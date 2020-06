Nouvelles considérations désobligeantes (suite)

Eric Zemmour : chroniqueur professionnel et historien amateur qui a entrepris de lutter contre la paresse intellectuelle en décrétant que la vérité se situait toujours du côté du "politiquement incorrect", ce qui n'est pas moins paresseux que l'inverse.

Chroniqueurs télés : embauchés pour faire du "buzz" avec du scandale et remerciés pour la même raison.

Livret A : compte épargne sans intérêts, dont la principale fonction est de dissuader les Français d'épargner.

Pôle Emploi : organisme officiel ayant pour fonction de mettre en relation les demandeurs d'emploi avec leur secteur de compétence, par exemple les musiciens et la pêche à la baleine.

COVID 19 : fléau providentiel qui a permis de réconcilier provisoirement une partie des "géniteurs d'apprenants" avec le corps enseignant.

Intelligence : faculté absolument pure sur laquelle s'appuient les pédagogues modernes, à l'exclusion de la mémoire, de l'attention, de l'effort et du travail pour apprendre à lire, à écrire et à compter aux enfants. Selon eux, ceux d'aujourd'hui sont sans doute moins instruits, mais bien plus intelligents que leurs arrière grands-parents puisqu'ils savent pianoter sur un ordinateur.

Télévision : rond de serviette de l'aliénation à la table familiale.

Jupiter : ancienne divinité païenne à laquelle plus personne ne croit aujourd'hui, à commencer par les députés de la République en marche.

Jeux vidéos : produit de la société du spectacle et du divertissement permanent, dont la principale fonction est d’hypnotiser les adolescents et les adultes afin de les maintenir dans l'état d'irresponsabilité de la petite enfance.

Chiens : animaux capables de jouer pendant des heures avec une baballe, ce qui démontre bien la supériorité de l'espèce humaine.

Bombe atomique : ultime démonstration du génie humain, avant sa disparition.

Sport : sujet inépuisable de conversation chez les gens qui ne font jamais de sport.

Kim Jong-un : partenaire de Donald Trump au jeu de "celui qui a la plus grosse".

Spécialiste : savant qui sait presque tout sur presque rien.

Contribuable : citoyen qui n'a ni les moyens de payer les services d' un conseiller fiscal ni la possibilité de placer son argent dans un paradis fiscal, comme ceux qui ne contribuent pas.

Art contemporain : œuvres reflétant les trois valeurs principales de notre époque : l'insignifiance, le kitsch et la monstruosité, séparément ou à la fois.