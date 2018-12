Nous refait-on le coup de juin 1968 ?

En 68, les mécontents du système quittaient les grandes villes, s’achetaient en communauté une vieille maison à retaper en lozère sans confort, rêvaient d’une vie simple, exempte de stress, de compétitivité avec tissage, elevage de chêvre, cultures de choux et veillées à gratter la guitare autour d’un feu de cheminée...

2018, les campagnes lointaines se sont vidées.. L’idéal s’est réduit au pouvoir d’achat.....(je ne parle pas là des petits salaires qui peinent à se nourrir, à se loger et à boucler leur mois en vivant chichement et dont les revendications m’apparaissent légitimes) et personne n’oserait de sa « gratte » interrompre l’hypnose familiale devant les séries télés du soir...

Evidemment, comme tout mouvement qui risque d’avoir de graves répercussions sur l’économie qui plus est devient anarchique (de la demande initiale de la suppression des taxes supplémentaires sur le carburant, se greffent d’autres demandes qui laissent à penser qu’aucune concession ne mettra fin à ce soulèvement populaire qui s’apparente à l’expression d’un profond mal être sociétal)

Sans doute, certaines méthodes visant à casser le capital sympathie du mouvement peuvent être employées (j’avais 10 ans en 68 donc je ne peux dire ce qu’il en était politiquement parlant)...ou même à dissuader les gens de se réunir même pacifiquement...

quoique je doute que dans l’esprit de mes concitoyens, se fasse l’amalgame entre casseurs, pilleurs « jaunes » opportunistes, greemlins qui sévissent au crépuscule en capuches (et à qui il n’est pas utile de forcer la main), et les papy mamies que l’on retrouve aux ronds points bravant le mistral pour éviter à leurs semblables de partager le sort des retraités grecs...

Tout ceci est bien triste... d’autant qu’ au delà de la chienlit ambiante (comme dirait le général), ce mouvement ne me semble guère porteur d’un espoir en des lendemains différents comme le mouvement de nos ainés qui ont eu le mérite de tenter une autre voie... pas d’ideal dans cette france de 2018 autre que le consumérisme qui n’apporte qu’une brève satisfaction devant sans cesse être renouvellée, et notre société m’apparait toujours aussi psychorigide, normée qu’elle était auparavant— j’ai pu comparé début 70 avec la société anglaise ou soufflait reellement un vent de liberté et de tolérance)

L’amérique ne fait plus rêver et pourtant....

https://www.youtube.com/watch?v=0uT87XQrki0

Macron qu’on l’apprécie ou qu’on le déteste a raison sur un point : la haine qui s’est exprimée ces derniers w end, cache une demande d’amour (ou de marque d’intérêt ce qui revient au même) mais plutôt que de l’attendre, chacun de nous peut l’exprimer envers nos prochains ; un sourire, de l’entraide, et savoir apprécier et faire apprécier à nos proches les plaisirs simples, gratuits..

L’individualisme est le poison de nos sociétés... et ce n’est pas 300 euros de smic en plus qui réparera ce qui a été cassé dans nos coeurs.