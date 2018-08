Nous vivons une époque formidable, la preuve maintenant sur le toit de l’Europe (Mont-Blanc) les alpinistes se « foutent sur la gueule »

L’alpinisme (le moutaineering faut dire) est devenu un sport de bobo, narcissiques à vomir gaïnoien. Des mattuvus qui changent de matériel chaque année et se croient des cadors alors que leur pays, leur civilisation, leur peuple, leur nature sont détruits (le massacre de la vallée de l’Arve et de Chamonix, voir bétonnage).



Bref des chiures qui se la pètent.



Elle est loin la philosophie des Preuss, des Eckmair, des Blödig, des Samivel...



La gauche purine tout.



Le massacre des Alpes : http://www.imageshotel.org/images/yetidesalpes/01101radensite.png



(J’ai fait le Mt Blanc à 13,5 ans, on était seuls au sommet. Pour être peinard faut y aller un 31 décembre par le coté sud... ça sélectionne plus, et s’arrêter au Mont Blanc de Courmayeur... )