Ô Foot, que t’es ennuyeux !

Je suis l’un des soixante-cinq millions d’entraineurs du pays et je tiens à dire ce qui ne me plaît pas dans le football de haut niveau, et l’Equipe de France.

Premièrement : bien qu’élevé dans le mythe du foot et l’avoir pratiqué en scolaire et universitaire – joueur médiocre mais toujours capitaine ! – j’ai beaucoup plus de plaisir à suivre un match de rugby que de foot : le jeu est permanent, animé et les joueurs de vrais artistes d’un spectacle de plein ait alors que le foot est intermittent, entre deux buts il se passe peu de choses, des passes de toi à moi et de moi à lui puis de lui à toi (on dit en triangle !) ; dans le rugby on avance en faisant des passes en arrière, dans le foot on piétine et recule avec des passes en arrière. Bref le spectacle n’est plus là, et l’on doit admettre que l’important c’est la gagne comme disent les mangeurs même si c’est au bout de l’ennui… Gagner quoi ? telle est la question.

Deuxièmement : la stratégie du foot c’est de garder le ballon devant le but adverse, de le faire tourner, puis de le passer en arrière parfois jusqu’au gardien pour ne pas le perdre… et de recommencer ; pourquoi aller devant le but adverse si ce n’est pas pour tirer au but ? On peut faire une comparaison avec le hand pour relever cette différence : l’équipe de hand qui fait tourner le ballon devant le but adverse termine toujours son action par un tir au but – toujours ! Pourquoi ne fait-on pas de même dans le foot ?

Troisièmement : les consignes données aux joueurs favorisent certainement ce type de jeu, sans dynamique et ennuyeux. Pourquoi un allier ne centre-t-il pas dès qu’il reçoit le ballon, plutôt que de regarder autour de lui s’il y a un collègue sur qui il peut s’en débarrasser ? Pourquoi, à 25 mètre du but et dans une position axiale, les joueurs ne tirent pas au but, alors qu’ils ont des frappes puissantes ? et que tout peut arriver (le gardien relâche, mauvais renvoi, tir détourné etc.). Non !, ils cherchent à pénétrer dans les 18 mètres en multipliant les petites passes pour entrer dans le but avec le ballon ; échec assuré, il n’y a qu’un Messi… et depuis longtemps Ronaldo a compris qu’il ne faut pas chercher à dribler l’adversaire, on prend des coups pour rien, et c’est en reprenant des centres ou en tirant de loin que l’on marque. Nos joueurs croient à leur talent… et veulent nous en mettre plein la vue. L’ennui est dans les tribunes comme un voile sur un sport peut-être sur le déclin…

Conclusion : tout le monde a tout faux : les dirigeants, les entraineurs, les joueurs… et les spectateurs qui feraient mieux d’aller au rugby ! Peut-être ne sont-ils pas assez bien payés ?