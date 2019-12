Nouvelle affaire Maran-Batouala ou Quand TV5-Monde et son rédacteur en chef salissent la France et les Français, à grands coups de mensonges

Résumé : Où l'on verra que le souvenir du prix Goncourt attribué, en 1921, à René Maran pour son roman Batouala, a servi de prétexte à TV5-Monde, média financé par l'Etat français, pour falsifier l'histoire afin de traîner la France et les Français dans la boue auprès du grand public, en particulier du public africain ; que le scandale provoqué à l'époque par Batouala, contrairement à ce qu'affirment TV5-Monde et son rédacteur en chef, Frantz Vaillant, n'a nullement tenu au fait que son auteur était noir ; que bien au contraire, la plus grande partie de la presse française de l'époque a salué et applaudi ce choix du jury du Goncourt ; que le Paris des années 1920, loin de "macérer dans un racisme ordinaire" comme n'hésitent pas à l'affirmer TV5-Monde et Frantz Vaillant sans s'embarrasser de la moindre nuance, était au contraire pris de passion pour les Noirs et la culture "nègre", le prix Goncourt attribué à Batouala n'étant que le couronnement de cet engouement ; que ce n'est pas la dénonciation, évidemment nécessaire, des abus colonialistes qui scandalisa, la presse française étant de longue date prompte à les dénoncer ; que le scandale provoqué par Batouala a tenu en réalité, d'une part, au manichéisme de la charge (et non, donc, à la charge elle-même) de René Maran contre l'administration coloniale, manichéisme dont l'intéressé s'excusa par la suite, déclarant avoir injustement et abusivement généralisé à tous les administrateurs coloniaux les turpitudes d'une minorité ; que le scandale a tenu, d'autre part, à la publicité internationale que le Goncourt a procuré à l'ouvrage, cette publicité ouvrant la porte à une instrumentalisation par les ennemis de la France ; qu'en outre, René Maran s'était lui-même rendu coupable, comme administrateur colonial, d'au moins un crime colonialiste, à savoir de violences ayant entraîné la mort d'un indigène africain ; qu'à la lumière de ce dernier élément, on peut se demander si Batouala et sa préface ne furent pas, pour leur auteur, une tentative de se racheter du crime, voire des crimes, qu'il avait commis dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur colonial ; que s'il est question, enfin, d'écrivain noir et de roman maudits, René Maran et son Batouala font pâle figure face à Yambo Ouologuem et à son Devoir de Violence (prix Renaudot 1968). Avec cette question subsidiaire et plus contemporaine : comment un média financé par l'Etat français, et son rédacteur en chef, peuvent-il à ce point bafouer la charte du journaliste, falsifier l'histoire à seule fin d'abaisser la France et les Français (comprendre la France blanche et les Français blancs, bien entendu...) du début du siècle dernier ? Quel but TV5-Monde et Frantz Vaillant poursuivent-ils en jetant ainsi des geysers d'huile sur le feu, à l'heure où l'image de la France est déjà très dégradée en Afrique et que les banlieues sont au bord de l'explosion ?