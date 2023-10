Nous ne vous le dirons pas mais la Russie a déjà gagné la guerre que nous lui avons imposée.

Notre Occident arrogant dirigé par les États-Unis a forgé au cours des années une image avilissante et humiliante des Russes qui sont supposés n'être rien de plus que des moujiks imbibés de mauvaises vodkas, incultes et stupides.

Nous avons raconté que ces Asiates à peine humains ont envahi et agressé un pays démocratique qui défend nos valeurs occidentales et nos pays contre une guerre non provoquée.

Non provoquée ! On vous le rabâchera autant de fois qu'il le faudra et ce, jusqu’à ce qu'il n'y ait plus aucun doute dans vos têtes !

L'ordre mondial basé sur nos règles et que personne ne connaît à part nous, ne sera pas ébranlé impunément par ces rejetons de moujiks bolcheviques, c'est pourquoi nous mettrons cette Russie arriérée à genoux à l'aide de nos 11 000 sanctions prévues de longue date en cas d'attaque non provoquée.

Et oui, nous avions tout prévu, y compris cette guerre non provoquée, car nous savions que ces moujiks ne supporteraient pas nos bases de missiles à leurs portes, nous savions qu'ils réagiraient immanquablement.

Et oui, nous avions tout prévu !

Nous, les Occidentaux imbus de notre supériorité, morale, économique, scientifiques et militaires, nous avions prévu de trainer leur Vladimir Poutine au tribunal international de la Haye afin de le pendre pour crimes contre l'humanité.

Nous avions également déjà dessiné la nouvelle carte des territoires russes enfin morcelés en états fantoches à notre botte où nous pourrions nous construire nos petits duchés personnels.

Nous avions aussi prévu de remettre les moujiks à leur place, c’est-à-dire relégués au fin fond des steppes de Sibérie, enfin pas tous car nous aurions gardé quelques exemplaires de sexe féminin pour nous servir dans nos grandes datchas.

Nous avions tout prévu mais il faut bien l'avoué, on a un peu copié, enfin beaucoup copié même sur nos maîtres à penser, les valeureux héros qui ont combattu les hordes judéo-bolchéviques en 39-45.

Bien sûr, en cas de pépin, la main sur le cœur et la bouche en cul-de-poule, nous prétendrons que cela est du domaine du fantasme, même si les cartes sont déjà dessinées et si la corde destinée à pendre Vladimir Poutine est déjà tressée.

Quoi qu'en disent les grouillots de service, nous avons bel et bien repris à notre compte tous les stéréotypes racistes développés par les nazis et nous avons également repris à notre compte leurs objectifs « géographiques » et « démographiques ». Nous n'avons même plus besoin de nous cacher, puisque nous pouvons acclamer dans les parlements nationaux les héros qui ont combattu les judéo-bolchéviques !

Oui, nous avions tout prévu, tout ! Sauf de nous prendre une branlée mémorable, infligée par ces paysans incompétents et obtus ! Nous, qui avons pris l'habitude de bombarder des fêtes de mariage de gardiens de chèvres, nous avons été quelque peu surpris que nos armes modernes et miraculeuses brûlent face aux armes antédiluviennes de l'ère soviétique ! Personne ne nous avait prévenus ! C'est mauvais pour les affaires tout cela !

On ne savait pas que ces arriérés ont gardé toutes leurs usines obsolètes en état de marche pour produire des armes et des munitions à « en veux-tu en voilà » ! Mais personne ne leur a expliqué à ces gens que quand est civilisé, on se doit de passer un marché qui sera négocié au plus cher possible comme il se doit, pour siphonner l'argent destiné aux hôpitaux et aux écoles ?

Mais on gère ! La défaite stratégique majeure, nous l'imputerons à ces « presque russes » qui n'ont pas eu les … le cran de sacrifier leurs rejetons de 16 ans pour notre victoire, et, génétique oblige, les compétences nécessaires pour utiliser nos miraculeuses armes qui sans cela auraient fait une bouchée de ces paysans russes attardés.

Nos milliards de dollars n'auront pas été gaspillés en pure perte puisque nous avons tué des Russes, et cela n'a pas de prix parce que nous le valons bien, et nous allons même refiler quelques missiles à longue portée, cela ne changera rien au résultat final, mais quelques cadavres de Russes en plus sont toujours bons à prendre.

Pour le reste, on va essayer de sauver nos fesses !