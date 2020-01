Nous sommes toujours des Canuts

Comme souvent, cet épisode de l’histoire ouvrière donne lieu à un contresens magistral. Si la révolte des canuts a « influencé » Marx, ce n’est pas comme modèle à suivre, mais comme erreur à ne pas répéter :

"Plus l’intelligence politique d’un peuple est développée et répandue, plus le prolétariat gaspille - du moins au début du mouvement - ses forces dans des émeutes irréfléchies, infructueuses, et bientôt noyées dans le sang. Parce qu’il pense sur le mode politique, il aperçoit la raison de tous les maux sociaux dans la volonté, et tous les moyens d’y remédier dans la violence et dans le renversement d’une forme d’État déterminée. À preuve, les premiers soulèvements du prolétariat français. Les ouvriers de Lyon croyaient poursuivre des fins purement politiques, n’être que des soldats de la République, alors qu’ils étaient, en vérité, des soldats du socialisme. L’intelligence politique leur cachait ainsi la racine de la misère sociale ; ainsi elle faussait en eux la compréhension de leur but véritable ; ainsi leur intelligence politique trompait leur instinct social." Karl Marx - Gloses critiques en marge de l’article "Le Roi de Prusse et la réforme sociale par un Prussien" (Vorwärts !, n°60, 7 et 10 août 1844)