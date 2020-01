Nouvel aveu du Pentagone : 34 soldats américains ont été blessés par les frappes de l’Iran

A défaut d'armements nucléaires, l'Iran semble avoir inventé des missiles à retardement, dont les effets ne se feraient ressentir qu'après plusieurs jours... Y a-t-il encore des esprits assez naïfs pour croire que les frappes sur la base d'Al-Assad n'ont pas fait de victimes (morts + blessés) ?

Source : https://www.telegraph.co.uk/news/2020/01/25/donald-trump-accused-lying-34-us-troops-injured-iran-airstrike/

Traduction : lecridespeuples.fr

Près de trois douzaines de soldats américains ont subi des traumatismes crâniens ou des commotions cérébrales lors de la frappe aérienne iranienne de ce mois-ci sur une base militaire en Irak, malgré l'affirmation initiale du Président Trump selon laquelle aucun Américain n'avait été blessé.

All is well ! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good ! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far ! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 janvier 2020