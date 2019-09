Nouvel article sur les travaux du Pr Fourtillan (et Joyeux)

Lorsque j'ai écrit mon premier article sur ces travaux vendredi dernier, je me basais surtout sur la confiance que m'inspire le Pr Joyeux depuis longtemps. Ainsi que sur une suspiscion légitime de manipulation de l'information, puisque la découverte du Pr Fourtillan met en grand péril trois secteurs clés de l'industrie pharmaceutique : les anti-parkinsoniens, les anti-alzheimer (deux marchés extrêment juteux mais qui inondent le marché de produits aussi dangereux qu'inefficaces avec la bénédiction des autorités de santé et de toute la communauté médicale), mais aussi celui des hypnotiques, une véritable mine d'or. Il était donc logique de s'attendre à des réactions outrées, tant des hautes autorités de santé toujours complices des mauvais coups, que des laboratoires et des professionnels de santé concernés. C'est donc en réaction à ce déluge d'informations suspectes que j'ai rédigé ce premier article qui a eu 3793 lecteurs.

Aujourd'hui s'impose un nouvel article de mise au point. La presse nous a suggéré que deux charlatans avaient uni leur malignité pour vendre une poudre de perlin-pimpim très coûteuse élaborée sur le coin d'un comptoir de bistro en exploitant de pauvres victimes naïves.

Nous allons voir au travers de cette vidéo qu'au contraire, le Pr. Fourtillan est un homme d'une grande envergure scientifique, que sa spécialisation extrême dans divers domaines de la chimie (il est ingénieur chimiste de formation), des sciences pharmaceutiques (il est pharmacien), en biochimie, en physiologie, en chimie du médicament (il est professeur de chimie thérapeutique à la faculté de pharmacie de Poitiers), en pharmacocinétique, en bioanalyse (il a créé un laboratoire de bioanalyse privé dans son centre de recherche), et en recherche clinique (il dispose d'une clinique de 24 lits avec médecins, infirmières, etc...) a conduit à avoir l'étincelle de génie qui l'a amené à son extraordinaire découverte, la Valentonine.

On est loin de l'espèce d'apprenti sorcier décrite par la presse aux ordres. Et vous allez en avoir confirmation au travers de cette vidéo, où il explique la genèse et le fonctionnement de sa molécule prodigieuse. Une molécule naturelle qui fait défaut à l'insomniaque.

Vous aurez confirmation de l'extrême danger de cette découverte pour l'industrie pharmaceutique, qui ne trouve plus rien depuis des années, préférant réserver ses financements à la communication (et sans doute à la corruption), et aux dividendes plutôt qu'à la recherche.

Non seulement cette découverte va lui passer sous le nez, mais elle risque de plus de la priver à terme de trois importants marchés.

Ce qui explique sa vindicte et sa virulence depuis huit jours.

Mais voyez plutôt :

Le Pr Fourtillan vous expliquera pourquoi il faut prendre de la mélatonine le soir (après dosage sanguin pour vérifier la production naturelle) pour compenser un déficit propre aux insomniaques, et pourquoi il faut compléter cette prise par un patch de 6-methoxy-harmalan+Valentonine, le patch diffusant régulièrement ces deux produits (qui ont une demie-vie courte) tout au long de la nuit, procurant ainsi un sommeil physiologique, ainsi qu'un réveil en pleine forme.

Le passage d'une nuit à l'abbaye de Poitiers était justifié par la nécessité de faire le dosage de mélatonine à deux heures du matin, lors du pic physiologique, comme vous le verrez dans ses explcations relativement simples à comprendre pour le profane. Chez le sujet âgé, cette secrétion de mélatonine peut varier de 1 à 13, d'où l'absolue nécessité du dosage préalable et à la bonne heure.

Ceci pour les mauvaises langues.

Vers 47 minutes, vous entendrez l'explication selon laquelle les benzodiazépines, qui sont des anxilolytiques utilisés comme hypnotiques, doivent disparaitre et disparaitront, car elles agissent comme des anesthésiques et procurent un sommeil qui n'est pas réparateur tout en induisant de graves pertes de mémoire (et d'attention dans la journée, en témoigne cette mise en cause du médecin qui en avait prescrit sans précautions à cette femme responsable d'un accident au passage à niveau de Millas, qui avait tué 6 enfants).

Un sacré problème pour l'industrie...

A noter qu'avec ces deux patches différents, on pourra supprimer tout problème lié au décalage horaire pour les voyageurs.

Je suis conforté dans mon idée que plus un découvreur sera génial, et plus il sera persécuté par ses pairs (sans pour autant nier qu'il existe des charlatans : à l'évidence, ce n'est pas le cas ici).