’’Nous sommes aux portes du chaos social...’’

@Attila

vous savez bien que les dés sont pipés, non ?

depuis le temps qu’on nous fait le coup de l’épouvantail et du vote utile, depuis le temps que rose pâle égal bleu clair, depuis le temps qu’il se passe en France ce qui s’est passé aux états-unis cinq as ans avant, depuis le temps que le gouvernement en place exécute les directives de Bruxelles quelle que soit sa couleur, vous croyez vraiment que les électeurs sont en mesure de « prendre leurs responsabilités » ?

C’est comme si vous emmeniez votre chat stérilisé que vous nourrissez aux croquettes depuis sa naissance et que vous lui disiez de « prendre ses responsabilités » ! Il viendrait se frotter contre vos chevilles, c’est tout.