Et prends ça dans le masque chez l'émission BFM Soir ! Le docteur Laurent Toubiana y va uppercut, direct du droit, et voir la tête navrée de la journaliste sur le plateau me rejouit les zygomatiques ! ( à regarder la vidéo jointe en fin d’article ).

- En aparté, sur la vidéo, en fond pendant que les invités s’expriment, des images de foules du PSG, et des bagarres avec les CRS… Ne jamais laisser retomber le stress, ça paye et toutes ces images qui créent le cahot…Ya bon !

Balancer sur un plateau TV à l’heure où la ménagère de + de 50 ans est ouverte pour du cerveau disponible, où deux BFM/mêmes haranguent comme des vendeurs à la criée, ces quelques phrases dites calmement par ce cher Docteur Toubiana sont rafraichissantes dans ce monde d’abruptes : « Nous sommes en face d’une épidémie sans malade ! » Ca vaut son pesant de Raoult/Péronne sur l’échelle de Richter du concassage de la doxa officielle. Le père Castex a dû en faire une descente d’organes en entendant que le port du masque ne servait à rien et que l’épidémie était aux abonnés absents ! Et pour faire encore plus bonne mesure, ce chez docteur Lolo rebalance : « Pour moi l’épidémie est terminée », « cette fameuse seconde vague qui n’arrive jamais », « dans le paquet cadeau du confinement il y avait obligatoirement la seconde vague », « cette deuxième vague était prévue…Et elle n’est pas venue ! », « arrêtons d’enquiquiner le monde ! », « C’est surtout une épidémie de l’angoisse »… Si la vérité sort de la bouche des enfants et bien ce docteur/chercheur nous append aussi, qu’elle sort de celle des vrais hommes de science. J’adore en plus le personnage, un peu à la Péronne, une voix comme si elle allait déranger, une économie de geste, de la dignité, de la retenue, bref, j’t’adore !

Et là et las… Car faut un débat et des hauts, on donne la parole à un contradicteur, le maire adjoint du 20ème arrdt Europe écologie les verts, Antoine Alibert, un petit mariole de moins de 30 ans qui démarre par le fameux inépuisable « je ne suis pas un épidémiologiste mais… ». Et péremptoire il enchaine le petit gnome barbichu et se permet de dire « qu’on ne peut pas se permettre sur un plateau de TV de dire que l’épidémie est terminée. Ce n’est pas entendable, c’est un manque de responsabilité totale » et il martèle le rasibus « on ne peut pas permettre ce genre de propos ». « L’épidémie n’est pas arrêtée ! » L’aurait dû ajouter : Na !

Nous sommes rentrés dans la commedia Del Arte, où le bouffon à clochettes devient une grande tête pensante, en médecine, en sciences en hihan ! Il a pris certainement des leçons auprès de Patrick listes Cohen, car, plus sûr de soi même impossible, un ego en forme de merdaillon du Nobel. Pour infos, ce « représentant du peuple » (oh my god !) est en charge des solidarités et du plan climat…Vu le nombre de SDF dans la capitale et le niveau de pollution Tonio alibébert ferait bien de faire son taf et de la boucler à jamais. Il a comme formation un master d’études politiques d’Aix en Provence,[1] et ses « connaissances » lui permettent donc de clouer au pilori un docteur en physique, chercheur à l'INSERM où il dirige l'équipe SCEPID (Système Complexes et Epidémiologie) au sein du LIMICS (Laboratoire d'informatique Médicale et d'Ingénierie des Connaissances).[2]

Vient ensuite un bien nourri, bien dodu, Michel Chastain docteur généraliste président d’honneur de la confédération des syndicats médicaux. Lui, c’est en même temps, en même temps, car, il ne veut pas trop descendre son collègue, et en même temps il doit promouvoir les masques, le gel pour les mains, et le VACCIN ! Qu’il est difficile de nos jours d’être un peu VRP pour Big Pharma, et toubib en même temps se penchant sur le patient. Ces deux là devaient être quand il a fallu l’être des « Je suis Charlie »…Tout pouvoir a besoin de ces puteputerazzis, afin de porter dans le poste la bonne parole et surtout faire taire, sans aucun argument contradictoire, d’ailleurs ça sert à quoi ? Les mauvais penseurs qui cherchent en rond en ayant les idées courbes nous les cassent, laissez nous faire notre casse, na ! Chez le courtisan/truand on va de A à Z sans jamais oublier le baise main en passant… Et ce n’est pas le baise mains qui fait les mains propres (Léo)

-----------------------------------------

Dernière minute : MASQUE : AVALANCHE D'INJONCTIONS CONTRADICTOIRES

En 24H, les autorités auront dit tout et son contraire à propos du masque et des mesures sanitaires :

- Le premier ministre a appelé simultanément à « éviter les fêtes familiales » mais à « aller au cinéma et au théâtre »

- Les cyclistes devaient être obligés de porter un masque, avant d'être autorisés à ne pas en porter

Ce gouvernement navigue à vue, lance des injonctions contradictoires, change les règles en permanence. Sa seule vraie stratégie, c'est de gérer la situation à coup d'amendes et de répression. Pendant ce temps, la culpabilisation de la population tourne à plein régime, alors que ce sont bien les autorités qui sont les premières responsables de l'absence de confiance et de la cacophonie ambiante.[3]

---------------------------------------

Revenons à nos mougeons. Ca me rappelle aussi, un de ces mêmes rigolos, il y a deux jours ou un simple doctorant, nutritionniste de son état, vendeur de bouquin, le médiatique trentenaire Thibault Fiolet, co-auteur de l’étude au Centre de recherche en épidémiologie et statistiques et l’INSERM (waouh dans les couloirs de l’INSERM ca va zouker) entonnait comme tous les « glands médias », que « l'hydroxychloroquine est inefficace et dangereuse et serait mortelle associée à un antibiotique » d'après une vaste étude française de l’INSERM.[4] Vont aller jusqu’à où avec leurs spécialistes en spécialités spéciales ?

Comme Didier Raoult a l’art de se faire bien voir vla ty pas qu’il enfonce le clou en lançant que « le Covid-19, dans sa forme actuelle, est à un niveau de gravité dans la population observée qui est une des plus basses de toutes les infections respiratoires ».[5] Baboum ! Montée au filet, Set, balle et Match !

Donc, face à un vrai docteur/chercheur un petit mecton à peine pubère avec un master en science-po, et devant une pointure mondiale de la recherche un doctorant, un apprenti doc…Il est à croire comme le facteur, que les bouffons à clochettes comme toujours sonneront deux fois ! (il leur faut bien ça)

Georges Zeter/août 2020

Vidéo : Grosse performance du Dr. Laurent Toubiana sur BFMTV : "L'épidémie est terminée"