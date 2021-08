Nouvelles preuves de l’arrêt du Gulf Stream

Les scientifiques prédisent une catastrophe climatique globale, une période glaciaire. Au moins pour les Etats-Unis et l'Europe du Nord.

Les pires pronostics semblent se réaliser : le Gulf Stream, le courant océanique qui apporte de la chaleur en Europe et en Amérique du Nord, ralentit effectivement. Et il pourrait s'arrêter complètement. Des symptômes alarmants du cataclysme qui s'avance ont été découverts par le climatologue Niklas Boers, qui représente trois organisations scientifiques : l'Université libre de Berlin (département de mathématiques et d'informatique), l'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique et l'Université d'Exeter (département de mathématiques, Global Systems Institute).

Les résultats cités par le chercheur allemand dans la revue scientifique Nature Climate Change indiquent que la situation se déstabilise non seulement dans le Gulf Stream mais également dans toute la circulation méridienne de retournement atlantique (AMOC), qui englobe plusieurs courants, dont le Gulf Stream. Ce puissant courant, des centaines de fois plus puissant que l'Amazonie, transporte chaque seconde des millions de mètres cubes d'eau de l'équateur vers le nord est dans le sens inverse. Initialement chauffée dans le golfe du Mexique elle "chauffe" l'Europe et l'Amérique du Nord. L'eau refroidie près des pôles plonge en profondeur et revient dans la zone équatoriale. Elle y est de nouveau réchauffée, remonte à la surface et repart en direction des pôles. Et à présent cette circulation est sur le point de devenir instable, voire provoquer une crise.

Niklas Boers a énuméré huit indicateurs principaux de l'état de l'Atlantique montrant qu'une catastrophe approche. Il a déterminé qu'ils ont commencé à empirer il y a près de cent ans, à peu près à partir de 1880. Autrement dit, bien avant le réchauffement actuel généralement accusé de l'impact négatif sur le Gulf Stream, estimant qu'il est principalement ralenti par l'eau douce de la fonte des glaciers en Groenland et en Arctique.

En d'autres termes, la cause des changements qui s'opèrent sous les yeux de l'humanité ne résiderait pas seulement dans le réchauffement climatique. Le chercheur allemand n'a pas encore compris la raison concrète, mais a appelé, au cas où, à réduire les émissions des gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère. La dynamique du processus n'est pas non plus claire. Il est impossible pour l'instant à dire quand la situation deviendra très néfaste.

En même temps, Niklas Boers a confirmé les craintes de ses collègues effectuant des recherches similaires. Et d'ajouter que la situation actuelle dans l'Atlantique rappelle celle qui, il y a 2,5 millions d'années, a conduit à une période glaciaire.

Les recherches de Niklas Boers ont été évoquées par le site Science Alert. Mais que prédisent d'autres climatologues ? Ils s'attendent également à une nouvelle période glaciaire.

Alexandre Lemoine

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=2976