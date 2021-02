Nous sommes dans un film

Vivons-nous dans un film ?

Si c'est le cas, quel pourrait en être le titre ?

« Le rêve éveillé » ?

« Comment se réveiller puisque nous ne dormons pas » ?

« Devrions-nous dormir si on veut se réveiller » ?

« Le rêve sans fin » ?

« La fin du complot ! » ?

« La réalité comme un rêve » ?

« Ce n'est plus un rêve » ?

« Du noir et blanc au rêve en couleur » ?

« Le réveil sera brutal ! Mais pour qui ? » ?

« Les complotistes mordent la poussière » ?

« Quelle chance de vivre ce moment ! » ?

Tous ceux et celles qui ont les yeux grands ouverts peinent à décrire ce qu'ils et elles voient tellement la réalité les éblouit. Comme des rayons de soleil intense qui vous empêchent de distinguer quoi que ce soit.

Outre l'éblouissement total, plusieurs voient tellement de choses qu'ils ne voient plus rien. C'est le délire total et on aperçoit même "God", alias "The Lord" qui est là et qui prend les choses en main suite à l'échec pitoyable de Donald Trump. La vie est pleine de couleurs intenses et la croix chrétienne est de plus en plus omniprésente.

Heureusement il y a le covid pour nous ramener sur terre. Nous avons la chance d'avoir tous ces Saints-Sauveurs que sont notre bon père à tous j'ai nommé Saint-François Legault et son Saint-Esprit arruda. De véritables Saints omniscients qui se débattent comme des petits diables dans l'eau bénite pour nous sauver d'une mort atroce. Thanks the Lord ! Thanks Legault et Thanks arruda et son écusson rond et coloré !

Chez nos cousins français, les Saints changent, mais leur dévouement pour sauver le peuple d'une mort atroce est équivalent. Il y a le Saint Microbe et tous ces Saints qui l'entourent et qui travaillent comme des fous, oui « de véritables fous », pour sauver le peuple de cette mort ravageuse qu'ils mettent en place.

Je l'ai déjà dit et je le redis, nous ne savons plus où donner de la tête. On a beau obéir, on se demande si dieu, God, The Lord, va nous faire encore le coup de nous montrer qu'il est infiniment chien et qu'il va nous installer cette nouvelle "normalité" imbuvable qu'on dit être incontournable et désormais immuable. C'est-à-dire plus de restaurant, plus de partys, plus de sourire d'enfants, plus de rencontres entre amis, plus de visite familiale, plus de repas de Noël, plus de spectacles, plus de foule qui fait la vague ! Bref, fini la vie sociale ! Fini l'humanité du groupe qui rit à pleines dents du bonheur de vivre librement.

C'est de plus en plus irrespirable ! Mais où va-t-on, bon sang !?!

Et du côté politique, sommes-nous enfin en route vers le paradis ?

Est-ce vraiment creepy Joe Biden qui vient de prendre le pouvoir aux USA pour reprendre en main le contrôle du monde entier qui avait été trop abandonné par le sinistre Trump ?

Creepy Joe est-il vraiment Président ? Ce sénile renifleur invétéré de femmes et d'enfants !

Eh oui ! On dit que creepy est président !

Nous l'avons tous vu jurer sur une bible surdimensionnée digne des films de Walt Disney.

Creepy serait donc vraiment président !

On vit dans un film de fous. Creepy joue au président et les Legault, Macroute, arruda et Cache Sexe nous tuent sciemment.

Il y a cependant plein d'éléments terre à terre qui nous laissent dans une soupe perplexe.

On voit bien que celui qui aurait obtenu un record absolu de votes pour la présidence n'a pas de partisans.

Voyez ce rallye de Joe à Las Vegas.

L'assistance était tellement importante que le caméraman n'ose pas la montrer ! [1]

Même sur ses comptes hioutube, FeiceBouc, Twiiteur, les chiffres nous démontrent ce manque très notable de popularité.

Puis il y a ces fragments de réalité qui font nous demander si c'est comme on dit !

Certains disent qu'un détail fait en sorte que creepy a commis une faute qui rend son assermentation invalide ! Il en résulterait qu'il ne serait qu'un président bidon de film tragi-comique.

En effet, lorsque creepy Joe a juré sur son énorme bible, il était 11h50. Or, jusqu'à midi pile, la loi américaine stipule que le président sortant est toujours président et totalement président. Les USA ne peuvent avoir deux présidents en fonction au même moment. Jusqu'à midi, c'était donc Donald Trump qui était Président et même si la bible était énorme, l'assermentation de creepy était invalide et ne faisait pas de lui un président.

Son assermentation à grand déploiement ne pouvait être valide que si elle se faisait au moment de la vacance présidentielle, c'est-à-dire à partir de midi. Creepy ne serait donc pas vraiment président ! Diantre !

C'est peut-être ce qui explique pourquoi creepy s'est frappé le masque sur une porte fermée lorsqu'il voulut entrer à la Maison-Blanche. Heureusement que l'orchestre était présent pour lui jouer un petit morceau le temps que quelqu'un aille lui ouvrir la porte. Il semblerait que ce contretemps soit un coup du vilain Trump [2] qui aurait mis à la porte le portier le matin même vers les 11h30 ! Ah ! J'te dis !

Évidemment, Donald Trump n'est plus non plus président. Son mandat se terminait à midi le 20 janvier. Il n'y aurait donc plus de président aux USA et le pays serait donc maintenant sous le contrôle militaire ! Là, j'en conviens, le scénario glisse incontestablement dans le rêve en couleurs psychédéliques !

Président ou pas, nous constatons que l'entourage du fringant creepy fait tout pour rendre sa simili-présidence agréable.

En effet, depuis 50 ans que notre joyeux creepy nous balade son inséparable stylo pour nous montrer tout son sérieux.

Alors, ceux qui prennent soin du nouveau simili-président, lui ont fait livrer des caisses de cartables de décrets et lui ont dit, signe mon creepy, signe ! Et celui-ci signe et signe et signe tout fier de nous montrer que son stylo qu'il aime tant brandir lors de ses discours peut aussi vraiment lui servir ! Eh oui !

Joe est en train d'entrer dans le livre des records Guinness pour le nombre de décrets signés en quelques heures. C'est le grand reset des politiques mises en place par l'administration Trump.

On constate aussi que Joe se sent un peu à l'étroit au bureau oval. C'est pourquoi on lui installe une petite table où il est moins perdu dans une grande salle pour la distanciation afin qu'il puisse y assouvir sa passion du stylo agile.

On remarque que les nouvelles entourant le nouveau creepy président sont moins sexées que du temps de Donald et de la plantureuse tempête Stormy Daniel. Par manque de croustillant, plusieurs journaux se sont rabattus sur l'arrivée des deux magnifiques bêtes Biden à la Maison-Blanche. Non pas Joe et Jill, mais bien de leurs deux chiens, Champ et Major [3].

Ce qui est très remarquable c'est la popularité de ce simili-président qui aurait battu tous les records de votation. Observez les chiffres de sa popularité sur les réseaux sociaux.

Le nouveau gouvernement Biden est tellement populaire qu'on prévoit laisser en place les doubles clôtures entourant le Capitole. Et en ajouter pour protéger les occupants de la Maison-Blanche, malgré ses deux bergers allemands montant la garde. Et c'est sans parler des milliers de militaires qui donnent l'illusion que Washington est sous l'occupation militaire.

On découvre avec stupéfaction qu'une forte partie du peuple américain, sinon la majorité est portée vers le terrorisme domestique. Le gouvernement Bidon doit donc affronter son propre peuple. Ira-t-il jusqu'à tuer son peuple comme certaines dictatures ? Il faut un couvre-feu à Washington [4] pour protéger la nouvelle administration du peuple sauvage.

Kalamata (sic) et Joe peuvent-ils faire confiance à l'armée pour être protégés ? L'armée semble leur tourner le dos ! [5]

Pauvre Joe !

Mais comment donc ce film va-t-il finir ? Un Pays sans président, sous contrôle militaire ! Y aura-t-il des purges ? Des arrestations ? Des tribunaux militaires qui oseront étudier les preuves de la fraude électorale ? Et le covid… Vont-ils oser mettre fin aux mesures et ordonner les traitements précoces pour toute personne ayant des symptômes afin de les guérir rapidement ? Vivrons-nous un moment historique où les manipulateurs œuvrant pour cette clique mondialiste qui cherche à installer une dictature seront arrêtés, jugés et condamnés ? Ou si nous allons poursuivre notre descente vers la fin de nos libertés et l'instauration de ce régime totalitaire qui règlera nos comportements, nos déplacements et nos contacts humains ?

Si les militaires prennent le pouvoir, obligeront-ils la vaccination ?

Devra-t-on avoir un passeport vaccinal pour travailler, pour voyager, pour sortir au restaurant ?

Tous ces points touchent non seulement les États-Unis, mais le monde entier.

Ce film sera-t-il un great reset positif dont on ne s'attend pas ?

Serons-nous avisés d'un grand coup militaire surprenant via un message d'urgence sur nos cellulaires comme notre gouvernement se permet de le faire pour des situations d'urgences farfelues ?

Les ondes radios et télé et l'alimentation internet seront-elles saisies et contrôlées par l'armée pour informer la population afin de lui dire comment réagir ?

Dans un film, tout est possible. Sommes-nous dans un film ?

Aimeriez-vous être dans ce film ?

Et si un tel film existe, êtes-vous optimiste ou pessimiste ?

C'est à suivre… le film se poursuit !

Serge Charbonneau

Québec

Liste des liens :

[1] Democratic presidential nominee Joe Biden holds a drive-in campaign rally in Las Vegas — 31 456 vues • Diffusée en direct le 9 oct. 2020

https://www.youtube.com/watch?v=qynk_v11NLA

[2] Les Biden auraient patienté devant la Maison Blanche le jour de l'investiture... à cause de Trump

https://www.businessinsider.fr/les-biden-auraient-patiente-devant-la-maison-blanche-le-jour-de-linvestiture-a-cause-de-trump-186422

[3] Les chiens des Biden à la Maison Blanche

https://www.ladepeche.fr/2021/01/31/les-chiens-des-biden-a-la-maison-blanche-9344255.php

[4] États-Unis : niveau d'alerte relevé face au risque de violences extrémistes

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1766276/securite-interieure-menaces-violences-extermistes-emeutes-capitole

[5] Garde Nationale tourne le dos à Biden 20 janvier 2021

https://www.youtube.com/watch?v=-9LDJDQa58Q