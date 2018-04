Nous sommes tous responsables

La vie, cette étape qui sépare la naissance de la mort physique, nous fournit irrémédiablement et sans distinction, l’énergie nécessaire à notre passage sur cette terre. Une énergie qui n’influe en rien sur notre cycle de vie propre, puisque de par notre nature, notre capacité à concevoir, mais aussi à détruire les choses, notre vie n'est jamais rien de plus que ce que nous choisissons d'en faire. Une réalité à laquelle nul ne peut déroger, puisque nous sommes les seuls vrais artisans de notre propre destinée.

Oui, nous le sommes... regardons la vérité en face !

Ce que ce monde est devenu, c'est nous tous qui l'avons transformé au fil des siècles, façonné de telle sorte qu'il en est devenu presque invivable pour un grand nombre, en accordant à des êtres ignobles sans aucune morale de prendre le pouvoir sur nous. De par notre paresse intellectuelle, notre soumission volontaire à un système conçu et dirigé par ces mêmes êtres ignobles, nous avons délibérément choisi de ne plus avoir accès à la vraie connaissance ( de l'amour du bon, du beau, du bien ), celle qui s'apprend par la découverte de nos capacités créatrices individuelles et l'expérience ! Nous en avons perdu notre spiritualité.

Il n'est pas facile d'éveiller les consciences endormies, c'est pourquoi il est nécessaire de mettre régulièrement en exergue l’importance que chacun d’entre nous se doit d’accorder à l’éducation qu’il reçoit, mais davantage à celle qu’il transmet à ses enfants car, de cette éducation dépend essentiellement la manière dont ils appréhenderont le monde dans lequel ils vont devoir évoluer. L'homme intelligent ne puise ses enseignements que dans sa propre culpabilité, ses expériences personnelles. Le jour où nous cesserons de parler pour enfin faire ce qui doit être fait, nous changer nous-même, que nous commencerons à réellement chercher les solutions pour améliorer notre monde, que nous comprendrons que la vie est irrémédiablement liée au temps et à l’espace dans lequel nous évoluons, qu'il est impératif d’aborder et d’apprécier ces deux éléments avec une grande objectivité et une profonde sagesse, alors nous pourrons construire ce que nous avons jamais réussi à construire !

L'audace dont nous devons faire preuve, doit être égale à l'image des valeurs qui font de nous des êtres extraordinairement émérites.

Refusons ces excroissances de la bêtise humaine qui, malgré leurs attraits, n'ont qu'une disposition à faire valoir ce qui n'a pas de vraie valeur, et à créer un état confusionnel.

La primeur est donc accordée à chacun afin de se déterminer dans la façon de concevoir et d'aborder demain. Songeons à cet espace "temps" qui nous est attribué par la vie, à celui déjà écoulé, et surtout celui qu'il nous reste, en ayant conscience que celui-ci nous est compté. Utilisons-le intelligemment !

Certes, nous vivons dans un monde de plus en plus difficile, où l’ignorance, vecteur d’absurdité congénitale, maintient hommes et femmes docilement immergés dans des cloaques, mais n’oublions pas que nos capacités cognitives sont extraordinaires, et qu’elles font de nous des êtres peu ordinaires.

L’amour est une richesse inépuisable même pour qui est dispendieux, une richesse qui ne subit pas l’inflation, non taxable, qui n’a pas besoin de coffre, qui enrichit autant celui qui donne, dont le retour sur investissement perdure au-delà de tout. Il est à la base des relations sociales bien orientées qui se veulent harmonieuses et heureuses.

Nous sommes la solution !