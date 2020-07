Nous ? Tous coupables. « Eux » ! Ben… Innocents

Roselyne Bachelot était l’invitée de C à Vous juste avant d’être nommée dans le Gouv/castex-Sed lex, ministre de la culture… Alors pourquoi aller chercher une telle émission ? Parce que si symptomatique de la construction d’un récit dicté par « en haut » et qui petit à petit creuse son sillon et est censé installer dans la tête des lobotomisés un discours qui veut que chacun soit responsable du naufrage Covid19, ce paquebot qui heurta un iceberg… Quant au capitaine et ses matelots tous innocents de ces basses manœuvres, alors, ils s’en lavent les mains, s’auto-félicitent, se congratulent et envoient des petits télégraphistes porter la bonne parole au peuple pour qu’enfin il se prenne en main et arrête la pleurniche.

Toute action de ce Gouv part toujours de très loin, les sbires de la com sont là prêts à dégainer. Rappelez-vous ? Le 3 avril, Lallement, le préfet des flics « Pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, qu'on trouve dans les réanimations, sont ceux qui au début du confinement ne l'ont pas respecté. Il y a une corrélation très simple. » Et des petites phrases comme ça il y en a eu à foison, afin d’établir sur le long terme que c’était nous, les gens qui en partie étaient bien responsables de nos misères, et que « eux » se sacrifiaient au service de la nation et pourtant avaient tout fait pour nous avertir, nous protéger… Semez, semez, vous récolterez !

Roselyne Bachelot, pharmacienne-politique-pigiste-animatrice TV-, était en mission commandée - rémunérée ? Afin de donner des éléments de langage pré-écrits déresponsabilisant l’irresponsabilité de Macron & Co. Si on devait résumer en quelques mots, je cite : « Il faut que chacun construise cette société résiliente ». Paf ! Prends-toi en main, n’attends pas grand-chose de ton gouvernement, soi fort, Macron n’est pas là pour te chanter une berceuse !

Les duellistes du service public assurent le SAV

Etre payé par les impôts de la redevance TV et pouvoir cracher sur le sponsor qu’est le contribuable… Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen s’en donnèrent à cœur joie pour accorder leurs banjos sur une même réécriture de l’histoire, entonnée par celle qui pourtant juré/craché ne repiquerait plus jamais-jamais à la politique… Parenthèse : La politique est un virus qui s’attrape en crachant à gros mollards sur les autres, le Covid lui, se contente de postillons…

Bien installés autour de la table ronde, (il ne manquait plus qu’Arthur, l’animateur) nos acolytes, amis pour la vie en crime purent durant une heure balancer sur la populace Franchouille ; Cette masse irresponsable qu’heureusement « Eux », ceux qui tiennent les micros, caméras, journaux, fanzines et magasines « Eux », ceux ne montant jamais dans le métro et qui à plein temps squattent les plateaux TV, et heureusement sont là, afin de rééduquer ces croquants à peine sortis de l’âge de pierre ou de Paul…

Donc, nos trois larrons vont entonner comme le reste du monde media le refrain de dédouanage « faut s’prendre en main et ne pas attendre des zautres ! ». Pourtant « notre » gouvernement gaspille par an vers les 2500 milliards… A ce prix là on pourrait compter sur des renvois d’ascenseur non ? Mais sans voir si haut, les trois lascars eux travaillent pour, avec, dans ce grand bousin nommé service public, état, fonctionnariat, avec des avantages à faire syncoper un marathonien. Leur talent (oui ils n’en ont qu’un)…La reptation. Savoir ramper, avoir l’échine d’un poulpe, c’est tout. Ce sont des invertébrés pouvant être associés par leur état à des gastéropodes, mollusques et pourquoi pas limaces, larves ?

Donc, ils sont là, dans un consensus parfait, sans aspérité, et où la pensée complexe de jupitmacron doit être saucissonnée en tranche si fine qu’il est possible de voir au travers.

Sur utube depuis quelques mois un type looké Dani Brillant mais du genre la parole vacharde, l’analyse laser, avec pas mal d’humour nous dépeint ce petit microcosme parisien, et ça fait mouche ! Son site : Vivre Sainement .

J’ai puisé dans sa vidéo les arguments que j’expose. (Lien de la vidéo en fin d’article) et vous recommande de bien la visionner , car, c’est instructif jusqu’aux bouts des tifs.

Leurs mots à ces trois n’ont rien de transcendant, ce n’est qu’une bouillie servie et resservie déjà entendue mais si bien répétée qu’elle en devient vérité, et le docteur Goebbels en a des chatouillis jusqu’au bout du pied bot. Ce qui est captivant ce sont ces regards complices de tueurs en meute, ces sourires de cette connivence de gens qui savent, mentent sans vergogne dans un entre-soi feutré, car, « eux » aussi doivent assurer le pain quotidien et leur rond de serviette chez Lasserre. Alors ils assurent le service en bons petits malfrats. Faire flipper en sous-entendant qu’il y aura une seconde vague, tout en rassurant que ce n’est pas sûr… Puis, par-dessus ça, une bonne couche de vaseline pour ceux qui ont la lourde tache de décider, puis, un coup de slague pour ces demandeurs, qui ne pensent qu’à eux et compteront toujours sur les autres…Bref, une résumé du bréviaire libéralisme, du capitalisme et du démerdez-voustisme tout seul.

Il faut taper sur ceux qui demandent des masques gratuits, ceux qui veulent des conditions de travail dans le domaine de la santé décents. D’ailleurs Roselyne comme ex-ministre de la santé n’a-t-elle pas balancé du haut de sa hauteur à des médecins lors de l’émission « Les grosses têtes » : « Mais enfin ! On attend que le préfet vienne avec une petite charrette porter des masques ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé ? Il faut quand même se prendre en main dans ce pays ! C'est ça la leçon ! Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on est mal ! » [1] Faut oser…Quant on sait le nombre de ces docteurs et autres personnels des hôpitaux morts durant la pandémie. Mais la décence est un truc de looser, le winner plane bien au dessus de ces contingences et sait tracer son destin, il est d’ailleurs plus fort que dieu lui-même !

Je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo, car, ce jeune mérite d’être encouragé.

Très récent

Gros message de Macron : « l’état n’a pas vocation de payer pour les masques ! ».

Georges Zeter/juillet 2020

la vidéo de vivre sainement

LE MONDE SELON MACRON : Choses ayant « vocation à être payées par le contribuable » :

- Les baisses d'impôts pour les grandes fortunes

- Des avions de guerre qui coûtent des dizaines de millions d'euros pièce

- Un second porte-avion dans les cartons.

- Les armes de la police qui tuent et mutilent

- Le Service National Universel, qui embrigade la jeunesse dans des formations militaires, 1,5 milliard d'euros/an

- L'application inutile et nuisible « Stop Covid », plusieurs centaines de milliers d'euros

Choses n'ayant « pas vocation à être payées par le contribuable » :

- Des masques à 4 centimes qui protègent la vie des gens