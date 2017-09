Nouvelles Routes de la Soie : les néo-cons désespérés

Un sommet sino-européen exceptionnel a eu lieu à Paris le vendredi 15 septembre, sur le projet « Une ceinture, une route » de la Chine, connu aussi sous le nom des Nouvelles Routes de la soie (NRS).

Les travaux de ce sommet,co-organisé par le Forum BOAO pour l’Asie (le Davos asiatique) et la Fondation prospective et innovation présidée par l’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, ont été entièrement consacrés à l’explication de ce grand projet chinois, aux quelques 300 acteurs de premier plan qui ont participé à cette rencontre.

A la fin de l’évènement, M. Raffarin a conduit une délégation à l’Elysée pour une rencontre avec le Président Macron.

Un travail de pédagogie extrêmement utile, car, dans une France et une Europe en pleine crise, la frilosité est de mise, et le projet, de par sa dimension énorme et son aspect totalement novateur, suscite interrogations, doutes, inquiétudes.

Une centaine de pays participent aujourd’hui aux Nouvelles Routes de la Soie, des centaines de milliards de dollars y sont investis pour bâtir des voies ferrées, des voies d’eau, des systèmes d’énergie, etc., à travers les territoires. Mais les médias occidentaux n’y accordent quasiment aucune couverture.

Solidarité & progrès, le mouvement politique de Jacques Cheminade, l’Institut Schiller et ses amis et alliés dans le monde ont réalisé sur 26 ans un véritable travail de l’ombre, organisant des conférences, publiant des documents, militant auprès des populations et des institutions, pour que ce projet de Pont terrestre mondial, autrement dit de Nouvelles Routes de la soie, devienne un jour réalité.

Et ça a marché. Mais ça les rend fous. Qui ?

Le magazine néo-conservateur Foreign Policy a publié hier un article virulent contre le mouvement de LaRouche, sous le titre : « Lyndon LaRouche contrôle un parti pro-Chine en Allemagne ». Le magazine américain, qui a été fondé en 1970 par l’idéologue du « choc des civilisations » Samuel P. Huntington, décrit les affiches du Bueso – le parti d’Helga Zepp-LaRouche – que l’on peut trouver en ce moment sur les murs de Berlin, dans le cadre de la campagne des élections législatives qui auront lieu la semaine prochaine : « Certains des slogans sont particulièrement bizarres, voire occultes », dit l’article. « ’Le futur de l’Allemagne est la Nouvelle route de la soie !’, lit-on contre un lampadaire près de la principale gare ferroviaire. ’Une renaissance culturelle plutôt que la barbarie’, dit un autre. Et, ’Les Allemands peuvent prévenir la guerre mondiale !’ »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les partisans du choc des civilisations sont mal à l’aise face au nouveau paradigme de coopération emmené par la Chine et les BRICS. Comme quoi, il y a tout de même une certaine logique...

Enfin, voilà tout de même d’excellentes raisons de continuer la bataille !

Source : Solidarité & Progrès