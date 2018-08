Nul n’est censé ignorer la Loi ... vous connaissez bien entendu tous, c’est la base de notre constitution (article 1er du code civil de 1804), la base à laquelle tout citoyen doit se référer, mais vous ne savez probablement pas qu’il y a une extention : „nul n’est censé ignorer la Loi européenne”

L’ignorer c’est prendre des risques que personne ne mesure car Bruxelles a fait en sorte que le „droit de tuer” ne soit pas facilement trouvable sur le „net” !

Donc, et à l’attention de tout français qui aurait la malencontreuse idée de commettre un délit et de se barrer, voici une petite explication :

Tous les Etats membres de l’Union européenne ont aboli la peine de mort. Lors d’émeutes, c’est la prison qui est la pire sanction qui attend les insurgés. Or le Traité de Lisbonne admet de nouveau la peine de mort pour les insurgés au sein de l’Union européenne.

La peine de mort peut être prononcée dans l’UE pour sanctionner « des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ». Cela a été précisé en petits caractères dans le Bulletin officiel de l’Union européenne du 14 décembre 2007 et dans les commentaires à propos de la Charte des droits fondamentaux. Il semble que personne n’ait lu ce passage car l’article 2 (« droit à la vie ») de la nouvelle Charte des droits fondamentaux dispose que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté. » Cela paraît incontestable, mais dans un passage en petits caractères on trouve les exceptions :

« La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Comme beaucoup de gens ne vont pas me croire et risquent de me traiter de complotiste, voici un lien qui confirme ce qui vient d’être mis en italique : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776

Vous verrez, c’est dans le Titre I, article 2-2 (Conseil de l’Europe – série des traités européens nr. 5)

Il ne m’appartient pas de défendre ni d’accuser ce jeune qui vient d’être abattu par un policier qui l’a poursuivi sur un scooter „emprunté”, mais il ne savait probablement pas qu’il devait aussi connaitre les lois européennes ... notamment l’alinea b) „pour effectuer une arrestation régulière”

https://m6info.yahoo.com/jeune-homme-tue-par-un-policier-paris-nous-avons-une-haine-sans-nom-temoigne-son-pere-081441247.html

Si les médias français faisaient vraiment leur „boulot”, ces informations seraient à la portée de tous, malheureusement ....