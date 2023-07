Nous régulons le monde de demain au lieu de vouloir le construire.

Si la Chine et les Etats-Unis ont un temps d’avance dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), l’Union européenne compte bien rattraper son retard. Un règlement sur l’IA est en négociations depuis avril 2021, dans le but de mieux réguler les pratiques les plus risquées et de favoriser l’innovation en Europe. Toute l’Europe, 16 mai 2023.