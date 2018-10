Nuisibles inégalités !

’’ les 10% les plus pauvres se partagent 2.9% des richesses, alors que les 10% les plus riches en accaparent 27.3% ’’

Ce qui veut dire que les 10% les plus riches possèdent 100 fois plus que les 10 % les plus pauvres.

Mais comme les moins riches du décile supérieur ne sont pas 100 fois plus riches que ceux du décile inférieur, cela signifie que, pour faire la moyenne, les plus riches des plus riches ont beaucoup beaucoup plus que 100 fois ce qu’ont les plus pauvres.