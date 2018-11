Nous voulons un moratoire sur les taxes pour tous, et non pas des primes pour quelques uns

Pour faire taire les gilets jaunes -et plus des 3/4 de l'opinion publique-, le gouvernement a notamment sorti de sa manche une super prime pour le changement de véhicule avec des conditions restrictives (très vieilles voitures, faibles revenus). mais le problème est général, celui des ponctions fiscales sur le pouvoir d'achat -hormis les 1% du haut de l'échelle qui ont des experts en esquive fiscale-.

Inutile d'introduire ces diversions coûteuses à prétexte écologique, et dont l'effet sur la pollution globale est imperceptible (remplacer quelques voitures en France sur 1,5 milliard en circulation dans le monde (Ref 2), le besoin de se déplacer est imprescriptible dans notre société, et tout le monde ne bénéficie pas d'un maillage de transports comme dans les métropoles.

"L'étude des chiffres, commune par commune, confirme [que] le diesel est bien le carburant des classes populaires. Schématiquement, plus les habitants d'une commune disposent d'un revenu élevé, plus la part du diesel est faible ... [la hausse] de la fiscalité du gazole [ ], dont une nouvelle étape doit être franchie en janvier prochain, frappe donc essentiellement les classes populaires. C'est cette particularité qui, faute d'avoir été comprise, vaut au gouvernement de faire face aujourd'hui à la grogne des gilets jaunes." (Ref 1)

Le remplacement naturel du parc automobile en favorisant davantage les véhicules légers à faible consommation (bonus malus) fera son oeuvre en quelques années, de même que la généralisation du filtre à particules depuis 2011 a sensiblement réduit la pollution urbaine (il y a autant d'alertes mais parce que les seuils ont baissé).

Donc culpabiliser les automobilistes français pour justifier une hausse punitive des taxes est de la manipulation fiscale (Ref 3), le green washing dans toute sa splendeur.

Cela fait détester à la fois l'écologie et la fiscalité. L'"acceptation fiscale" jusqu'ici étonnamment élevée en France a atteint sa butée, surtout pour ceux qui paient tous les impôts et ne perçoivent aucune allocation.

C'est pourquoi la seule mesure qui réponde au mouvement d'exaspération suite à la hausse des carburants, et notamment du gazole dont le prix a augmenté en un an de quinze (et non quatre) centimes de plus que l'essence, c'est un moratoire sur l'augmentation des taxes sur les carburants.

Ref 1 https://www.ledauphine.com/france-monde/2018/11/22/combien-de-voitures-diesel-dans-votre-departement

Ref 2 https://www.planetoscope.com/automobile/76-production-mondiale-de-voitures.html

(on voit au passage que la France qui fut un temps le quatrième producteur mondial automobile est placée désormais onzième)

Ref 3 https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gazole-racket-en-bande-organisee-208968