Ô candidats et candidates, oyez !

Candidats, candidates aux municipales, voici l’indispensable formule :

Citer les électeurs sans oublier les électrices. Ainsi à Paris mettre dans chaque phrase « parisiens, parisiennes », à Lyon « lyonnais, lyonnaises », à Marseille « marseillais, marseillaises », etc. L’ordre inverse est possible, « marseillaises, marseillais » par exemple, mais n’apporte rien en bonus, sauf pour ceux qui voient dans la formulation actuellement retenue l’expression d’un machisme ordinaire (que les candidats et candidates dénonceraient s’ils en avaient conscience). On disait jadis : « aux armes citoyens », aujourd’hui ce machisme ordinaire serait dénoncé et l’on dirait « aux armes citoyens, aux armes citoyennes ». Ou Français, Françaises. Pour la Corse c’est impossible : il n’y a que des Corses (sans genre). D’autres exemples existent en France, mais on ne peut passer au crible 36.000 communes ! Poursuivons…

S’adresser à l’ensemble homme-femme et transgenres par le seul terme masculin n’est pas recommandé, bien que la formule masculin-féminin laisse de côté ceux qui ne se mettent pas dans l’une ou l’autre catégorie, et qui peuvent être choqués d’être interpellés une fois par l’un et une fois par l’autre – le pb du genre reste donc entier et on peut comprendre que des votant(e)s refusent de voter, ce qui cependant n’explique pas complètement l’importance de l’abstention. Un mot doit donc être créé pour répondre à ce pb et l’Académie Française peut trouver là l’occasion de faire parler d’elle, et de justifier ainsi sa place sous les ors des institutions républicaines au lieu de suivre bêtement l’évolution du langage en publiant un dico avec une bonne génération de retard. (Ce n’est qu’une incidente, nécessitée par le besoin de faire un peu plus long pour passer sous les fourches bienveillantes des censeurs du site, cela écrit avec de l’encre sympathique…)

Si l’utilisation du mot masculin est souvent retenue par commodité, pour faire court ou par lassitude (certaines désignations étant fort rebutante comme « devrai-gondragniers qui se féminise en devrai-gondragnières » à titre d’exemple dans le village de Verel-Pragondran de Savoie), le mot féminin employé seul ne l’est pas. Encore moins au singulier : cela est dû au sens particulier que ce féminin peut avoir dans certaines villes : ainsi « la parisienne » à Paris désigne plutôt la bourgeoise frivole et friquée (suffisamment tout au moins pour se fringuer moyenne couture !), et ce n’est pas très porteur dans les arrondissements de l’Est ; « la marseillaise » en appelle immédiatement à Rouget de Lisle et invite la foule à chanter à tue-tête l’hymne national (qui n’est pas franchement multi-genres !), et « la lyonnaise » au jeu de boule dit aussi « à la longue » qui ne touche qu’une faible tranche de population, population plus portée sur la pétanque.

Candidats, candidates répétaient donc la formule « machin-machines », c’est très chiant mais vous ne pouvez y échapper. Sachez cependant qu’on se fiche éperdument d’être appelé ou non dans notre genre, et que le respect des conventions du langage républicain ne sont pas un gage de succès. On attend celui qui dans les yeux nous dira : « bande de cons »…Non, c’est : « bande cons et de connes », faut être juste ! ; on peut penser que celui-là perlerait avec authenticité, dusse-t-il pour cela être condamné au pilori médiatique pour apologie de la langue vulgaire.