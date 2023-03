NUIT DE COLÈRE PARTOUT EN FRANCE APRÈS L'ANNONCE DE L'UTILISATION DU 49.3

Dans le courant de l'après-midi de jeudi, Macron a déclaré qu'il ne pouvait pas autoriser un vote sur la loi parce que « les risques financiers et économiques sont trop importants ».

Quel aveu ! Le faux-semblant démocratique de la 5eme république vole en éclat et est brûlé sur l'autel des intérêts financiers des banquiers au moment même ou la France inonde l'Ukraine de milliards d'euros pour mener une guerre contre la Russie.

Jupiter l'a décidé et Élisabeth Borne annonce le passage en force la réforme des retraites en utilisant l'article 49.3, osant prétendre que l'utilisation de l'article antidémocratique est une expression de la démocratie. Encore et toujours la même inversion chère aux dirigeants de notre Océania, interdire aux députés de voter est démocratique !

L'immense majorité des travailleurs ne sont pas dupes d'une telle tromperie et des manifestations spontanées ont éclaté dans de très nombreuses villes pour exprimer leur colère contre Macron. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues partout en France et Macron n'a le soutien que des forces de l'ordre pour faire passer sa réforme.

Ils sont conscients du dégoût et de la haine qu'ils inspirent à la population et c'est pourquoi le ministre de l'intérieur Darmanin, a renforcé la sécurité personnelle des députés macronistes à l'Assemblée nationale pour les jours à venir à la demande de la patronne des députés Renaissance Aurore Bergé qui lui a demandé de "mobiliser les services de l'État" pour la "protection des parlementaires" de la majorité.

Face aux manifestations à venir, Macron va à coup sûr dévoiler sa véritable nature : le mépris pour les travailleurs et la violence d'état. Les manifestations de jeudi soir qui ont été réprimées par la police dans presque toutes les grandes villes de France et donne un avant-goût de ce qui vient.

La place de la Concorde jeudi après-midi n'a été libérée qu'après de multiples charges violentes et l'utilisation de gaz lacrymogènes par des policiers antiémeutes lourdement armés. Des canons à eau ont également été utilisés contre les manifestants. Selon la police, jeudi soir, 73 personnes ont été arrêtées rien qu'à la Concorde.



Après avoir dégagé la place, la police a poursuivi les manifestants dans le centre de Paris, les attaquant avec des grenades à gaz et des matraques. Des barricades ont été érigées par les manifestants le long de la rue Saint Honoré, par un cortège de plus de 1 600 jeunes partis de la place de la Sorbonne, aux cris de "Emmanuel Macron, président des patrons, on vient te chercher chez toi" et "À bas le 49.3" . À minuit, la police a annoncé avoir procédé à 217 arrestations à Paris.

Les scènes de protestation spontanée et de répression policière se sont répétées dans les principales villes de France jeudi soir, bien que les chiffres des arrestations en dehors de Paris n'aient pas été publiés .



À Toulouse, le Capitole a été le théâtre d'une grande manifestation, qui a également été dispersée par la police anti-émeute à l'aide de gaz lacrymogènes tard dans la soirée de jeudi. Des milliers de personnes ont également manifesté à Bordeaux.

À Nantes, la police a également fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser 3 000 manifestants, ce qui a donné lieu à une série similaire de barricades de fortune et d'incendies. Mercredi, Nantes avait également été le théâtre d'affrontements importants entre la police et les manifestants, qui s'étaient soldés par 34 arrestations. Ailleurs en Bretagne, des milliers de personnes se sont également rassemblées à Brest et à Rennes et ont été dispersées à l'aide de gaz lacrymogènes.

À Lille, des manifestations spontanées dans le quartier de Wazemmes ont également été dispersées au gaz lacrymogène par la police. Des milliers de personnes se sont également rassemblées sur la place de la République. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant l'Hôtel de Ville du Havre, en Normandie. À Amiens, 1 500 manifestants ont également été dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes.



Dans l'Est, d'importantes manifestations ont eu lieu à Strasbourg, Mullhouse, Dijon et Saint-Étienne. À Lyon, des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville avant d'être dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes, au cours de violents affrontements avec la police.



Dans le sud de la France, d'importantes manifestations ont eu lieu à Montpellier et des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Marseille. La police a assailli les deux manifestations avec des volées de gaz lacrymogènes.

La presse aux ordres de Macron s'est déjà emparée du pillage présumé de boutiques à Marseille pour prétendre que les manifestations ne reflètent pas le dégoût populaire à l'égard de la réforme et du gouvernement Macron.



Alors que la colère monte en même temps que l'incompréhension : "On est dégoûtés parce qu'on se mobilise depuis des semaines, et derrière, la seule réponse du gouvernement, c'est l'utilisation du 49.3" . Ou encore : « On se disait : avec tout le monde qui s'exprime contre cette réforme, un 49.3, (...) ils ne vont quand même pas oser. Ben si. Maintenant c'est la colère. Il y a vraiment de l'abus. »

Colère mais certainement pas la résignation : « La fin de la partie, ce sont les travailleurs qui la siffleront quand nous aurons obtenu l'abrogation de la réforme », a prévenu ce jeudi soir Olivier Mateu de la CGT 13 . « On ne va rien lâcher », a-t-il prévenu.

Aujourd'hui vendredi va être décisif et les syndicats n'ont pas le droit de se contenter d'une journée de grève le 23 mars !