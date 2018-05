« Nous vous avons prévenus ! » Discours de Netanyahu à la nation juive (Norman Finkelstein)

Je pense une mise au point spécifique utile :

Par définition, les psychopathes (ou sociopathes) sont des individus qui adoptent des comportements inhumains et anti-sociaux

Vous devez retenir ceci : le psychopathe est indifférent face à la souffrance et la douleur d’autrui et il ne se préoccupe donc pas du sort de ses victimes

Ces individus n’éprouvent pas de sentiments envers les autres. Ils ne sont pas capables spontanément de se mettre à la place des autres ce qui explique leur capacité à les faire souffrir physiquement et psychologiquement.

En particulier, vous ne serez pas surpris de découvrir que le psychopathe estime ne pas avoir de problème psychologique et ne voit donc aucune raison de changer son comportement psychopathe…

Irresponsable et incapable de se remettre en question, le psychopathe dira toujours « c’est la faute de l’autre… »

Jamais le psychopathe ne reconnaîtra ses torts et sa responsabilité – même après un passage à l’acte.

2/ Le psychopathe n’a pas de remords et ne culpabilise pas

2/ Le psychopathe n’a pas de remords et ne culpabilise pas

2/ Le psychopathe n’a pas de remords et ne culpabilise pas

3/ Le psychopathe fait preuve de sang-froid

Le psychopathe est un être insensible et froid. Son regard est très froid et il contrôle parfaitement ses peurs.

Il est donc impossible de le prendre par les sentiments…

De plus, le psychopathe déteste la routine et la monotonie. Il aime prendre des risques et recherche les sensations fortes.

Il va souvent consommer de l’alcool, du tabac ou des drogues et pratiquer des activités dangereuses (jeux d’argent, sports dangereux, roulette russe, délinquance, sexualité perverse,…)

Vous pouvez facilement le repérer à son besoin constant de stimulations. Les psychopathes ne sont pas abonnés à la tranquillité, au silence et à la réflexion. Ils ont constamment besoin d’être divertis et occupés…

.

4/ Le psychopathe est égocentrique et narcissique

Les psychopathes ont un « égo surdimensionné », ils sont en permanence centrés sur eux-mêmes simplement parce qu’ils ont une personnalité narcissique et égocentrique.

Ils se perçoivent comme le centre du monde.

Ils veulent être admirés et pensent que les autres les envient.

Ils vont souvent se croire plus intelligents et plus forts qu’ils ne le sont en réalité.

Leur personnalité fait qu’ils ont une grande facilité à se détacher des autres (ils se fichent de ce que les autres pensent d’eux) ainsi que de leurs actes (ils mentent sans scrupules, ne sont pas fiables, trichent, s’absentent sans prévenir et ne tiennent pas leurs promesses).

5/ Le psychopathe n’a pas de buts précis à long terme

Les psychopathes n’ont pas d’objectifs réalistes à long terme.

Soit ils n’ont pas d’objectif du tout soit leurs ambitions sont irréalisables et basés sur une estimation exagérée de leurs capacités et réalisations (égo démesuré)