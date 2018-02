Nouvelles questions dérangeantes

1. Pourquoi les salaires sont-ils souvent inversement proportionnels à l'utilité sociale ? (footballers, traders, gestionnaires de biens...)

2. Pourquoi est-il obligatoire de souscrire à un organisme de prévoyance, alors que ces derniers se réservent le droit de ne pas vous assurer ?

3. Pourquoi certains organismes de prévoyance se permettent-ils de vous demander de remplir un dossier médical, alors que c'est illégal ?

4. Pourquoi certains organismes de prévoyance vous renvoient-ils systématiquement vos questionnaires médicaux avec la mention "incomplet" ?

5. Pourquoi certains organismes de prévoyance n'assurent-ils que les gens en bonne santé ?

6. Pourquoi la CPAM met-elle sévèrement en garde contre la fraude et se permet-elle de vous faire payer des cotisations pendant le délai d'examen de votre dossier d'adhésion durant lequel vous n'êtes pas assuré ? Même question pour les organismes de prévoyance obligatoires (plus d'un an en ce qui me concerne avec l'AG2R La Mondiale)

7. Pourquoi ne met-on pas un terme à l'escroquerie des numéros d'appel commençant pas 08 ?

8. Sans être spécialement "filloniste", puisque François Fillon n'avait pas le droit de salarier sa femme, pourquoi Emmanuel Macron a-t-il celui de créer un statut de la "première Dame" ?

9. Pourquoi ne dit-on pas aux gens que la majeure partie de leurs impôts sert à rembourser les intérêts de la dette publique auprès des banques privées ?

10. Pourquoi continue-t-on à penser que la Chine est un pays "en voie de développement", alors qu'elle détient autour de 80% de la dette américaine ?

11. Pourquoi les administrations ne sont-elles ouvertes que quand les gens travaillent ?

12. Pourquoi les gens notoirement "insuffisants" sont-ils si "suffisants" ?

13. Pourquoi prétend-on que l'Union européenne est une institution "démocratique", alors qu'elle est dirigée par une commission qui n'est pas élue ?

14. Puisque tous les hommes sont égaux, pourquoi certains sont-ils "plus égaux" que d'autres ? (hommage à Georges Orwell)

15. Pourquoi des gens pleins d'espoir votent-ils pour des candidats dont ils finissent par désespérer ?

16. Avant de créer le monde, Dieu a-t-il pensé à faire un brouillon ?

17. Pourquoi les gens dont on n'attend rien font-ils parfois des choses extraordinaires auxquelles personne ne s'attend ? (hommage à Alan Turing)

18. Pour se détendre un peu : Pourquoi l'ange gardien des roux s'appelle-t-il Oliver ? (réponse : parce que l'enjoliveur protège les roues)... (Ne tapez pas trop fort, elle n'est pas de moi !)

19. Pourquoi a-t-on du mal à s'avouer que Le parfum de la dame en noir vous a plus intéressé que Le fondement de la métaphysique des moeurs ?

20. Pourquoi pleut-il sur les océans et pas sur les déserts ? (hommage à Victor Hugo)

21. Puisque les gens se sentent mieux dans les villes à disposition concentrique, pourquoi s'obstine-t-on à construire des villes en quadrillage ? (hommage à Peter Sloterdijk)

22. Pourquoi fait-on des folies, jusqu'à vouloir mourir, pour des femmes qui vous deviennent un beau jour indifférentes et dont on se rend compte "qu'elles n'étaient même pas votre genre" ? (hommage à Marcel Proust)

23. Pourquoi, à Kippour, exclut-on Dieu du pardon que l'on accorde à tout le monde ?