aussi, « construire le parti », « unir les communistes », cela reste de l’ordre du formel, même pour les éléments avancés du prolétariat, si cela n’est pas relié à une alternative politique visible, ou à tout le moins perceptible comme perspective, en opposition au système actuel. Considérés en dehors d’un programme politique, ou au moins d’un projet sérieusement ébauché, « unir les communistes », « construire le parti », comme mots d’ordre considérés donc uniquement en eux-mêmes, et de la façon dogmatique couramment pratiquée depuis plusieurs décennies, ces mots d’ordre ont perdu tout sens pour les éléments prolétariens d’avant garde, et même pour ceux qui ne sont pas sous l’influence du spontanéisme ou de l’anarcho-syndicalisme,

C’est la perspective politique rendue visible par le programme qui amorcera réellement le réveil massif de la conscience de classe.

Même s’ils participent davantage à son dévoiement qu’à son éveil, c’est en faisant participer les masses populaires à l’élaboration de leur programme que les sociaux-démocrates « de gauche » de Mélenchon ont réussi à ravir le leadership du populisme au FN.

La leçon utile de cette « mutation », c’est donc qu’il importe de définir, ou à tout le moins, d’ébaucher sérieusement, notre projet de programme, non pas de manière dogmatique, mais précisément dans le cours de l’enracinement progressif des communistes ML dans le prolétariat.

L’ébauche d’un programme et l’enracinement peuvent, et même, doivent être, deux aspects d’un processus dialectique, faisant également renaitre à la fois la démocratie prolétarienne directe et le centralisme démocratique parmi les communistes.

Dans la mesure où il s’agit précisément d’un processus marxiste-léniniste, reposant sur les fondements théoriques du marxisme-léninisme, c’est sur l’approche qu’on en a qu’il y a lieu de s’interroger, si on veut faire avancer la question de l’unité.

Autrement dit, la question de l’unité est liée à la façon dont nous utiliserons les fondamentaux du ML pour mettre en œuvre ce processus d’élaboration démocratique du programme parmi les masses prolétariennes et populaires.

La question politique importante est donc la manière de rendre visible une perspective politique d’alternative, c’est à dire la manière de définir concrètement la phase de transition socialiste que nous voulons construire.

Cela suppose à la fois de comprendre ce que les classiques du ML ont à nous dire sur le sujet, et en quoi ces enseignements peuvent être mis en correspondance avec la situation actuelle, et voire même, s’ils le peuvent encore.

Et cela suppose aussi de comprendre et d’analyser les expériences historiques au cours desquelles ces enseignements ont été élaborés, et d’en tirer enfin les leçons utiles, tant au regards de leurs échecs que de leurs succès, nécessairement relatifs, mais pas forcément minimes, et encore moins, négligeables.

Et c’est là que l’on se trouve à nouveau éventuellement confronté au problème des « nuances » idéologiques, sinon, carrément, de leurs antagonismes.

Aurait-on fait pour autant un tour pour rien ?

Ce qui distingue le mouvement dialectique d’une simple pirouette, c’est de savoir si l’on a avancé d’un cran, et bien évidemment, vers le haut !

Or, si l’on est parvenu à cerner l’objectif du débat, on peut donc espérer qu’il ne soit pas vain, même s’il s’annonce, pour le moins, assez âpre... !

Un premier pas en avant a été fait, récemment, avec la création du Collectif Marxiste-Léniniste OCTOBRE ! Il s’est trouvé aussitôt remis en cause sous l’influence du dogmatisme. Néanmoins, tant le contenu essentiel élaboré à cette occasion que la démarche d’agit-prop qui devait s’en trouver initiée restent un point de départ possible.

Néanmoins, pour aller plus loin dans la compréhension de la situation actuelle et de l’impasse cyclique "unité proclamée"- division réelle au fond de laquelle le mouvement ML tourne en rond, il nous a semblé nécessaire de préciser davantage le fond dialectique de notre démarche :

II. __ De l’unité communiste comme processus dialectique

Parler de méthode dialectique, ce n’est pas se payer de mots, mais bien en revenir à ses fondamentaux, et non par fétichisme intellectuel, mais bien pour établir un lien entre le réel et notre action, y compris et d’abord dans le domaine de l’unification...

Il ne s’agit donc nullement de remettre encore en cause la bonne volonté des uns ou des autres, qui est grande, le plus souvent, pour l’unité, mais de chercher à comprendre la logique interne des liens dialectiques entre les éléments essentiels, constitutifs du processus d’unification, évoqués dans la première partie de l’article.

C’est-à-dire de comprendre en quoi la logique actuellement suivie manque précisément de dialectique et aboutit à cette situation d’échec chronique que nous connaissons depuis si longtemps, en tant que communistes ML, alors que la situation globale, elle, a largement évolué et presque depuis aussi longtemps, dans un sens qui aurait nécessité et même dû voir jaillir l’expression d’une force politique prolétarienne !

L’essentiel de notre propos déjà formulé sur le sujet réside dans le lien nécessairement incontournable entre élaboration démocratique du programme de la phase de transition socialiste et édification du parti. A noter que ce lien inclut donc le processus d’unification des communistes ML, c’est à dire, également, la question de l’unification idéologique.

Pour reprendre le problème avec une méthodologie dialectique, nous devons revenir au fait que l’analyse de la situation doit suivre un rapport correct entre ce qui appartient à l’infrastructure et ce qui appartient à la superstructure et surtout, le lien correct entre ces deux catégories de l’analyse.

D’un point de vue marxiste, et donc ML dans son principe, nous devons d’abord considérer que c’est essentiellement l’infrastructure qui commande à la superstructure, même si, dans la situation actuelle, notre possibilité d’action est essentiellement limitée à ce qui concerne la superstructure.

Pour autant, elle n’aura donc de sens que si elle prépare le prolétariat à son intervention historique dans le domaine de la transformation radicale des infrastructures, des rapports de production.

De même, le prolétariat ne comprendra l’action des communistes que si elle lui montre clairement et concrètement une possibilité de changer sa situation qui fasse correctement le lien entre le changement nécessaire des rapports de production, en rapport et avec la satisfaction ses besoins sociaux essentiels, devenue de plus en plus souvent impossible, avec la crise.

C’est le lien organique indispensable et incontournable entre rapports de production nouveaux et satisfaction des besoins sociaux les plus élémentaires qui peut et doit distinguer la démarche ML de la démarche réformiste et même, et surtout précisément, de celle de nombreux soi-disant « communistes » en ce qui concerne un autre point essentiel de notre débat, sur lequel on reviendra ensuite.

Mais d’abord et avant tout, c’est le sens du lien dialectique entre...

>>>Élaboration démocratique du programme de la phase de transition,

>>>par l’action des communistes au sein des masses,

>>>menant à l’unification des communistes ML,

>>>menant à l’édification du parti.

Le lien dialectique essentiel entre infrastructure et superstructure, là dedans, c’est, pour l’instant et si nous en sommes capables ou le devenons, le lien en retour, par rapport à la situation de crise économique chronique, que notre action idéologique, dans la superstructure, par l’élaboration du programme, peut avoir sur la manière dont le prolétariat considère lui-même sa propre situation dans les infrastructures actuelles.

Une action qui mette en lumière la nécessité d’en changer... !!

Et donc, il n’y a pas, d’un côté, la question de la construction du parti, et de l’autre, la question du programme.

La question du programme est évidemment primordiale parce que c’est elle qui fait le lien entre infrastructure et superstructure dans cette démarche militante.

La question de l’unité et du périmètre de l’unité devenant de fait connexe, si ce lien est correctement établi, et donc, de façon à ce que la question de l’unité soit, nécessairement, en voie de résolution.

Poser le problème en commençant par le souci, certes sincère et louable, de la question de l’unité, puis de la définition de son périmètre éventuel, c’est, en réalité et quant au fond de la dialectique, carrément poser le problème à l’envers et ne se donner aucune chance de le résoudre, en dépit de la meilleure volonté du monde !

Actuellement, c’est bien cette logique inverse, tout à fait anti-dialectique, et avec plus ou moins de sectarisme selon les cas, qui est systématiquement suivie par les prétendus tenants d’une idéologie supposément « marxiste-léniniste » !

Actuellement les divers « périmètres » plus ou moins extensibles envisagés pour l’unité, selon les tenant de cette « méthodologie » supposément « marxiste-léniniste », va du plus large, y incluant la sociale-démocratie « de gauche », de Mélenchon, et selon d’autres, voire même les « souverainistes », nationalistes supposés « de gauche », à des cercles ultra-restrictifs, la limitant quasiment aux adeptes du « Président Gonzalo », leader éphémère des « maoïstes » péruviens du « sentier lumineux »... !

Entre ces deux caricatures se trouve une conception générale « anticapitaliste » de l’unité, qui voit le « socle commun » déjà très large à la base, de tous ceux qui luttent pour l’abolition des classes et pour la propriété sociale des moyens de production.

Or cela ne donne qu’une définition très générale, certes sympathique, mais définissant justement plutôt une base de “courant de sympathie communiste”, convenant très largement à tous les sympathisants progressistes de la cause, mais allant des “anticapitalistes de gauche”, genre NPA, aux “gauchistes” genre “conseillistes” et autres, en passant par toutes les nuances du trotskyme et de l’anarcho-syndicalisme, etc...

Bien sûr, le mouvement ML vise aussi à unifier largement un maximum de sympathisants de la cause, mais sur une base permettant réellement de construire une alternative politique prolétarienne, et pas seulement un courant de sympathie, même active, qui serait finalement assez éclectique, et en réalité, on l’a déjà vu par le passé, totalement inefficace !

Bien entendu, chez nos supposés « ML » il est tout de même le plus souvent de bon ton de rappeler ce qui est l’expression politique essentielle de la phase de transition, à savoir la dictature du prolétariat, considérée comme nouvelle domination de classe.

Mais cette considération, en réalité, ne peut pas échapper au lien fondamentalement et véritablement ML entre infrastructure et superstructure :

La dictature du prolétariat n’a de sens, dans les superstructures, que comme expression politique de la volonté du prolétariat de transformer les infrastructures, de transformer les rapports de production, en fonction de la définition qu’il donne lui-même, dans son projet politique, à ses besoins sociaux collectifs.

Et cela nous ramène, de façon incontournable, à la priorité absolue qu’il faut accorder, dans notre processus d’unification communiste, à la question de l’élaboration démocratique du programme de la phase de transition socialiste.

En espérant avoir ainsi précisé davantage le fond de la question, et avoir avancé encore d’un pas dans ce débat vital.

Tant que cette démarche unitaire dialectique ne sera pas comprise, il n’y aura, même aux cris de « Vive l’Unité ! », que querelles de boutiques et divisions sectaires.

Lepotier

SOURCE :

https://nousnesommesriensoyonstout.wordpress.com/2017/09/02/nous-ne-sommes-rien-soyons-tout-mais-dabord-soyons-unis/

(Synthèse de deux articles récemment parus sur Tribune Marxiste-Léniniste )

