Nouvel ordre mondial en désordre !

Le monde est, comme chacun sait, dirigé par l’équilibre d’intérêts communs entre « élites » politiques et « élites » économico-financières.

Mais...

Mais si le politique domine, lui dont l’idéologie, l’émotionnel, la propagande constitue sa seule boussole, les guerres sont probables en mettant l’économico-financier en danger, lui dont le profit à court/long terme, la présence/prédominance sur tous les marchés lui évite souvent de déclencher des guerres au seul profit du politique !.

Quant aux « peuples », ils subissent certes les excès des uns mais surtout les déclarations et accords soi-disant historiques des autres.

Pour illustrer cela, notamment en ce qui concerne l’Europe, il suffit de voir que dès les années 50 jusqu’à l’aube des années 2000, les pouvoirs économiques/financiers avaient réussi à créer un environnement prospère, pacifique tant pour eux que pour la grande majorité des citoyens.

La création de la devise EURO, très vite mise au service d’une idéologie politique et surtout l’incroyable renforcement des pouvoirs institutionnels, supranationaux de, notamment, la Commission européenne (U. Von der Leyen en tête) ont permis au pouvoir politique de reprendre la main au détriment des pouvoirs économiques/financiers.



Ce pouvoir politique qui gouverne au nom d’une idéologie empreinte de caricatures simplistes (populistes, dictateurs…sous citoyens non vaccinés !) et d’un émotionnel démagogique, électoraliste qui va même se servir des buzz/sujets de société (ex : IVG/USA) pour affirmer sa prédominance en refusant toute analyse objective, tout débat de qualité qui tiendrait compte des seuls faits quitte à en arriver à mettre en péril nos intérêts géostratégiques, notre indépendance économico/financière… notre bien-être, parait-il si cher à ces dirigeants « démocrates », se vérifie avec le conflit Ukraine/Russie dans lequel ce seront les citoyens UE qui, cette fois encore, feront les frais de la dérive idéologique des pouvoirs politiques au sein de la démocrature du « Machin UE » !.



Certes, le propos n’est pas de croire que vivre en démocraties ou en dictatures ne présente aucune différence quant aux libertés tolérées, accordées aux citoyens… mais il convient néanmoins de commencer à comprendre que le « Nouveau Monde » en démocraties particulièrement européennes qui, depuis cette montée en puissance des instances du « Machin UE », prend de plus en plus de mesures, contraintes et obligations envers les citoyens des nations (autrefois libres et indépendantes) que l’Union européenne supranationale finit par considérer comme de simples régions, que nombre de dictatures ne rechigneraient à prendre !.

Souvent, l’argument principal utilisé par les fans de ces démocraties au rabais est de mettre en avant la liberté d’expression encore accordée (merci, ô vos grandeurs) à leurs citoyens, sauf qu’ici, aussi, on pourrait noter que même en dictatures, l’expression est libre pour autant que vous ne contredisiez pas la communication du pouvoir.

Le seul point vraiment qui caractérise la démocratie vs la dictature est donc le degré de liberté accordée à la diffusion d’opinions contraires à celles propagées par le pouvoir voire par les médias qui en sont proches.

En cela, force est de constater que cette liberté essentielle qui fit l’essor des réseaux sociaux est de plus en plus limitée, contrôlée par ces pouvoirs politiques sans que cela ne déplaise aux pouvoirs médiatiques qui y voyaient une concurrence gênante tant en contenus critiques, témoignages instantanés qu’en audience et donc en revenus publicitaires !.



Peut-on vraiment se prétendre démocrates quand on en arrive à discriminer, exclure du « cercle des dociles citoyens », tant ceux/celles qui refusent de se faire injecter un « vaccin » expérimental jusqu’en Juin 2023 que ceux qui au sein du corps médical, scientifiques et professeurs compris, osent émettre des doutes, des remarques objectives quant à ce qui ressemblerait plus à de la propagande qu’à des rapports incontestables !. (Covid : Démocrature sanitaire… : lien au bas de cet article)

Peut-on vraiment se prétendre démocrates quand on en arrive à discriminer, exclure du « cercle des dociles dirigeants » ceux qui, au sein du « Machin UE » émettent des avis contraires à l’unanimité requise qui garantissait l’égalité entre tous pays européens (petits ou grands, puissants ou non) jusqu’à prôner la création d’un club « privé » dans lequel tous adopteraient les décisions d’un seul voire du « couple franco-allemand » ?.

Peut-on vraiment se prétendre démocrates et surtout responsables quand on en arrive, à cause des erreurs du « Machin UE » soumis à la stratégie US, à voir se créer le bloc « oriental » Russie + Inde + Chine+ Afrique en opposition au bloc « occidental » qui, demain, constitué, risque de beaucoup déplaire à ces dirigeants occidentaux, décidément encore persuadés d’être les maîtres du monde, de désigner qui est son « ami », qui est son « ennemi » (interchangeable suivant des intérêts géopolitiques à court terme), qui est criminel de guerre à condamner par ces juges siégeant dans ces tribunaux…largement financés par les puissances occidentales et qui, alors, seront eux-mêmes mis en cause par les maîtres du Nouveau Monde qui fustigeront, à raison, les présidents US qui ont fait larguer des bombes… nucléaires sur un pays, le Japon, des villes, tuant des milliers de civils, des enfants… !, des dirigeants US et UE qui ont fait bombardé des pays, des villes tuant des milliers de civils, des enfants… ! en Irak, en Syrie, en Libye…



Ces guerres ont été conduites sous des prétextes de périls inventés ou sous des motivations d’ingérence démocratique dont les conséquences, pour les populations soi-disant à protéger n’ont abouti qu’à les faire (sur)vivre dans le chaos total et la misère.

Et pourtant, à l’inverse de ce que les pouvoirs politiques, médiatiques relèvent constamment quand il s’agit des « autres », aucun d’eux ne parlait de propagande, de fake news, de manipulation lors de tous ces désastres causés par leurs décisions !.

Quant à défendre l’idée de non respect d’intégrité territoriale , ici aussi, que penser de l’intégrité de Chypre, de la Syrie qui sont terrains de jeux pour la Turquie ou du Liban et de la Syrie pour Israël voire de l’ex Yougoslavie sans parler de ces territoires conquis autrefois mais qui ne semble pas poser de problèmes aux démocrates occidentaux dès lors qu’il s’agit de leurs ex-colonies !.



Pour conclure, la probabilité qu’avec ces pouvoirs politiques dominants tant en dictatures qu’en démocraties, se fassent jour des violentes protestations de citoyens lassés de ces restrictions, contraintes, obligations plutôt injustifiables aboutissant à devoir (sur)vivre en liberté surveillée, conditionnée et/ou que, plus grave encore, des conflits de grande ampleur, mondiaux entre blocs de puissance quasi égales surgissent à nouveau ne fait guère plus de doutes…. sauf pour les très nombreux bisounours toujours heureux et béats… sagement à l’écoute de leurs chers dirigeants et de leurs médias favoris…bien entendu !.

