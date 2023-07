La crise Covid suivie immédiatement par la guerre plongeront Etats Unis et ses suiveurs aveugles dans une récession économique qui touchera avant tout le peuple. Mais j'espère aussi que ce choc pourra nous ranimer, nous redonner une âme. J'espère que chacun d'entre nous aura à cœur de vouloir un monde différent du monde Orwellien dans lequel nous sommes plongés ... et que la liberté, l'égalité et la fraternité seront autre chose qu'un lointain souvenir.

Nous vivons dans un monde faux, fou et malveillant

Faux : Car la désinformation est partout dans les journaux, la télé, les journaux médicaux, les "experts-plateau-télé", le gouvernement ... Plus le mensonge est répété, plus il est cru, plus il est gros, plus il passe ! Même l'histoire de 40-45 est réécrite ! Dans Wikipédia tous les articles sensibles médicaux ou politiques sont réécrits !

Est-ce que la pensée unique autorisée peut être source de bonheur ?

Fou : La structure sociale de la société s'écroule, le secteur public est en déroute, les valeurs morales fondamentales sont balayées, la police censée protéger le peuple le blesse volontairement sans raison, lors des gilets jaunes et de presque toutes les manifestations pacifiques ultérieures ...

Le milieu médical devrait nous protéger des abus ... mais la gestion du covid de l'UE a été catastrophique, avec des relents de fascisme bien présents, des boucs émissaires et des délations ! Pour quelles raisons ? L'argent bien sûr, mais aussi générer des peurs injustifiées, pour mettre tout le monde au pas, et pour préparer un futur encore plus coercitif.

Protéger les enfants est une valeur fondamentale qui devrait être primordiale ... mais la pédocriminalité s'affiche partout, ouvertement, dans les faits divers, la publicité, la peinture et les statues.

Sommes-nous fous ? L'école est dans l'obligation d'enseigner à des enfants trop jeunes des pratiques sexuelles qui vont les rendre encore plus vulnérables aux prédateurs. Pourquoi prendre pour argent comptant les désirs secrets des pédophiles ? Chaque chose en son temps, parce que c'est aux parents de juger si, quand et comment il faut en parler à leurs propres enfants, et non à l'école de dévaloriser le rôle des parents !

L'évolution n'a pas attendu les apprentis sorciers que sont les humains pour prévoir, à chaque stade du développement, un éveil hormonal adéquat.

Malveillant : Actuellement seule la rentabilité monétaire compte.

Combien les injections à ARN-messager ont-elles rapporté à Pfizer ? Plusieurs dizaines de milliards de dollars ! Et qu'importe que ce faux vaccin ne soit pas homologué, qu'importe qu'aucun principe de précaution ne soit respecté et qu'importe l'existence de médicaments nombreux, efficaces et connus depuis longtemps qui soignent.

Puis surtout que personne ne soupçonne que ce SARS-CoV-2 puisse être à l'origine une arme bactériologique, élaborée avec l'argent des contribuables, à leur insu, et sous couvert de recherche médicale !

Et que dire du Rivotril ? Combien de médecins l'ont prescrit ?

Est-ce que tout un chacun se reconnait dans ce monde de compétition, de mise au pas et de pensée unique.

La guerre comme suite de ce scénario de la peur ? Je pourrais concevoir une guerre défensive ... mais une guerre offensive non !

Et nous dans cette guerre qui arrive au bon moment, nous sommes de quel côté ? Du bien ou du mal ? Et quels sont les buts réels et tortueux qui lui ont donné naissance ? L'OTAN est-elle une organisation de paix belliqueuse ? Et pourquoi cette organisation se plie à la volonté du gouvernement américain ? Quels contrôles démocratiques ont les peuples sur cette sombre entité censée nous défendre ? Comme pour l'OMS, les maîtres à bord sont cooptés de façon occulte et utilisent toujours les mêmes méthodes de corruption, pression, chantage et de coups de force.

Mais quand serons-nous enfin maîtres de nos actions dans notre propre pays ? Le référendum sur l'UE avait été un "NON" il me semble. Mais voilà ou nous en sommes : des pays marionnettes, au même titre que Zelensky et l'Ukraine. Et nous faisons le mal en nous croyant du bon côté.

Un monde faux, fou et malveillant :

Nous sommes une multitude, différents les uns des autres, pas des robots inintelligents mais des humains. Alors, je vous le demande : que voulons-nous ?

Qui sommes-nous d'abord, chacun d'entre nous dans sa diversité ?

Qu'est ce qui nous fait battre le cœur de joie, de plénitude, d'harmonie ... ce qui nous émeut, ce qui nous fait rire, ce qui nous rend la vie belle ?

Est-ce l'appât du gain, la compétition, la guerre, la maltraitance, le mensonge, la duplicité, l'individualisme ?

Quels sont les moteurs de vie qui nous animent ? Jusqu'à quand accepterons-nous l'inacceptable ?

Moi ce qui m'émeut c'est la magie de la vie, sous toutes ses formes, la Nature dont nous faisons partie intégrante, au même titre que les autres animaux

Je suis émerveillée par l'évolution, avec toutes la multiplicité de ses formes, avec ses stratégies adaptatives complexes et avec ses symbioses entre des espèces totalement différentes, qui a construit patiemment notre monde durant des millions d'années

La beauté des paysages, des bois, des étoiles, l'amour dans les yeux de mon mari, toutes ces personnes que j'entrevois et qui, pour un instant, sont proches de ce que je ressens, les animaux sauvages qui me ravissent, et la peinture, les gravures sur bois, la lecture et tant de choses que j'ai encore à découvrir ...

Je ne me reconnais dans aucune valeur prônée par la pensée obligée : compétition, célébrité, communautarisme, mépris de la dignité humaine et de la vie humaine et dérive morale affichée. Je ne me reconnais pas dans des représentants politiques qui ne représentent plus le peuple mais seulement leurs propres intérêts et dans des techniques d'avant-garde façonnées pour nous surveiller.

Mon constat est documenté par le livre de Robert F. Kennedy Jr. (Anthony Fauci, Bill Gates, Big pharma, leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique, Ed. Résurgence) qui inclut plusieurs centaines de références documentées.